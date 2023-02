Nordische WM «Zu aufregend, um es loszulassen»: Wie sich Simon Ammann vor der WM-Saison vom Gefühl leiten liess Im Sommer 2022 wusste Simon Ammann nicht, ob er noch einmal zu einem Skispringen antreten wird. Nun erzählt er, warum er es doch tat und wie er es schaffte, doch noch in WM-Form zu kommen. Am Donnerstag tritt der 41-jährige Toggenburger in der internen Ausscheidung fürs erste WM-Springen an. Er wirkt locker: «Wenn andere Schweizer besser springen, ist das für mich okay.» Ralf Streule Jetzt kommentieren 23.02.2023, 05.00 Uhr

Simon Ammann: «Ich wusste im Sommer nicht, ob meine Skispringerkarriere noch weitergeht.» Bild: Thibaut/Freshfocus / NordicFocus

Das Skispringen begleitet Simon Ammann schon fast ein ganzes Leben lang, und bekanntlich lässt es ihn nicht mehr richtig los. Im vergangenen Sommer war es wieder einmal so weit: Der Toggenburger wusste nicht, ob es weitergeht mit ihm und der Karriere. Der Hausbau in Alt St.Johann stand an, Familienzeit inklusive, wie auch «mentales Aufräumen» nach der Saison und den Olympischen Spielen, wie Ammann erklärt. «Ich wusste damals nicht, was noch kommt in Sachen Skispringen.» Einzig einige Kniebeugen auf der Treppe im Eigenheim liess er während der Bauarbeiten als Training einfliessen.

Im Oktober dann, als das Haus gebaut, der Grümpel weg und auch mental wieder aufgeräumt war, hatte er plötzlich wieder etwas Zeit. Ammann nutzte sie für einen Sprungversuch auf der Schanze in Einsiedeln. Sofort war das Gefühl zurück: «Ich dachte: Es ist einfach eine Topsache, dieses Skispringen!» Eine schelmische Freude habe er gehabt, sagt der 41-Jährige im Videocall aus Planica, wo er auf WM-Auftritte in den kommenden Tagen brennt. «Es ist einfach zu aufregend, um es loszulassen.»

Als WM-Springer gesetzt ist nur Deschwanden

Es war also schnell wieder um ihn geschehen. Dennoch wusste er, dass die Trainingszeit, auch aufgrund seines HSG-Volkswirtschaftsstudiums, bis im Dezember nicht allzu gross sein würde. «Ich hatte mir vorgenommen, auf Ende Saison für die Springen auf den Skiflug-Schanzen noch einmal richtig bereit zu sein.» Die WM spielte in den ersten Saisonplaunungen also eine untergeordnete Rolle.

Das Wettkampffieber habe ihn dann doch schon früher wieder gepackt, als er angenommen hatte, sagt Ammann und lacht. In Engelberg im Dezember noch enttäuschte er. Als im Januar die Uni-Semesterprüfungen abgeschlossen waren, ging es aufwärts, in Willingen holte er mit einem 28. Rang, für viele überraschend, Weltcuppunkte.

Und da seine Teamkollegen auf mässigem Niveau performten, gehört er im heutigen Training zu vier Springern, die drei noch ausstehende WM-Startplätze für das Springen auf der Normalschanze vom Samstag unter sich ausmachen. Gesetzt ist einzig Gregor Deschwanden, in die Trainingsausscheidung müssen Ammann, Killian Peier, Dominik Peter und Remo Imhof, der 19-jährige Muotathaler, der mit einem achten Rang an der Junioren-WM auf sich aufmerksam machte.

Simon Ammann: «Wenn die anderen Schweizer besser springen, ist das okay für mich.» Bild: Urs Flueeler/KEY

«Ein Platz unter den ersten 15 wäre gut»

Für Ammann ist es somit bei seiner zwölften WM-Teilnahme das erste Mal, dass er eine interne Ausscheidung über sich ergehen lassen muss – was er mit Fassung trägt. «Wenn die anderen Schweizer besser springen, ist das okay für mich.»

Eine zweite Chance hätte Ammann auf der Grossschanze am kommenden Freitag, wo er sich ohnehin die besseren Resultate ausrechnet.

Ammann, der doppelte Doppelolympiasieger, hat an Weltmeisterschaften bisher einmal Gold geholt, einmal Silber und zweimal Bronze. An jenen Erfolgen kann er sich längst nicht mehr messen, Ambitionen hat er dennoch, besonders, was seine persönliche Formkurve angeht. Womit wäre er an der WM zufrieden? «Ein Platz unter den ersten 15 wäre gut», sagt Ammann. Womit gesagt ist, dass er die interne WM-Qualifikation für sich persönlich eben doch voraussetzt. Er sagt aber auch: «Etwas weniger Risiko ist drin in meinem Alter, ich suche nicht mehr nach dem Limit.» Das habe sich verändert.

Was geblieben ist, ist Ammanns Lust, ausschweifend zu fabulieren. Auf die Frage nach seinem Antrieb sagt er diesmal: Wer sehe, wie er bis heute zuweilen an Weltcuporten empfangen werde, könne vielleicht seine Freude am Ganzen nachvollziehen. Was zur letzten und ewigen Frage führt: Wie lange noch macht er weiter? Ammann wäre nicht Ammann, wenn er sie beantworten würde. Er sagt aber ganz selbstverständlich Dinge wie: «Wie es im Team weitergeht, müssen wir im Frühling schauen.» Oder: «Resultatmässig will ich schon wieder weiter nach vorne.» Ein Skispringer auf Abschiedstour tönt anders.

Tribünengeflüster Folge 39 Simon Ammann – er fliegt immer weiter 21 Jahre nach seinem ersten Doppel-Gold bei Olympia startet Simon Ammann in dieser Woche wieder einmal bei einer nordischen Ski-WM. Was treibt den 41-Jährigen an? Warum kann er nicht loslassen? Ist der Traum vom Fliegen eine Sucht? Und wie hat er sich über all die Jahre verändert? Hören Sie jetzt die grosse Diskussion im Tribünengeflüster. Hören 29:17

