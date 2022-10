Olma Samstags beflügelt, sonntags verkatert: Olma-Spiele sind für den FC St.Gallen ein zweischneidiges Schwert Das Olma-Spiel war jahrelang das meisterwartete Heimspiel der Saison. Doch seit dem Umzug gab es wegen fehlender Bewilligung kaum noch einen Olma-Match. Dieses Jahr stehen gleich zwei auf dem Programm. Die Statistik würde optimistisch stimmen, wäre da nicht der Olma-Kater. Ruben Schönenberger Jetzt kommentieren 14.10.2022, 05.00 Uhr

Während der Olma jubeln die Espen oft. So auch dieses Jahr? Bild: Claudio De Capitani/Freshfocus

1:0 nach zwei Minuten, 2:0 nach sechs, 3:0 nach neun. In der Erinnerung vieler FCSG-Fans war gefühlt jedes Olma-Spiel so erfolgreich wie dieses im Oktober 1999 gegen den FC Aarau, das mit einem 4:1-Sieg endete. Und meist auch so spektakulär wie jenes zwei Jahre später gegen Xamax: 2:0 nach 23 Minuten, 2:2 nach 63 Minuten, 4:3 zum Schluss.

Der Spielplan der aktuellen Saison löste deshalb mancherorts Begeisterung aus: Gleich zweimal tritt der FC St.Gallen während der Olma 2022 zu Hause an. Diesen Sonntag gegen Lugano, eine Woche später gegen Servette. Doch verheisst das wirklich Gutes für den FC St.Gallen? Ein Blick in die Vergangenheit lässt hoffen. Aber nur, wenn man die jüngere Vergangenheit anschaut.

Historisch: Nicht erfolgreicher während der Olma

Seit der Saison 1943/44 – in diesen Zeitraum fällt die erste offizielle Olma – absolvierte der FC St.Gallen 1147 Heimspiele, davon 51, während die Olma stattfand. Von diesen gewannen die Espen zwar 24 und damit fast jedes zweite, doch in den restlichen Heimspielen liegt die Quote noch etwas höher, wie die nachfolgende Grafik zeigt.

Zwischen der kollektiven Erinnerung der FCSG-Fans und den Zahlen scheint also eine beträchtliche Diskrepanz zu herrschen. Doch die Erinnerung dürfte ganz einfach geprägt sein von der jüngeren Vergangenheit.

Schaut man sich genauer an, wie erfolgreich der FC St.Gallen an den Olma-Spielen war, zeigt sich: Ab den 1980er-Jahren steigt die Anzahl Siege deutlich an, während Niederlagen und Unentschieden zwar nicht gerade stagnieren, aber deutlich weniger oft vorkommen.

In den letzten 40 Jahren zwei von drei Olma-Spielen gewonnen

Schaut man sich folglich nur den Zeitraum ab der Saison 1979/80 an, zeigt sich deutlich: Trägt der FC St.Gallen während der Olma ein Heimspiel aus, ist die Chance eines Sieges deutlich grösser. Zwei von drei Spielen konnten die Espen siegreich gestalten. Von den restlichen Heimspielen ging nur jedes zweite mit einem Sieg zu Ende.

Die Nähe zu den Olma-Hallen fehlt nicht

An dieser Statistik nichts geändert hat auch der Umzug des FC St.Gallen vom Osten in den Westen der Stadt. Obwohl die unmittelbare Nähe zur Olma seither fehlt, gewannen die Espen auch im neuen Stadion zwei von drei Olma-Spielen.

Allerdings steht diese Entwicklung noch auf wackligen Füssen: Weil Heimspiele während der Olma lange gar nicht mehr bewilligt wurden, fanden im neuen Stadion erst sechs Spiele gleichzeitig mit der Messe statt, davon nur drei in der Super League.

Sonntags droht ein Kater

Während diese Zahlen Mut machen für die beiden Spiele gegen Lugano und Servette, so beinhaltet die Statistik doch auch einen Grund zur Beunruhigung. Der FC St.Gallen ist an Olma-Spielen vor allem gut, wenn sie samstags stattfinden. In diesem Jahr werden beide Spiele sonntags angepfiffen.

Sonntags scheint der eine oder andere Spieler aber noch etwas verkatert aufzulaufen. Betrachtet man den gesamten Zeitraum seit der Saison 1943/44 ist der Unterschied eklatant: Am Samstag gewinnen die Espen knapp zwei von drei Spielen während der Olma, am Sonntag nur eines von drei.

Etwas Hoffnung macht auch hier die Eingrenzung auf den erfolgreicheren, aktuelleren Zeitraum. Zwar verlieren die Espen noch immer deutlich öfter, wenn das Spiel sonntags statt samstags stattfindet, sie gewinnen aber doch immerhin jedes zweite Spiel. Auch hier muss jedoch eingeschränkt werden, dass die Datengrundlage relativ dünn ist: Nur sechs Spiele wurden seit der Saison 1979/80 an einem Olma-Sonntag ausgetragen.

Doppelte Chance ist aussergewöhnlich

Die Statistik kann der FC St.Gallen in den kommenden Tagen also gleich deutlich aufbessern, so er denn zweimal gewinnt. Dass er überhaupt diese doppelte Chance erhält, ist ungewöhnlich. Zwei Spiele während der gleichen Austragung der Messe gab es bisher nur zweimal, 1977 und 2011. Während 1977 eines unentschieden endete und eines verloren ging, konnte der FC St.Gallen 2011 beide siegreich gestalten.

Diese und alle anderen Olma-Spiele in der Geschichte des FC St.Gallen sind in der nachfolgenden Tabelle ersichtlich.

