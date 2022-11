Neuland Langläufer Beda Klee trainiert jetzt mit Schwingern: «Nach der vergangenen Saison musste ich mir überlegen, was ich ändern will» Trainings ohne Zugpferd Dario Cologna, eine neue Trainerkonstellation und neue Krafteinheiten: Für den Toggenburger Proflangläufer Beda Klee hat sich in diesem Sommer vieles geändert. Es sieht das alles als Motivation, um die vergangene Saison vergessen zu machen, als er Olympia verpasste. Ralf Streule Jetzt kommentieren 16.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Toggenburger Langläufer Beda Klee. Bild: Yanik Buerkli / Keystone

Knapp die Olympia-Limite verpasst, kein Exploit im Weltcup, Erkältungen im dümmsten Moment: Die vergangene Saison verlief nicht nach Beda Klees Wünschen. Der 26-jährige Toggenburger, seit Jahren der deutlich beste Langläufer der Ostschweiz, hat sich davon nicht entmutigen lassen, wie er vor dem Saisonstart von kommender Woche im finnischen Ruka sagt. «Ja, ich hatte eine schwierige Saison und musste mir überlegen, was ich anders machen soll.» Zu grossem Aktionismus hat sich der Wattwiler dennoch nicht hinreissen lassen. Denn da sei auch viel Gutes gewesen vor einem Jahr. Er sagt:

«Ich finde, dass ich in der vergangenen Saison eher unter Wert geschlagen wurde. Ich war nahe dran an der Olympia-Limite, fühlte mich jeweils nicht schlecht vorbereitet. Alles umkrempeln musste ich also nicht.»

Vielmehr gehe es darum, den nächsten Olympia-Zyklus weitsichtig anzugehen. «Süferli aufbauen», so sagt das Klee. Olympia 2026 in Mailand kommt bestimmt.

Krafttrainings mit Damian Ott und Werner Schlegel

Eine Änderung aber hat Klee beim Krafttraining vorgenommen. Er schloss sich im Sommer dem Kraft- und Konditionstrainer Robin Städler an, der einst bei Swiss Ski, später unter anderem für den HC Davos und die Young Boys arbeitete. Heute trainieren bei ihm in Jona auch die Toggenburger Schwinger Damian Ott oder Werner Schlegel, Alpinsnowboarderin Ladina Jenny oder Fribourg-Eishockey-Goalie Jeffrey Meier.

Die Toggenburger Schwinger Marcel Räbsamen, Damian Ott, Werner Schlegel und ihr Athletiktrainer Robin Städler (von links), der auch Beda Klee trainiert. Bild: Pascal Schoenenberger

Das Krafttraining sei komplexer, kontrollierter, mit Balanceübungen verbunden. Aber eben auch weniger belastend, da vorwiegend ohne Gewichte trainiert wird. Spitzensportler aus verschiedenen Sportarten pushen sich gegenseitig. «Eigentlich wollte ich das Training nur in der Zwischensaison einsetzen», sagt Klee. Aber er spürte Fortschritte und merkte, dass da im Vergleich zu den anderen noch sehr viel Verbesserungspotenzial ist.

«Es ist nicht das, was Magglingen lehrt, aber es hat sehr gut funktioniert bei mir.»

Er hofft, die weniger belastende Art von Krafttraining auch während der Saison weiterziehen zu können. Befürchtungen, dass die Kraftwerte aufgrund der Übungen ohne schwere Gewichte sinken könnten, haben sich nicht bewahrheitet. «Natürlich muss ich das nun im Weltcup auch umzusetzen.» Die Zuversicht aber ist da. Die Motivation, Kraft zu trainieren, ebenso.

Trainerfrage kostete Energie

Auch sei das Niveau im Schweizer Langlauf-Distanzteam nach Dario Colognas Abgang nicht etwa abgesackt, sagt Klee. «Natürlich, ein Olympiasieger als Zugpferd fehlt.» Doch die Gruppe um Jonas Baumann oder Roman Furger sei weiterhin sehr ambitioniert.

