Promotion League: Der FCSG II und der SC Brühl im Livestream

Promotion League Ab 16 Uhr im Livestream: Rapperswil-Jona gegen den FC St.Gallen II und SC Brühl gegen Baden Der FC St.Gallen II sowie der SC Brühl kämpfen am Samstag ab 16 Uhr zeitgleich um Punkte. Während der Espen-Nachwuchs bei Rapperswil-Jona gastiert, tritt Brühl zu einem Heimspiel gegen Baden an. Wir zeigen unseren Abonnentinnen und Abonnenten beide Partien im Livestream. 25.03.2023, 13.00 Uhr

In der 23. Runde der Promotion League reist die U21 des FC St.Gallen zum Kantonsderby nach Rapperswil-Jona. Nach zwei Niederlagen nacheinander muss der Aufsteiger wieder einmal punkten. Die jungen St.Galler belegen Rang 15 und möchten den Anschluss an den FC Zürich II nicht verlieren. Allerdings fehlen in Rapperswil-Jona einige Nachwuchsnationalspieler.

Zum Livestream FC Rapperswil-Jona – FC St.Gallen II: Promotion League 25.03.2023, FC Rapperswil-Jona FC St. Gallen II 26.02.2023

Eine spannende Affiche erwartet den SC Brühl am Samstag im Heimspiel gegen den FC Baden. Brühl führt die Frühlingstabelle der Promotion League League an: 13 Punkte gab es in den fünf Spielen dieser Frühlingsrunde.

Zum Livestream SC Brühl – FC Baden: Promotion League 25.03.2023, SC Brühl FC Baden 26.02.2023

