Ostschweizer Sport Was wird wahr in diesem Jahr? Eine ziemlich ernst gemeinte Vorschau zu Zigi, dem Schwägalp-Schwinget und Lobalu Das Jahr 2023 hält viel Verrücktes für den Ostschweizer Sport bereit. Und wir wissen bereits jetzt genau, was. Denn wir haben in die Kristallkugel geblickt. Ralf Streule Jetzt kommentieren 05.01.2023, 05.00 Uhr

7. Januar: Nachdem St. Gallens Goalie Lawrence Ati Zigi im Dezember die Auszeichnung «Super-League-Spieler der Hinrunde» erhalten hat, wird er nun in einer weiteren Online-Publikumswahl zum «besten Super-League-Spieler aller Zeiten» gewählt. Viele Nichtostschweizer monieren, dass solche Online-Fan-Wahlen aufgrund überdurchschnittlich starker Teilnahme von FC-St.-Gallen-Fans keine Aussagekraft hätten.

20. Januar: Delegiertenversammlung des Schwägalp-Schwinget: Nach dem Knatsch von 2022 wird die neue Spitze mit Reto Fuster und Andrea Abderhalden bestätigt. Der hinausgedrängte OK-Präsident Niklaus Hörler gibt nicht auf und lässt sich in dieser Zeitung zitieren: «Ich habe nie ein Rücktrittsschreiben eingereicht und plane, bis zu meinem 25-Jahr-Jubiläum als OK-Präsident weiterzumachen.»

21. Januar: Das Laufwunder Dominic Lobalu wird unverhofft zum «Swiss Snow Run» in Arosa eingeladen. Er gewinnt den Halbmarathon, der bis auf über 2100 m hinaufreicht. «Toll, im Schnee zu laufen», sagt er. Er gewinnt eine Langlaufausrüstung. Die Presse jubelt: «Der Südsudanese vom LC Brühl gewinnt einfach alles.»

22. Januar: Der FC St. Gallen verliert zum Rückrundenstart gegen Basel. Peter Zeidler sagt, er wolle wirklich nichts gegen den Schiedsrichter sagen. Aber der Schiedsrichter sei nicht gut gewesen.

19. Februar: Simon Ammann verpasst in der internen Ausscheidung die WM-Qualifikation und darf in Planica nicht an den Start gehen. Er sagt: «Ich komme nicht ins System rein.» Folgt der Rücktritt? «Nein, ich habe nie ein Rücktrittsschreiben eingereicht und plane, bis zu meinem 25-Jahr-Jubiläum weiterzumachen.»

20. Februar: Niklaus Hörler bezichtigt Simon Ammann nach dessen Aussage des Plagiats. HSG-Teilzeitstudent Ammann zuckt nur mit den Schultern.

1. März: St. Gallen gewinnt den Cup-Viertelfinal gegen Basel und trifft im Halbfinal auf Rotkreuz. Im Publikum macht auch Leichtathlet und FCSG-Fan Simon Ehammer Freudensprünge. Er verspricht, beim Leichtathletik-Meeting «Weltklasse Zürich» ein FCSG-Leibchen mit Zigi-Aufschrift zu tragen, sollte St. Gallen Cupsieger werden.

3. März: Snowboarder Jan Scherrer gewinnt an der WM im georgischen Bakuriani den Halfpipe-Wettbewerb. Er zeigt wiederum seinen «Switch Alley-Oop Double Rodeo 1080 Indy to Nose». Das Preisgeld verwendet er dafür, seine Tätowierung «Good, but not the best» zu entfernen, die er nach Olympiabronze und einer Wette mit seiner Frau stechen liess.

4. März: Der Thurgauer Velofahrer Stefan Küng wird das Label «ewiger Zweiter» einfach nicht los. An der Strade Bianche in Italien wird der Wilener – Zweiter.

12. März: Dominic Lobalu gewinnt den Engadin Skimarathon. Velofahrer Stefan Küng wird Zweiter.

7. April: FCSG-Fans haben entschieden: Ati Zigi wird Super-League-Stürmer des Jahres 2022.

17. April: Die Cheerleader des FC St. Gallen werden, nachdem sie bei Heimspielen im Kybunpark nicht mehr auftreten dürfen, nicht wie vorgesehen bei den Spielen des St. Galler Frauenteams zugelassen. «Wir wollen uns voll und ganz auf den Fussball konzentrieren», heisst auch diesmal die Begründung von FCSG-Präsident Matthias Hüppi.