Eine andere Sache hingegen habe das Team mental Energie gekostet. Die Trainersituation blieb im Sommer lange ungeklärt. Mit den Wechseln im nordischen Sport – Hippolyt Kempf gab die Direktion an Guri Knotten ab, für Disziplinenchef Hitsch Flury kam Lars Brönnimann – gab es auch Trainerverschiebungen. Valerio Leccardi übernahm das Training der Distanzläufer. Der Este Kein Einaste aber, der die Gruppe um Dario Cologna begleitet hatte und von den Athleten als vorzüglicher Motivator und Techniktrainer geschätzt wird, wurde zum Biathlon abgezogen. Was Unzufriedenheit bei den Läufern ausgelöst habe, so Klee.

Die Athleten intervenierten und erreichten, dass Einaste sich immerhin zeitweise den Langläufern widmet und Trainingspläne schreibt.

Klee: «Muss nicht meinen, immer gut zwäg sein zu müssen.»

Und so sei der angestrebte vorsichtige Formaufbau auf Kurs, sagt Klee. Ebenjene Vorsicht fehlte ihm gerade im vergangenen Winter, weil stets die Olympia-Limite im Vordergrund stand. In Oberstdorf verpasste er diese nur um Sekundenbruchteile, als er den 16. Platz erreichte – statt dem erlösenden 15.

Beda Klee wird Ende 2021 in Oberstdorf 16., Dario Cologna (vorne) schnappt ihm knapp den 15. Rang weg, der für Klee das Erreichen der Olympia-Vorgabe bedeutet hätte. Federico Modica / NordicFocus

«Da war ich stets unter Druck. Nun will ich mir etwas mehr Zeit für die Ausdauerbasis nehmen. Und nicht meinen, immer gut zwäg sein zu müssen.»

Ganz ohne Limitendruck wird aber auch diese Saison nicht vorbeigehen. Ende Februar findet in Planica die WM statt. «Ich bin sicher, dass ich dazu fähig bin, mich für die WM aufzudrängen.» Gefordert sind zwei Plätze in den Top 25 des Weltcups, oder ein Platz unter den Top 15. Vielleicht ist das diesmal leichter erreichbar als in anderen Jahren, da die russischen Vertreter aufgrund des Ukraine-Kriegs auch im Langlauf-Weltcup gesperrt sind. Von diesem Gedanken will sich Klee aber nicht ablenken lassen.

«Das will überhaupt nichts heissen. Auch schon fehlten die besten Nationen, und ich wurde 40. Und andere Male kamen die Besten, und ich lief vorne rein.»

Ändern werden sich auf diese Saison hin auch die im Weltcup gelaufenen Distanzen, da die Rennen von Männern und Frauen angeglichen werden. Zum Beispiel laufen Männer nun auch 10-km-Rennen, wie bereits zum Saisonstart in Ruka. «Das dürfte mir nicht so schlecht liegen», sagt Klee. Jura-Prüfungen mitten in der Saison Parallel zu Klees Trainings läuft seit knapp einem Jahr sein Fern-Jurastudium. Das erste Semester ist bestanden. Im Januar folgen die nächsten Prüfungen, also mitten in der Langlaufsaison. «Schlecht liegen die Prüfungen aber nicht: Nach Tour de Ski werde ich im Januar ohnehin etwas Erholungszeit brauchen, da komme ich zum Lernen.» Wo er mit dem Lernstoff stehe, könne er aber nicht so richtig abschätzen.

Ähnlich dürfte es ihm in Sachen Langlaufform gehen – wie allen Athleten zu Beginn einer Saison. Die ersten Rennen vom übernächsten Wochenende in Ruka werden Antworten bringen. Wahrscheinlich fiebern auch die Toggenburger Damian Ott und Werner Schlegel mit.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen