Voltigierer Andrin Müller will mit Pferd Consilio an die WM

Pferdesport Andrin Müller will mit seinem Pferd Consilio an die WM: «Wenn er noch zwei Saisons macht, können wir uns sehr glücklich schätzen» Am Wochenende findet in der Reithalle in St.Gallen ein Voltigier-Turnier statt. Andrin Müller von der Voltige-Gruppe St.Gallen zählt zu den Favoriten. Im August findet die Weltmeisterschaft in Dänemark statt. Es ist vielleicht seine letzte WM, denn sein Pferd Consilio ist bereits 21-jährig. Alain Rutishauser Jetzt kommentieren 10.06.2022, 05.00 Uhr

Andrin Müller mit seinem Pferd Consilio an der Weltmeisterschaft in Ermelo, Dänemark. Bild: Daniel Kaiser (28. Juli 2019

Andrin Müller kommt direkt nach der Arbeit in die Reithalle Kreuzbleiche in St. Gallen, um zu trainieren. Er ist froh, dass die unbeheizte Reithalle nun wieder etwas wärmer ist. Er sagt: «Die Wintermonate sind für uns jeweils hart. Wir sind lange in der Kälte, müssen viele Schichten Kleidung anziehen, und haben nach dem Training trotzdem gefrorene Füsse.»

Der 28-Jährige ist hauptberuflich Dachdecker und seit 19 Jahren in der Voltige-Gruppe St. Gallen dabei. Seit er 16 Jahre alt ist voltigiert er im Einzel, zwei Jahre später nahm er am ersten Turnier teil. Beim Voltigieren führt Müller akrobatische Übungen auf dem Rücken seines Pferdes aus. Seine Longenführerin Petra Baumann-Stucki führt währenddessen das galoppierende Pferd im Kreis herum. An Turnieren bewertet eine Jury die Leistung nach Schwierigkeitsgrad, Sauberkeit oder Harmonie mit dem Pferd.

An diesem Abend steht in der Reithalle jedoch kein Training am Pferd an, sondern auf dem «Movie», einem Holzbock, der den Galopp des Pferdes imitiert. «Für uns ist das ein gutes Ausgleichstraining. Das Pferd muss keine 100 Runden laufen und ich kann die Übungen unendlich wiederholen», sagt Müller. Nebst einem wöchentlichen Training am «Movie», trainiert er zwei Mal auf dem Pferd und einmal wöchentlich Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit.

Seit zwölf Jahren hat er Consilio an seiner Seite

Seit Müller im Einzel begonnen hat, ist das Pferd Consilio vom Schlösslihof, liebevoll «Sili» genannt, sein Begleiter. «Wir sind über die Jahre ein gutes Team geworden. Ich kann mich an einem Turnier darauf verlassen, dass das Pferd Leistung erbringt. Das gibt allen eine extreme Sicherheit», sagt Müller.

Bis Reiter und Pferd eingespielt seien, dauere es jeweils ein bis zwei Jahre. «Sili» sei jedoch von Anfang an sehr zuverlässig und ruhig gewesen.

«Ich habe das fast zu lange als normal betrachtet, ich kannte gar nichts anderes. Erst mit dem Alter merke ich, wie viel wert ein solch zuverlässiges Pferd ist.»

Je besser sich Müller mit seinem «Sili» verstand, desto besser wurden seine Resultate. An der Voltigier-WM im August in Budapest schrammte Müller nur knapp an der Top Ten vorbei und wurde Zwölfter.

Sein Pferd Consilio ist bereits 21-jährig. Müller sagt: «Es ist immer auch ein Abschätzen, ob man die Strapazen dem Pferd im hohen Alter noch antun oder zutrauen will.» Bild: Daniel Kaiser

Dieses Jahr läuft es für Müller ebenfalls gut. An einem internationalen Voltigierturnier im niederländischen Ermelo Ende April wurde er Vierter. Ein weiteres internationales Turnier vor knapp zwei Wochen in Bern gewann Müller sogar. «In Bern hatte ich im Technikteil einen kurzen Blackout, da gab es Abzug. Trotzdem hat es noch zum Sieg gereicht.»

Derzeit bereitet sich Müller auf ein Heimspiel vor, ein nationales Voltigierturnier, organisiert von der Voltige-Gruppe St. Gallen am Wochenende in der Reithalle. Am Turnier werden rund 250 Teilnehmer und Teilnehmerinnen gegeneinander antreten, darunter 30 im Einzel. Das Spezielle bei nationalen Turnieren: Es gibt derzeit nur vier Männer schweizweit, die auf höchstem Niveau voltigieren – ein Berner, zwei Zürcher und Müller.

«Daher reiten wir an nationalen Turnieren jeweils bei den Frauen mit.»

Deshalb sieht seine Longenführerin Bachmann-Stucki die Vorteile bei der Konkurrentin Nadja Büttiker. «Frauen sind in Sachen Beweglichkeit gegenüber den Männern im Vorteil. Ich denke aber, dass Andrin den zweiten Platz holen wird.» Das Turnier in der Reithalle dient Müller als Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft vom 6. bis 14. August im dänischen Herning, die jeweils alle vier Jahre stattfindet. «Mein Ziel ist ganz klar, an dieser WM die Top Ten anzugreifen», sagt Müller.

Müllers Karriereende ist bereits absehbar

Unter Umständen ist dies noch die letzte Chance auf eine WM-Teilnahme. Sein Pferd Consilio ist bereits 21-jährig, gehört damit zu den ältesten, national wie international. Müller sagt:

«Ein Pferd in solch hohem Alter ist im Sport sehr selten. Wenn er noch zwei Saisons macht, können wir uns sehr glücklich schätzen.»

Wenn das Pferd ohne grössere Verletzungen bliebe, seien auch noch mehr Saisons möglich, jedoch seien die langen Reisen, vor allem an internationale Turniere, bereits schon jetzt eine Herausforderung für das Tier. «Es ist immer auch ein Abschätzen, ob man die Strapazen dem Pferd im hohen Alter noch antun oder zutrauen will.»

Grundsätzlich könnte sich Müller vorstellen, nach Consilio noch mit einem neuen Pferd zu voltigieren. Allerdings brauche das erneut ein bis zwei Jahre, bis Pferd und Reiter eingespielt seien. «Und irgendwann komme auch ich in ein Alter, wo ich sportlich in Rente gehen werde.»

Die Sportler würden generell ab 30 langsam aus den Top 20 verschwinden und irgendwann die Karriere beenden. Daher habe er gar keine grosse Mühe damit, dass Consilio nur noch wenige Jahre im Sport übrig habe. Im Gegenteil:

«Es ist ein Geschenk, dass wir seit über zehn Jahren zusammen sein dürfen und ‹Sili› noch immer fit ist. Wenn es so weit ist und er aufhören muss, kann ich gut damit leben.»

Bei den Wettkämpfen wird Andrin Müller von einer Jury nach Schwierigkeitsgrad, Sauberkeit oder Harmonie mit dem Pferd bewertet. Bild: Daniel Kaiser