15. Mai: Simon Ammann gibt ein Buch heraus: «Immer weiter». Er schildert darin seine Erfahrungen als Skispringer.

29. Mai: Der FC Wil steigt nach einem dramatischen Barragespiel gegen den FC Zürich in die Super League auf. Matthias Hüppi gratuliert und schlägt umgehend vor, die Cheerleader des FC St. Gallen bei FC-Wil-Heimspielen auftreten zu lassen. Die Cheerleader winken ab. Sie begründen: «Wir wollen weiterhin vor Zuschauern auftreten.»

29. Mai: YB wird mit 20 Punkten Vorsprung Meister. St. Gallen wird Fünfter. FCSG-Fans haben in einer Online-Publikumswahl entschieden: «St. Gallen wäre der verdiente Meister.»

4. Juni: Der FC St. Gallen verliert den Cupfinal gegen Sion. Lawrence Ati Zigi muss drei Gegentore einstecken, macht beim dritten Gegentor aber einen umjubelten «Switch Alley-Oop Double Rodeo 1080 Indy to Nose».

4. Juni: Dominic Lobalu gewinnt das Jagdspringen am CSIO im Gründenmoos. Küng wird Zweiter.

5. Juni: Am Tag nach dem verlorenen Cupfinal titelt diese Zeitung: «St. Gallen verliert den Cupfinal.» Peter Zeidler findet, der Journalist habe das etwas negativ formuliert, sei aber hoffentlich noch lernfähig.

30. Juni: Simon Ammann versucht, für seine HSG-Masterarbeit aus Arbeiten zu kopieren, die auf dem HSG-Server gespeichert sind. Genervt gibt er auf: «Ich komme nicht ins System rein.»

2. August: FC-St.-Gallen-Fans haben entschieden: Goalie Lawrence Ati Zigi wird für den Literaturnobelpreis nominiert, nachdem er einem Bub ein Autogramm gegeben hat.

20. August: Der Schwägalp-Schwinget findet statt – unter der neuen Führung. Aufbauarbeiten werden behindert, weil sich Niklaus Hörler am Siegerstein des Schwägalp-Schwinget angekettet hat. Vor sich stellt er eine Tafel auf: «Ich habe nie ein Rücktrittsschreiben eingereicht und plane, bis zu meinem 25-Jahr-Jubiläum als OK-Präsident weiterzumachen.» Andrea Abderhalden bringt ihm vor dem Schlussgang eine Südworscht vorbei.

31. August: Beim Leichtathletik-Meeting «Weltklasse Zürich» startet Simon Ehammer im Sion-Leibchen mit Balotelli-Aufschrift. Er gewinnt mit neuer persönlicher Bestleistung von 8,51 Metern. Sion-Präsident Christian Constantin ist der erste Gratulant.

7. September: St. Gallen ist mit sieben Siegen in die Meisterschaft gestiegen, verliert aber nun im Bergholz gegen Wil. Trainer Peter Zeidler sagt, er wolle wirklich nichts gegen den Kunstrasen sagen, aber der Kunstrasen sei lästig.

9. November: Der Ostschweizer NHL-Spieler und FCSG-Fan Timo Meier entscheidet sich, einen Fünfzigstel seines Jahresgehalts dem FCSG zu spenden. Die Ostschweizer geben die Millionen aus, um sich Sions Superstar Mario Balotelli zu holen, der im Cupfinal dreimal getroffen hat.

16. November: Simon Ammann gibt ein zweites Buch heraus: «Aufgeflogen!». Er schildert darin seine Erfahrungen als HSG-Student.

20. November: Die FCSG-Cheerleader werden zum FC St. Margrethen eingeladen. Weil man sich dort ohnehin schon länger nicht mehr voll auf den Fussball konzentriere.

23. November: Beim Langlauf-Saisonstart im finnischen Kuusamo schafft es Dominic Lobalu auf Anhieb in die Top Ten.

30. November: FCSG-Fans haben entschieden: Goalie Lawrence Ati Zigi gewinnt den Friedensnobelpreis, nachdem er mit einem ukrainischen Bub ein Selfie gemacht hat. Küng wird Zweiter.

18. Dezember: Langläufer und FCSG-Fan Beda Klee entscheidet sich, nach seinem überraschenden 3. Platz in Davos die Hälfte seines Preisgeldes dem FC St. Gallen zu spenden. Die Ostschweizer kaufen sich zwei neue Fussbälle.

24. Dezember: Der FC St. Gallen zieht kurz vor Redaktionsschluss ein Interview zurück, weil ein Komma falsch gesetzt war.

30. Dezember: FCSG-Fans haben entschieden: Ati Zigi gewinnt den Preis der schönsten Flugeinlage 2023 vor Radfahrer Stefan Küng, Jan Scherrer und Simon Ehammer. Simon Ammann wird Fünfter – schert sich aber nicht darum, weil er in der Vorbereitung auf die Vierschanzentournee steckt.

