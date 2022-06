NOS 2022 Drei Schwinger in Top-Form, doch nur einer hat 2022 noch keinen Gang verloren: Die Datenanalyse zu den Schwingern am Nordostschweizer Wer am Sonntag das 126. Nordostschweizer Schwingfest gewinnen will, muss an Samuel Giger vorbei. Keiner der antretenden Schwinger hat eine so gute Bilanz wie der 24-Jährige aus Ottoberg. Ruben Schönenberger und Tim Naef Jetzt kommentieren 25.06.2022, 05.00 Uhr

Gewinnt Samuel Giger wie 2021 auch in diesem Jahr das Nordostschweizer Schwingfest? Bild: Reto Martin

156 Schwinger messen sich am Sonntag im thurgauischen Balterswil am 126. Nordostschweizer Schwingfest (NOS). Im Teilnehmerfeld dabei ist unter anderem Arnold Forrer, der weiter seinem Ziel von 150 gewonnen Kränzen nacheifert und dieses Wochenende den 149. holen will.

Zu den Favoriten gehört Forrer aber seit geraumer Zeit nicht mehr. Sein Formstand ist weit weg von den aktuell besten Schwingern. Nur gerade einen Kranz konnte Forrer seit der Wiederaufnahme des Schwingens nach der Coronapause gewinnen.

Drei Schwinger mit dem gleichen Formstand

Zu den Favoriten gehören andere Schwinger aus dem Teilnehmerfeld. Zu erwähnen sind in erster Linie Samuel Giger und Domenic Schneider sowie der Gast vom Bernisch Kantonalen Schwingerverband, Adrian Walther. Sie alle weisen in unserer Auswertung den gleichen Formstand aus. Dieser gewichtet alle gewonnenen Kränze 2021 und 2022.

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Formstand und die Entwicklung der Kranzerfolge aller 126 am NOS antretenden Kranzschwinger.

Orliks Bilanz ist besser, als der Formstand vermuten lässt

Viele Kränze kann jedoch nur holen, wer unverletzt bleibt und oft antreten kann. Das war bei Armon Orlik nicht der Fall. Sein Platz 9 in unserer Formstand-Tabelle könnte ihn deshalb schlechter aussehen lassen, als er eigentlich ist. Ein Indiz dafür: In 78 Prozent aller Gänge an Kranzfesten, die er dieses Jahr absolviert hat, ging er als Sieger aus dem Ring.

Eine bessere Quote erreicht nur Samuel Giger, der in 88 Prozent aller Gänge siegreich blieb. Noch eindrücklicher: Giger hat 2022 noch keinen einzigen Gang an einem Kranzfest verloren. Walther und Schneider, die in der Formstandstabelle ebenfalls an der Spitze liegen, schneiden deutlich schlechter ab: Walther verliert etwa jeden vierten Gang, Schneider etwa jeden fünften.

Das Anschwingen am NOS in Balterswil ist für Sonntag, 8 Uhr, angesetzt. Der Schlussgang sollte etwa um 17 Uhr stattfinden.

