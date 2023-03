Fussball: Punktet Brühl auch gegen Baden? Unsere Übersicht

Am Samstag ab 16 Uhr live: Holt Brühl auch gegen Baden drei Punkte?

Eine spannende Affiche erwartet den SC Brühl am Samstag im Heimspiel gegen den FC Baden. Der Aufsteiger will gleich wieder aufsteigen und mischt vorne mit. Brühl führt die Frühlingstabelle der Promotion League League an.