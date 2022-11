Eishockey: Kevin Fiala ist der Man of the Match

NHL Vier Assists, aber nur einen Punkt für den St.Galler Eishockeyprofi Kevin Fiala Die Los Angeles Kings verlieren in der heimischen Arena gegen Seattle 8:9 nach Verlängerung. Kevin Fiala gibt vier entscheidende Zuspiele und wird zum besten Spieler der Partie gewählt. Daniel Good 30.11.2022, 10.26 Uhr

Kevin Fiala (links) beim Torjubel im dritten Drittel mit Mikey Anderson (rechts) und Adrian Kempe. Am Ende reicht es aber nur zu einem Punkt. Bild: Mark J. Terrill / AP (Los Angeles, 29. November 2022)

Kevin Fiala zeigte in der Crypto.com Arena wieder einmal, was in ihm steckt. Und dass er den 55-Millionen-Dollar-Vertrag wert ist.

Im Heimspiel gegen Seattle Kraken verbuchte der 26-jährige St.Galler in einer turbulenten Partie die Assists zum 1:0, 3:3, 5:5 und zum 7:8. Aber in der dritten Minute der Verlängerung fiel die Entscheidung zu Gunsten des Teams aus Seattle.

Der produktivste Schweizer Spieler in der NHL

In der laufenden Saison hat Fiala, der im Sommer aus Minnesota nach Los Angeles wechselte, in 25 Partien schon 26 Skorerpunkte erzielt. Damit ist er der produktivste Schweizer Spieler in der National Hockey League (NHL).

In der Tabelle nehmen die Kings in der Pacific Division hinter Las Vegas und Seattle den dritten Platz ein. Zuletzt setzte es für Los Angeles - trotz guter Auftritte von Fiala - in sechs Spielen fünf Niederlagen ab.

Timo Meier (links) wird von Montreals Kaiden Guhle geckeckt. Schliesslich behalten die Sharks das bessere Ende für sich. Paul Chiasson / AP (Montreal, 29. November 2022)

Zweitletzte in der Pacific Division sind die San Jose Sharks mit dem Appenzeller Timo Meier. In der Nacht auf Mittwoch gab es aber wieder einmal ein Erfolgserlebnis. Gegen den Stanley-Cup-Rekordsieger Montreal Canadiens verbuchten die Kalifornier auswärts einen 4:0-Erfolg. Meier gab den Assist zum 4:0-Schlussresultat. Der 26-jährige Herisauer hat in 25 Saisonspielen 23 Skorerpunkte verbucht.