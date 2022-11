Ostschweizer Handballderby zwischen St.Otmar und Kreuzlingen.

Handball St.Otmar gegen HSC Kreuzlingen: Ein Ostschweizer Derby auf Augenhöhe Nach acht Niederlagen in Folge steht der TSV St.Otmar im Heimspiel am Sonntag um 17 Uhr gegen den HSC Kreuzlingen unter Druck. Nur ein Punkt trennt die beiden Teams. Ives Bruggmann 25.11.2022, 18.08 Uhr

Ariel Pietrasik (links) setzt sich gegen Attila Kun durch. Bild: Ralph Ribi

Der achte Playoff-Platz, den St.Otmar aktuell einnimmt, ist nach acht Meisterschaftsniederlagen in Folge in Gefahr. Ausgerechnet jetzt kommt Derbygegner Kreuzlingen in die Kreuzbleiche. Siegt der Thurgauer Aufsteiger am Sonntag um 17 Uhr in diesem Ostschweizer Nachbarschaftsduell, zieht er an den Stadtsanktgallern vorbei.

Mit der Verletzung Pietrasiks begann die Negativserie

Nach dem souveränen 32:26-Auswärtssieg St.Otmars im ersten Derby der Saison am 8. Oktober war diese Ausgangslage vor dem zweiten Vergleich noch schier undenkbar. Doch in der Folge verletzte sich der St.Galler Topskorer Ariel Pietrasik – seither fehlt es im Spiel St.Otmars vorne und hinten an allen Ecken und Enden. Dennoch: Auch ohne Pietrasik muss es der Anspruch St.Otmars sein, das Heimspiel gegen Kreuzlingen zu gewinnen. Der Druck liegt deshalb beim Team von Trainer Zoltan Cordas.

Ganz anders die Ausgangslage für die Thurgauer. Sie haben nach der Niederlage gegen St.Otmar eine Steigerung hingelegt, die in zwei Siegen mündete. Mit mittlerweile fünf Punkten liebäugelt der HSC Kreuzlingen gar mit dem Sprung auf einen Playoff-Platz. Das Team von Heiko Grimm kann in St.Gallen befreit aufspielen. Eines steht fest: Das zweite Ostschweizer Derby wird eines auf Augenhöhe.