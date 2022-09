Fussball: Brühl gegen Biel, FC St.Gallen gegen Luzern U21

Am Samstag um 16 Uhr spielen die Brühler in der Promotion League daheim gegen Biel, den Schweizer Meister von 1947 und Cupfinalisten von 1961. St.Gallens U21 trifft ebenfalls am Samstag auswärts auf die Nachwuchsmannschaft des FC Luzern. Wo haben die Gegner ihre Stärken? Wie präsentiert sich die personelle Situation? Wie lauten die Matchtipps? Unser Überblick vor der sechsten Runde.

Felix Mätzler, Stefan Egli 09.09.2022, 11.00 Uhr