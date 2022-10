«NACHSPIELZEIT» – DIE FCSG-KOLUMNE Basel gegen St.Gallen im St.Jakob-Park: Viel Spektakel, aber keine Punkte für Grünweiss Der dezimierte FC St.Gallen verliert gegen einen erstarkten FC Basel auf unglückliche Art und Weise. Und er verliert für das schwierige Auswärtsspiel gegen YB zwei Innenverteidiger wegen Spielsperren. Bei der Suche nach einer ausgeglichenen Balance zwischen Offensive und Defensive zeigt er in Basel trotz der Niederlage gute Ansätze. Urs Spielmann Jetzt kommentieren 04.10.2022, 12.23 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der FC St.Gallen geht in Basel als unglücklicher Verlierer vom Platz. Nach einem ereignisreichen Spiel mit fünf Toren, einem Pfostenschuss, einer roten Karte und mehreren strittigen Schiedsrichterentscheiden. Vor dem Spiel wurde wegen dem Verletzungspech der St.Galler Stürmer viel von zu erwartenden Problemen vorne gesprochen. Effektiv sind es dann Probleme hinten, die einen möglichen Punktgewinn verhindern.

Die St.Galler Abwehrspieler stehen in entscheidenden Situationen zu weit weg von ihren Gegenspielern. Sie vermögen über die gesamte Spieldauer gefährliche Flanken des stark aufspielenden Rechtsverteidigers Lang nicht zu verhindern. Und sie tun sich schwer gegen die Offensivaktionen des Neu-Nationalspielers Zeki Amdouni im Basler Zentrum.

Die gefährlichen Flanken von Rechtsverteidigers Michael Lang konnten die FCSG-Spieler nicht verhindern. Bild: Marc Schumacher / freshfocus

Das Glück und der VAR tragen an diesem Abend nicht Grünweiss

Urs Spielmann, FCSG-Kolumnist auf tagblatt.ch. Bild: Belinda Schmid

Die fast eine Stunde lang in Unterzahl agierenden Espen hätten für ihren Kampf und ihr Herz einen Punkt verdient gehabt. Doch fehlte ihnen hierzu im entscheidenden Moment auch das nötige Glück. So fand der Schuss von Basels Amdouni, dem die St.Galler Abwehr im Strafraum zu viel Platz liess, via Pfosten und Goalie Zigis Rücken den Weg ins Tor. Zum 2:1 für Basel nach 17 Minuten.

Auf der anderen Seite sprang der Ball nach dem Schuss von Akolo in der 26. Minute vom Innenpfosten zurück ins Spielfeld. Der Ausgleich blieb dem St.Galler Stürmer verwehrt. Der Ausgleich fiel dann nach 71 Minuten doch noch. Den Espen wurde auf Intervention des VAR ein Penalty zugesprochen. Vorgängig war es bereits zu zwei penaltywürdigen Fouls im Basler Strafraum gekommen. In beiden Fällen hätte der VAR mit gleicher Berechtigung eingreifen können.

Netze ein zum 2:2: FCSG-Captain Lukas Görtler trifft vom Elfmeterpunkt. Bild: Marc Schumacher / freshfocus

Die Diskussionen um die Rolle des VAR werden in der Schweiz wie auch im Ausland weitergehen. In Deutschland hat der Ex-Fussballspieler Michael Rummenigge vor kurzem vorgeschlagen, die Assistenten im VAR-Keller mit ehemaligen Fussballprofis zu unterstützen. Weil sie Szenen wie Foul oder Handspiel selbst x-mal erlebt haben. Und diese dementsprechend zutreffend beurteilen können.

Der FC St.Gallen begegnet dem Meisterschafts-Mitfavoriten auf Augenhöhe

Der FC St.Gallen unterlag am Samstag einem FC Basel, der nach einem harzigen Start in die Meisterschaft definitiv Fahrt aufgenommen hat. Seit dem Sieg gegen den FC Allschwil in der ersten Runde des Schweizer Cups haben die Basler nun acht ihrer letzten neun Spielen gewonnen. In Anbetracht der hohen Fluktuation im Kader ist diese Erfolgsserie alles andere als selbstverständlich. Der rastlose Klubbesitzer David Degen hat dem Trainer Alex Frei seit Mai 2021 mehr als 30 neue Spieler hingestellt. Mit dem Auftrag, diese weiterzuentwickeln und ihren Marktwert zu steigern. Einige der Neuankömmlinge waren so schnell wieder weg, wie sie gekommen sind.

Die anderen Spieler, mehrheitlich jüngere Talente, musste Frei immer wieder neu ins Team integrieren. Ihr Anspruch auf Einsatzzeit kollidiert mit demjenigen verdienter Persönlichkeiten wie Fabian Frei, Michael Lang oder Taulant Xhaka. Doch ist es Alex Frei bislang gelungen, das Gerangel um Einsatzzeiten zu kanalisieren. Geholfen hat ihm dabei sicherlich der Umstand, dass er Spieler rotieren lassen kann. Weil der FC Basel zusätzlich zur Meisterschaft auch in der Europa Conference League engagiert ist. Und womöglich hat er auch vom früheren Erfolgscoach Ottmar Hitzfeld diesen oder jenen Tipp erhalten. Frei tauscht sich ab und an mit Hitzfeld aus. Dieser war ein Meister darin, allen Spielern das Gefühl zu vermitteln, dass sie gebraucht werden.

Der FC St.Gallen gibt mit Grégory Karlen im offensiven Mittelfeld zu Beginn eine gute Figur ab

Peter Zeidler setzte auch gegen den FC Basel auf die 4-4-2 Grundformation mit der Raute im Mittelfeld. Die Position des langzeitverletzten Schuberts hinter den Spitzen nahm erstmals der erfahrene Grégory Karlen ein. In den letzten beiden Spielen hatten Akolo und Schneider auf dieser Position nicht restlos zu überzeugen vermocht. Gute Ansätze hatte der junge Alves in der zweiten Halbzeit gegen Etoile Carouge gezeigt. Der FC St.Gallen wirkte mit Karlen im offensiven Mittelfeld bis zu dessen taktisch bedingter Auswechslung in der 37. Minute gut organisiert.

Er fand zu elft eine gute Balance zwischen Offensive und Defensive. Zwar hatte der FC Basel das Spiel in dieser Phase durch einen Doppelaschlag innert drei Minuten gedreht. Doch lag das nicht am St.Galler Spielsystem, sondern an individuellen Fehlern in der Defensive. Die Raumaufteilung im Spiel gegen den Ball funktionierte jedenfalls in Basel besser als noch im letzten Meisterschaftsspiel gegen Sion. Die St.Galler kamen erfolgreich in die Zweikämpfe und gefielen mit schnellem Umschaltspiel.

Der FC St.Gallen wirkte mit Grégory Karlen im offensiven Mittelfeld gut organisiert. Bild: Marc Schumacher/freshfocus

Die Sturmspitzen Akolo und Guillemenot waren ganz im Sinne von Peter Zeidler nicht nur die vordersten Angreifer, sondern auch die ersten Verteidiger. Mit Unterstützung von Karlen setzten sie die Basler beim Aufbauspiel immer wieder wirkungsvoll unter Druck. Es ist denn auch gut vorstellbar, dass Peter Zeidler im nächsten Spiel gegen YB dem 27-jährigen Karlen im offensiven Mittelfeld eine weitere Chance geben wird.

Alex Frei entscheidet die Spiele mit der Einwechslung von Top-Stürmern zu Gunsten des FC Basel

Seit Meisterschaftsbeginn setzt FCB-Coach Alex Frei meistens auf ein Fünfer-Mittelfeld mit zwei Defensivspielern (4-2-3-1). Und praktisch immer nominiert er eine einzige Sturmspitze. In der Regel, wie am Samstag gegen den FC St.Gallen, steht Nati-Stürmer Andi Zeqiri in der Startelf. Noch zu seinen Aktivzeiten hatte Frei für ein System mit einer einzigen Sturmspitze wenig übrig. Im Jahr 2008 führte sein damaliger Trainer Jürgen Klopp dieses System bei Borussia Dortmund ein. Was Frei nicht zum Vorteil gereichte, weil Klopp ihn für einen 2-Mann-Sturm prädestiniert sah. Und in der Tat reihte Frei nach seiner Rückkehr zum FC Basel mit Sturmpartner Marco Streller an seiner Seite Treffer an Treffer.

Als Trainer verfügt Frei für die Sturmposition über beneidenswert starke Alternativen. Neben Zeqiri beschäftigt der FC Basel Stürmer wie Sène, Szalai, Fink oder Augustin. Und momentan gelingt es Frei mit der Einwechslung von hochkarätigen Stürmern die Spiele zu seinen Gunsten zu entscheiden. Gegen den FC St.Gallen sicherte ihm der wenige Sekunden zuvor eingewechselte 19-jährige Bradley Fink mit einem Flugkopfball kurz vor Schluss den Sieg. Der einstige Luzerner Junior durchlief die Dortmunder Nachwuchsabteilung. Im vorletzten Meisterschaftsspiel gegen die Grasshoppers war der eingewechselte Jean-Kévin Augustin der Siegbringer. Der 25-jährige Franzose hat Erfahrung im U21-Nationalteam Frankreichs, in der Bundesliga, der Ligue 1 und der Champions League. In der Vergangenheit mangelte es ihm manchmal an der nötigen Disziplin neben dem Spielfeld.

Die Zukunft wird zeigen, ob Alex Frei den Franzosen in die Spur zurückzubringen vermag. Vielleicht hilft ihm dabei, dass er selbst für seine Trainer kein einfacher Spieler war. In seiner Biografie gibt er selbst einige Wortgefechte zwischen ihm und dem damaligen Dortmund-Trainer Klopp zum Besten. So fauchte Frei während eines harten Lauftrainings in Richtung seines Trainers: «Entscheidend ist, was am Samstag passiert.» Klopp entgegnete süffisant: «Entscheidend ist jeder Trainingstag bis am Samstag, Alex!»

Was spricht eigentlich im kommenden Auswärtsspiel gegen YB für den FC St.Gallen?

Aus St.Galler Sicht schwebt seit Eröffnung des neuen Wankdorfs im Jahr 2005 ein Fluch über dem Berner Stadion. Ein Fluch, den der FC St.Gallen seitdem vergeblich loszuwerden versucht. Noch nie konnte er in der Meisterschaft im Wankdorf einen Sieg landen. Es spricht grundsätzlich wenig dafür, dass ihm das gerade am kommenden Samstag gelingen wird. Hierzu bräuchte es in jedem Fall eine solide Defensivleistung.

Fehlt gesperrt fürs Spiel gegen YB: FCSG-Innenverteidiger Matej Maglica (r.). Bild: Georgios Kefalas/Key

Doch werden mit Maglica und Stillhart zwei Innenverteidiger gesperrt fehlen. Und im defensiven Mittelfeld rennt Jordi Quintillà seiner Bestform momentan etwas hinterher. Zudem dürfte der Einsatz der Stürmer Besio und von Moos weiterhin fraglich sein. Doch immerhin spricht in dieser schwierigen Ausgangslage die simple Logik für den FC St.Gallen: Bislang hat noch jede Serie, die irgendwann einen Anfang hatte, irgendwann auch ein Ende genommen. So möge es denn auch sein. Hopp Sanggalle!

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen