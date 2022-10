Kolumne «Nachspielzeit»: Grosse Egos im modernen Fussballgeschäft

«NACHSPIELZEIT» – DIE FCSG-KOLUMNE Grosse Egos im modernen Fussballgeschäft: Fluch oder Segen? Oder beides? Fussball ist ein Mannschaftssport. Und trotzdem, oder gerade deswegen, sorgen grosse Egos in diesem Sport für viel Diskussionsstoff. Gegenstand der Berichterstattung sind meistens Ego-Läufe umjubelter Stars. Doch gibt es solche auch auf der Teppichetage. Dem FC St.Gallen gelingt es seit längerem, Ego-Läufe von Einzelnen zum Wohl des Ganzen in Schranken zu halten. Das ist weder einfach noch selbstverständlich. Urs Spielmann Jetzt kommentieren 11.10.2022, 14.00 Uhr

St.Gallens Chadrac Akolo im Super League Spiel zwischen YB und dem FCSG. Bild: Peter Klaunzer / Keystone

«Im modernen Fussball sind Stürmer gefragt, die ihre Energie nicht fürs Toreschiessen aufsparen». Diese Aussage könnte St. Gallen-Trainer Peter Zeidler gemacht haben. Weil er mit seiner offensiven und dynamischen Spielphilosophie die Abwehrarbeit nicht allein den Verteidigern aufbürden will. Das war am vergangenen Samstag beim starken Auftritt gegen YB erneut gut zu beobachten. Die St.Galler Stürmer Akolo und Guillemenot setzten die Berner Abwehrspieler beim Aufbauspiel früh unter Druck. Und spulten ein beachtliches Defensivprogramm ab.

Wenn das Ego grösser wird als die fussballerische Klasse

Urs Spielmann, FCSG-Kolumnist auf tagblatt.ch. Bild: Belinda Schmid

Die eingangs zitierte Aussage stammt aber nicht von Peter Zeidler. Gemacht hat sie Erik ten Hag, Trainer von Manchester United. Und zwar vor ein paar Wochen in Anspielung auf seinen portugiesischen Stürmerstar Ronaldo. Dem das arbeitsaufwendige Pressing-System seines Trainers nicht wirklich behagt. Und der in dieser Saison deshalb meistens nicht in der Startelf stand. Der Portugiese ist nach Einschätzung seines Trainers als Goalgetter nicht mehr so unverzichtbar, dass er defensive Aufgaben den Mitspielern überlassen kann. Dem Ausnahmekönner droht im fortgeschrittenen Fussballalter sein grosses Ego in die Quere zu kommen. Dabei ist ein gesundes Ego für einen Stürmer wichtig. Weil es ihm das nötige Selbstvertrauen gibt, Risiko zu übernehmen. Weil es ihn für den Gegner unberechenbar macht. Und weil es ihn antreibt, noch bessere Leistungen zu erbringen.

Der Umgang mit egozentrischen Top-Spielern ist für jeden Trainer eine heikle Gratwanderung

Zum Problem wird hingegen ein übergrosses Ego. Nicht nur für den Spieler selbst, sondern vor allem auch für den Trainer. Vor allem dann, wenn sich ein Ausnahmekönner zunehmend mehr Privilegien auf und neben dem Spielfeld herausnimmt. Und gleichzeitig meint, der Beste zu sein. Und deshalb kein Bedürfnis mehr verspürt, besser zu werden. Zu den egozentrischsten Stürmern mit einem Ego in der Höhe eines New Yorker Wolkenkratzers zählt seit langem Zlatan Ibrahimovic. Die meisten Trainer, die der 41-jährige Stürmerstar in seiner erfolgreichen Karriere hatte, arrangierten sich irgendwie mit seiner grossspurigen Art und seinen Eskapaden. Weil ihn die Gegner auf dem Platz nicht zu stoppen vermochten. Und weil er regelmässig Tore ablieferte.

Die meisten Trainer arrangierten sich mit Zlatan Ibrahimovics grossspuriger Art. Bild: Keystone

Es liegt in der Verantwortung des Trainers zu entscheiden, ob er einem Top-Stürmer eine Sonderrolle zugestehen will. Ob er von diesem weniger Defensivarbeit einfordern will, weil die Torquote stimmt. Eine solche Entscheidung ist für jeden Trainer eine Gratwanderung. Denn er bindet seinen Erfolg damit weitgehend an die Torerfolge seines Topskorers. Auch für diesen selbst wird es rasch eng, wenn seine Torproduktion ins Stocken gerät. Eine Mannschaft hat ein feines Gespür dafür, welcher Spieler wie viel zum Erfolg beiträgt.

