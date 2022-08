Promotion League Brühler Höhenflug jäh gestoppt: 0:4-Niederlage bei Etoile Carouge In Genf hatten die Brühler gegen einen äusserst starken Widersacher kaum eine Siegeschance. Etoile Carouge war an diesem Abend ganz einfach das bessere Team und siegte durchaus verdient. Die Genfer sind nun neuer Leader der Promotion League. Henri Seitter 25.08.2022, 12.12 Uhr

Auch Verteidiger Sanijel Kucani (links, hier im Testspiel gegen St.Gallens Isaac Schmidt) kann die Niederlage in Genf nicht abwenden. Marc Schumacher/Freshfocus

20 Minuten konnten die Brühler noch gut mithalten und kamen bei zwei Eckbällen zu reellen Torchancen. Oscar Correia erzielte aber in der 20. Minute mit einem herrlichen Sonntagsschuss und der ersten guten Torchance das 1:0 für die Gastgeber.

Bei den St.Gallern riss nun irgendwie der Faden und die Genfer agierten immer selbstbewusster. Die Brühler Angreifer, die in den bisherigen Partien so brillierten, kamen kaum einmal in eine aussichtsreiche Abschlussposition.

Umstrittener Platzverweis

Entscheidend waren aber wohl die letzten fünf Minuten der ersten Halbzeit. Einige zweifelhafte Schiedsrichterentscheide brachten Unruhe ins Team der Gäste, der Trainer bekam eine gelbe Karte und Nonso Ogbodo wurde gar für ein Dutzendfoul nach der zweiten gelben Karte frühzeitig in die Kabinen geschickt.

In Unterzahl war gegen diesen in der ersten Halbzeit schon überlegenen Gegner nichts mehr zu retten. Trotz grossem Einsatz aller Brühler, fielen nach knapp einer Stunde innert kurzer Zeit zwei Treffer zum 3:0. Damit war die Partie natürlich endgültig entschieden.

Carouge verwaltet den Vorsprung problemlos

Die Genfer schalteten dann einen Gang zurück und verwalteten problemlos den Vorsprung. Fünf Minuten vor Schluss fiel dann nochmals ein Tor zum ernüchternden 0:4-Schlussresultat. Damit machten die Brühler nach acht erfolgreichen Spielen hintereinander wieder einmal Bekanntschaft mit einer Niederlage.

Doch bereits am nächsten Sonntag gastiert mit dem FC Breitenrain ein weiteres Spitzenteam im Paul-Grüninger-Stadion; eine gute Gelegenheit, sich für die mässige Leistung vom Mittwoch zu rehabilitieren.

Etoile Carouge – Brühl 4:0 (1:0)

Fontenette – 426 Zuschauer – Sr. Aeby.

Tore: 20. Correia 1:0. 56. Vieira 2:0. 60. Kilezi 3:0. 85. Kursner 4:0.

Etoile Carouge: Chappot; Kursner, Henchoz, Felder, Ombala (70. Sestito); Caslei (61. Kapo), Gomis (61. Magnin), Chappuis; Vieira (70. Titié), Kilezi, Correia (76. Mamadou).

Brühl: Leite; Kucani (71. Rosalen), Demhasaj, Capozzi, Wörnhard; Ogbodo, Holenstein (61. Lovakovic), Stadler; Mihajlovic (72. Bekteshi), Campos (82. Vrenezi), Dorta (61. Di Nucci).

Bemerkungen: Brühl ohne Neitzke, Prokopic (verletzt) und Zulic. – Verwarnungen: 25. Ogbodo, 43. Sonderegger, 81 Demhasaj, 92. Titié. – 44. gelb-rote Karte gegen Ogbodo.