Rad: Die verschwundenen Strassenrennen in der Ostschweiz

Niedergang Die verschwundenen Velorennen: Vor 25 Jahren gab es noch 25 Prüfungen auf Ostschweizer und Liechtensteiner Strassen – nur noch wenige sind übrig Ein Velorennen nach dem anderen ging zugrunde. Eines der wenigen Strassenrennen, das übrig blieb, findet am Sonntag statt: «Rund um Uzwil». Daniel Good Jetzt kommentieren 26.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Alex Zülle 2004 an der Spitze des Strassenrennens «Rund um Uzwil». Dieses gibt es immer noch. Bild: RMV Uzwil

Den längsten Atem haben sie in der Region Uzwil, wo die Prüfung «Rund um Uzwil» seit 1983 regelmässig ausgetragen wird. Ältere Semester erinnern sich sogar daran, dass das Rennen auch schon vor dem Zweiten Weltkrieg auf dem Programm stand.

Selbst im Jahr 2020, als Corona den nationalen Rennbetrieb fast zum Erliegen gebracht hat, wurde «Rund um Uzwil» ausgetragen. Als einziges Strassenrennen in der ganzen Deutschschweiz und einem prominenten Sieger: Michael Albasini, auch schon Zweiter bei Lüttich–Bastogne–Lüttich.

Prüfungen wie «Rund um Uzwil auszutragen, ist eine aufwendige Angelegenheit. Auf einem acht Kilometer langen Rundkurs sind Rennen in elf Kategorien ausgeschrieben. Start und Ziel befinden sich in Oberuzwil. Veranstalter ist der RMV Uzwil. Der OK-Präsident Peter Kuhn hat am Sonntag 110 Helfer im Einsatz. 60 Streckenposten müssen besetzt werden. Schon dafür braucht es etwa 80 Leute. Das Organisieren begann bereits im vergangenen Herbst.

Als der OK-Präsident starb, ging das Rennen ein

Im Uzwiler OK sind mit einer Ausnahme lauter ehemalige Rennfahrer am Werk. Die Ausnahme betrifft den Speaker, der aber eine ehemalige Rennfahrerin geheiratet hat. «Wir haben zum Glück gute Leute, die alle an einem Strick ziehen», sagt der 55-jährige Informatiker Kuhn. Aber ob es immer so bleiben werde, stehe wohl in den Sternen. «Wenn zwei, drei Personen in einer Schlüsselposition nicht mehr mitmachen, wird es schwierig», sagt der OK-Präsident. Er hat den längsten Atem. Schon 1989 trug er die Verantwortung. Seither kam es zu drei Comebacks Kuhns.

Was es heisst, wenn eine wichtige Person im OK nicht mehr weitermachen kann, zeigte sich am Beispiel des Breitekriteriums in Schaffhausen. Nach dem Tod des langjährigen OK-Präsidenten Heini Sulser ging das Strassenrennen ein.

Auch Corona schlug sich nieder. Das Kriterium in Mauren in Liechtenstein wurde 2020 abgesagt und seither nicht mehr durchgeführt. Immer noch aktiv sind hingegen die Thurgauer in Diessenhofen, die in diesem Jahr ihr Auffahrtskriterium nach einem dreijährigen Unterbruch wieder durchführten.

Die Gründe für den Niedergang sind vielfältig. Kuhn sagt:

«Es gibt mehr Privatverkehr. Das heisst, dass strengere Auflagen bei der Streckensicherung bestehen, was den Organisationsaufwand erhöht.»

Auch die Dopingproblematik, die zu einem Desinteresse der Medien führe, habe einen Einfluss. «Damit fallen Sponsoren weg», sagt Kuhn. Es gebe auch weniger Lizenzierte und Konkurrenz durch den Mountainbikesport.

In Uzwil haben sie noch Sponsoren, die in den Radsport investieren. «Das Gewerbe, die Arbeitgebervereinigung Uzwil und Umgebung sowie die Gemeinden Uzwil und Wil zeigen sich immer wieder grosszügig», sagt Kuhn.

«Rund um Uzwil» wirtschaftet in diesem Jahr mit einem Budget von 40000 Franken. Mit einer solchen Summe ist es natürlich nicht mehr möglich, Zugpferde wie Alex Zülle, 1995 und 1999 Zweiter der Tour de France, am Start zu haben. Das aktuelle Eliterennen beginnt am Sonntag um 14.10 Uhr. Ein interessanter Teilnehmer ist Pascal Tappeiner vom organisierenden RMV Uzwil, 2021 WM-Zweiter bei den Junioren auf der Bahn.

Beat Breu konnte fahren, wo und wann er wollte

Einer, der die grossen Zeiten des Radsports in der Region noch miterlebte, ist Beat Breu. Er sagt: «Ich konnte Wettkämpfe bestreiten, wann und so oft ich wollte. Auch viele Bergrennen fanden zu meiner aktiven Zeit statt.» Heutzutage aber seien die Auflagen in den Gesetzbüchern viel zu streng für die Veranstalter einheimischer Strassenrennen. Dazu sagt der heute 64-jährige Breu:

«Wegen der vielen Vorschriften explodieren die Kosten. Es ist doch kaum mehr möglich, ein Rennen ohne finanziellen Verlust durchzuführen.»

Regionale Rennen sind eine Bühne für den Nachwuchs. Auch die EM-Dominatoren Stefan Bissegger und Stefan Küng waren einst bei «Rund um Uzwil» dabei.

Zwei Lehrlinge mit langen Reisen

Weil aber in der Schweiz immer weniger Rennen ausgeschrieben sind, muss der Nachwuchs häufig lange Wege auf sich nehmen, um sich mit adäquater Konkurrenz zu messen. Der heute 23-jährige Bissegger etwa bestritt neben der Lehre als Fahrrad­mechaniker am Wochenende jeweils Strassenprüfungen in den Niederlanden oder im Unterwallis. Der gleichaltrige Marc Hirschi fuhr dieselben Rennen.

Thomas Peter, Geschäftsführer des Schweizer Radsportverbandes Swiss Cycling, sagte vor ein paar Jahren:

«Wir sind mittlerweile froh, dass überhaupt Rennen in Europa stattfinden.»

Diese regionalen Prüfungen gibt es nicht mehr Ostschweizer Rundfahrt (Etappenrennen)

Dussnang/Oberwangen

Breitekriterium Schaffhausen

Kriterium Mauren FL

Strassenrennen/Kriterium Bürglen/Märwil/Weinfelden (VC Bürglen)

Schellenberg-Rundfahrt in Ruggell

Wartensee-Rundfahrt in Goldach

Rheinpark-Kriterium in St. Margrethen

Kriterium Herisau

Kriterium Ramsen

Kriterium in Buchs

Kriterium in Oberriet

Kriterium in Gossau

Strassenrennen Roggwil/ Arbon (RV Arbon)

Ostschweizer Meisterschaft der Militärradfahrer in Wil

Militärradrennen St. Gallen–Zürich

Strassenrennen Frauenfeld

Strassenrennen Märstetten

Bergrennen Merishausen– Randen

Tannenbergrundfahrt in Andwil SG

Bergrennen Schaan–Oberplanken

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen