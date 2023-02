Promotion League Brühl ringt Étoile Carouge ein Unentschieden ab, Campos wieder dreifacher Torschütze – die Höhepunkte im Video In einer torreichen Partie holen die erstarkten Brühler gegen Étoile Carouge zweimal einen Rückstand auf und stehen dem Sieg in den Schlussminuten näher. Das Spiel endet 3:3. Henri Seitter Jetzt kommentieren 26.02.2023, 11.58 Uhr

Bei eisiger Kälte und Schneeregen bekam das Publikum ein ausgezeichnetes Promotion-League-Spiel zu sehen. Die Favoriten aus Genf ergriffen sofort die Initiative und begeisterten mit ihrer feinen Technik.

In dieser Phase verhinderte Alban Berisha mit zwei herrlichen Paraden einen Rückstand. Entgegen dem Spielverlauf erzielten die St.Galler nach einer halben Stunde die Führung. Zuerst scheiterte Marin Cavar mit einem Kopfball. Carouges Goalie Damien Chappot stiess dann Angelo Campos mit beiden Händen weg; diese Unbeherrschtheit führte unweigerlich zu einem Penalty, den der Gefoulte sicher zum 1:0 verwandelte.

Beinahe fiel noch das 2:0, doch Claudio Holenstein wurde von einem eigenen Spieler angeschossen, der Ball wäre wohl im Tor gelandet.

Brühls Angelo Campos gelingt erneut ein starker Auftritt. Bild: Kurt Frischknecht

Starke Reaktion von Étoile Carouge

Die Genfer zeigten eine starke Reaktion und drehten die Partie noch vor der Pause. Oscar Correia und Aurélien Chappuis brachten die Gäste praktisch mit dem Pausenpfiff verdient 2:1 in Führung.

In der zweiten Hälfte wussten die Brühler besser zu gefallen und hatten auch gute Torchancen, am knappsten verpasste Holenstein mit einem Kopfball das Tor. Ein Freistoss führte aber in der 68. Minute doch zum 2:2: Torschütze war wieder Campos.

Die Partie wogte nun hin und her. Die Gäste erzielten schliesslich nach zwei Doppelpässen das 2:3 durch den eingewechselten Lino Lang. Die Brühler liessen sich nicht entmutigen.

Entgegen kam ihnen der Platzverweis von Samuel Gomis nach zwei gelben Karten. Die Brühler brachten für die Schlussoffensive frische Kräfte und erzielten in der 85. Minute den Ausgleich, wieder durch Campos, der schon in Bavois dreimal getroffen hatte.

Mit seinen sechs Treffern in zwei Spielen marschiert der Brühler damit an die Spitze des Torschützenklassements. Zweimal scheiterte dann der nach langer Verletzungspause eingewechselte Felipe Dorta knapp.

Wieder ein schwieriges Spiel bei Breitenrain

Doch das Unentschieden entsprach den Leistungen. Damit haben die Brühler ihre aufsteigende Form unter Beweis gestellt und erstmals seit langem gegen Étoile Carouge einen Punkt gewonnen. Am Samstag wartet eine weitere schwere Aufgabe, auswärts gegen den Tabellendritten Breitenrain.

Brühl – Étoile Carouge 3:3 (1:2)

Paul-Grüninger-Stadion – 510 Zuschauer – Sr. Theis.

Tore: 31. Campos 1:0 (Penalty). 36. Correia 1:1. 45. Chappuis 1:2. 68. Campos 2:2. 78. Lang 2:3. 85. Campos 3:3.

Brühl: Berisha; Capozzi, Demhasaj, Cavar, Kucani (82. Dorta); Prokopic, Holenstein, Di Nucci; Mihajlovic (83. Clasadonte), Campos, Clément (62. Parente).

Étoile Carouge: Chappot; Kame, Henchoz, Felder, Kursner; Magnin, Gomis, Correia (59. Lang), Chappuis (85. Dia); Caslei (86. Mulliqi), Vieira (76. Eleouet).

Bemerkungen: Brühl ohne Wörnhard (gesperrt), Stadler und Neitzke (beide verletzt). – Verwarnungen: 28. Gomis, 64. Cotting (Bank), 79. Lang, 81. Holenstein, 87. Prokopic. – 82. gelb-rote Karte gegen Gomis.