Im St.Galler Spielsystem gewinnt keiner allein

Bei FCSG-Trainer Peter Zeidler gibt es nur einen Star: Die Mannschaft. Bild: Wolfgang Zink/Freshfocus

Die Leitung des FC St.Gallen verfolgt im Kern eine Strategie, bei welcher es nur einen Star gibt: Die Mannschaft. Die Spieler sollen sich dem Spielsystem anpassen und nicht umgekehrt. Diese Strategie hat wie jede Strategie ihre Vor- und Nachteile. Entscheidend ist, dass eine gewählte Strategie den finanziellen Möglichkeiten des Vereins gerecht wird. Und dass sie konsequent umgesetzt wird. Und das tut der FC St.Gallen. Für die Umsetzung des dynamischen und offensiven Zeidler-Fussballs braucht es ein gut funktionierendes Kollektiv. Man will denn auch nur Spieler holen, die in das St.Galler Spielsystem passen. Sie sollen durchaus über ein gesundes Ego verfügen, müssen dieses aber in den Dienst der Mannschaft stellen.

Auch ein egoistischer St.Galler Stürmer muss bereit sein, alles für seine Mannschaft zu geben. Dieses disziplinierte Verhalten fordert St.Gallens sportliche Leitung von jedem ihrer Spieler ein. Um den Teamgedanken auf Dauer hochhalten zu können. Diese Konsequenz hat sie auch gegenüber dem besten Torschützen der Rückrunde 2021 an den Tag gelegt: Elie Youan. Und den Franzosen nach Schottland ausgeliehen, als er sich mit der Integration in das St.Galler Spielsystem und Mannschaftsgefüge schwertat.

Was die Teppichetage von der Mannschaft erwartet, sollte sie selber vorleben

Grosse Egos gibt es wahrlich nicht nur auf dem Spielfeld. Sie sind in der Teppichetage vieler Vereine genauso häufig anzutreffen. Dabei gilt für eine Vereinsleitung, was auch für eine Mannschaft gilt: Soll sie erfolgreich sein, müssen die verschiedenen Egos zu einem funktionierenden Team zusammenfinden. Im Idealfall ziehen Aktionäre, Verwaltungsrat und operative Führung am gleichen Strang. Und stellen ihre eigenen Interessen nicht über diejenigen des Vereins. Seit viereinhalb Jahren durchlebt der FC St.Gallen eine Phase, in der das sehr gut gelingt. Diese Errungenschaft ist kaum hoch genug einzuschätzen. Denn sie ist im geldgetriebenen Spitzenfussball schwierig zu erreichen. Aber entscheidend, um einen Verein voranzubringen. Und genau das passiert in St.Gallen.

Präsident Matthias Hüppi und Sportchef Alain Sutter: Beim FCSG ziehen alle am gleichen Strang. Bild: Benjamin Manser

Anderswo gelingt das weit weniger gut. So dachte man zum Beispiel in Luzern, die Phase der öffentlich ausgetragenen Machtkämpfe sei überwunden. Nachdem Präsident Stefan Wolf im Jahr 2021 eine Neuausrichtung ausgerufen hatte. Die auch Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg mitzutragen gelobte. Um bei Fans, Sponsoren und allfälligen neuen Aktionären wieder mehr Vertrauen zu schaffen. Doch vor etwas mehr als einer Woche liess sich Alpstaeg zu einem erneuten Ego-Lauf hinreissen. Und fuhr der aktuellen Klubleitung via Medien heftig an den Karren. Der Imageschaden für den gesamten Klub war angerichtet. Ein gewichtiger Aktionär, der das Wohl des Vereins im Auge behält, bringt seine Kritik - sofern sie denn berechtigt ist - intern an. Und posaunt sie nicht in die Öffentlichkeit hinaus. Von seinen Spielern wird er nämlich auch erwarten, dass sie Zwistigkeiten in der Kabine bereinigen und nicht über die Presse austragen.

Bedenkenswerte Worte aus dem Umfeld des nächsten FCSG-Gegners

In der nächsten Runde wird der FC Lugano im Kybunpark gastieren. Der Verein gehört seit etwas mehr als einem Jahr dem amerikanischen Milliardär Joe Mansueto. Er besitzt bereits den Fussballklub Chicago Fire, wo seit Februar dieses Jahres der Schweizer Internationale Xherdan Shaqiri spielt. Für ein Jahresgehalt von rund 8 Millionen Dollar. Der schwerreiche Amerikaner könnte sich mit dem FC Lugano locker ein paar Ego-Experimente leisten. Bislang tut er das nicht. In einem Interview meinte er vor kurzem: «Ich verstehe sehr gut, dass man einen Fussballklub als Plattform nutzen kann – und sei es nur, um das eigene Ego zu füttern. Aber meine Rolle ist im Hintergrund. Wenn ich im Dienst der Sache nach dem Spiel den Müll im Stadion aufräumen soll, dann erledige ich das». Die Zukunft wird zeigen, wie ernst es Mansueto mit diesen Worten wirklich ist. Ernst wird es für den FC Lugano aber zweifellos am kommenden Sonntag im Kybunpark gegen den FC St.Gallen. Denn nach drei Niederlagen in Folge gilt für die Espen, was der österreichische Ex-Fussballstar Hans Krankl einmal so formuliert hat: «Wir müssen gewinnen. Alles andere ist primär.» Auf geht’s, Hopp Sanggalle!

