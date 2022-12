Handball: Der nächste Sieg für die Brühler Frauen

NLA Die Brühler Handballerinnen siegen auswärts und festigen den zweiten Platz in der Tabelle Der Rekordmeister aus St.Gallen setzt sich in Herzogenbuchsee 28:21 durch. Erfolgreichste Torschützinnen sind Tabea Schmid und Fabienne Tomasini mit je sechs Treffern. Goalie Fabia Schlachter wartet mit 17 Paraden auf. Matthias Schlageter 01.12.2022, 10.04 Uhr

Fabienne Tomasini (am Ball), sechsfache Torschützin für Brühl. Bild: Tobias Garcia

Nach einer ausgeglichenen Startphase (4:4/8.) gelang es den Brühlerinnen, sich auf 8:4 abzusetzen. Die Vier-Tore-Führung hatte auch noch in der 17. Minute bestand, als der LC Brühl mit 10:6 im Vorsprung lag. Anschliessend harzte es im Offensivspiel der St.Gallerinnen. Nur noch ein weiterer Treffer bis zur Pause sorgte dafür, dass der Vorsprung zwar auf 11:9 schmolz. Immerhin konnte mit cleverer Abwehrarbeit die Führung aber behauptet werden.

Versäumten es die Brühlerinnen vor dem Seitenwechsel noch, sich entscheidend abzusetzen, so holten sie dies zu Beginn des zweiten Durchgangs eindrucksvoll nach. Mit einem 9:1-Lauf bis zur 43. Minute zeigte das Team von Cheftrainer Nicolaj Andersson sein ganzes Repertoire. Beim Zwischenstand von 20:10 war die Partie bereits frühzeitig vorentschieden. Brühl verpasste es in der Schlussviertelstunde einzig noch weiter davon zu ziehen.

Goalie hält 48 Prozent aller Schüsse

Ins Brühler Offensivspiel schlichen sich einige Ungenauigkeiten und technische Fehler ein, durch die sich St.Gallerinnen das Leben selbst unnötig schwer machten. Trotzdem schaffte es Brühl, die Gegnerinnen quasi über die gesamte zweite Halbzeit auf deutliche Distanz zu halten. Das lag auch an einer gut aufgelegten Fabia Schlachter im Tor, die 17 Paraden beisteuerte.

Jetzt geht es nach Ungarn

Durch den nächsten Sieg verschaffte sich der LC Brühl ein kleines Polster auf das breite Verfolgerfeld. Als Nächstes stehen zwei internationale Einsätze auf der Agenda. Am Freitag geht es für die Brühlerinnen via Zürich zunächst nach Budapest und von dort aus weiter nach Vác, wo am Samstag und Sonntag die beiden Partien in der dritten Runde der EHF European League auf der Agenda stehen.

HV Herzogenbuchsee – LC Brühl 21:28 (9:11)

Mittelholz Herzogenbuchsee, 110 Zuschauende

Schiedsrichter: Castineiras/Zwahlen

Strafen: 2x2min gegen Brühl, 2x2min gegen Herzogenbuchsee

LC Brühl: Stark, Schlachter (17 Paraden); Schaefer, Kernatsch (2), Pavic (3), Ackermann, Altherr (1), Wolff (1/1), Tomasini (6), Schmid (6), Mosimann (1), Lüscher (3), Gutkowska (4), Hess, Zürni (1), Baric.

Bemerkungen: Brühl ohne Dokovic (verletzt) und Simova (Aufbautraining)