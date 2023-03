Motocross: Endlich wieder Heimrennen für Jeremy Seewer

Motorsport Die Emotionen des Lokalmatadors: Endlich wieder Heimrennen für den Motocross-Star Jeremy Seewer vom MRSV Frauenfeld Am 10. April steht der MXGP Switzerland auf dem Programm. Nach fast fünf Jahren Pause. Als einer der Favoriten ist der fünffache WM-Zweite Jeremy Seewer dabei. Der Schweizer Motocrossfahrer hat schöne Erinnerungen an den Heim-Grand-Prix. Daniel Good Jetzt kommentieren 16.03.2023, 05.05 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Schweizer Jeremy Seewer ist Werksfahrer Nummer eins beim Rekordweltmeister Yamaha. Bilder: FMS Press

Er hat viel erlebt im Rennsport. Er fährt seit Jahren im MXGP-Zirkus mit. Er wurde schon dreimal WM-Zweiter in der weltweit bedeutendsten Klasse im Motocross. Aber die emotionalsten Momente seiner Karriere gingen Jeremy Seewer in der Ostschweiz durch den Kopf. Als er vor Zehntausenden Zuschauern den MXGP Switzerland in Frauenfeld bestritt.

Das ist schon eine Weile her. 2016, 2017 und 2018 war es. Seither lag der Grossanlass brach. Einsprachen von verschiedensten Seiten verhinderten eine Neuauflage. Nun aber kommt es am 10. April doch wieder zum Motocross-Spektakel mit der Weltelite im Thurgau. Mittendrin der 28-jährige Seewer. Seine Vorfreude ist riesig.

Jeremy Seewer am MXGP Switzerland in Frauenfeld im Jahr 2018.

Die Erinnerungen immer noch frisch. «Viele Zuschauer kommen doch ausschliesslich wegen mir. Das ist schon ein schier unbeschreibliches Gefühl», sagt das Mitglied des Motor- und Radsportvereins Frauenfeld. Trotz des Lärms der Maschinen vernimmt Seewer während der Heimrennen unter dem Helm die Fangesänge auf den Tribünen. «Viele kommen ja nicht, um einfach zu zuschauen, sondern um einen bestimmten Rennfahrer zu unterstützen.»

Heuer soll endlich der WM-Titel her

Als Seewer zum letzten Mal in Frauenfeld antrat, war er ein Talent mit grossen Perspektiven. Aber noch kein Siegfahrer. 2018 war er mit einem Privatteam unterwegs, erreichte im ersten Rennen zwar den vierten Rang, aber in der Reprise warfen ihn technische Gebrechen am Motorrad ins Hintertreffen.

So soll es in diesem Jahr nicht mehr ausgehen. Seewer ist mittlerweile der Werksfahrer Nummer eins bei Yamaha, dem Konstrukteur mit den meisten WM-Titeln im Motocross-Sport. Ein Haufen Mechaniker und Ingenieure kümmert sich fast ausschliesslich um den Schweizer. Ein Techniker ist beispielsweise ausschliesslich für die Federung und die Abstimmung des Motorrads verantwortlich.

Nach insgesamt fünf zweiten Plätzen in der WM-Gesamtwertung ist es für Seewer Zeit, erstmals Weltmeister zu werden – auch dank einer neuen Maschine, die nach einer vierjährigen Entwicklungszeit in dieser Saison erstmals in den Rennen zur Verfügung steht. Nach unzähligen Testfahrten im Winter.

Der WM-Start beginnt mit einem schweren Sturz

Die neue Maschine kommt Seewers Fahrstil entgegen. In einem prestigeträchtigen WM-Vorbereitungsrennen im Februar in Italien war er der Schnellste. Am gleichen Wochenende erlitt der mehrfache Weltmeister Tim Gajser, der Seewer schon oft vor der Sonne stand, einen Oberschenkelbruch. So wäre der Weg für den Schweizer zum WM-Titel eigentlich frei.

Aber die erste WM-Prüfung am Wochenende in Argentinien begann für den Schweizer mit einem schweren Sturz. «Es war kein Fahrfehler. Ich war einfach im ungünstigsten Moment am falschen Ort», sagt Seewer. Er wollte noch weitermachen, aber das Motorrad war nicht mehr funktionstüchtig. «Natürlich fährt die Gefahr mit, aber vieles haben wir in den eigenen Händen», sagt Seewer.

Jeremy Seewer, gefragter Interview-Partner auf der ganzen Welt.

Kalamitäten in Argentinien

Ein spektakulärer Stutz überschattete den WM-Auftakt Jeremy Seewers am vergangenen Wochenende. «Ich bin froh, dass sich unverletzt davon gekommen bin», sagte der Schweizer nach dem Rückflug in der Businessklasse. Dass er zu den Favoriten auf den WM-Titel zählt, zeigte Seewer im zweiten Rennen in Argentinien, als er von einem hinteren Startplatz noch auf den dritten Rang fuhr. Insgesamt stehen 18 Stationen auf drei Kontinenten auf dem WM-Programm 2023. Es geht im Herbst auch wieder nach Indonesien. So hat Seewer noch reichlich Möglichkeiten, sich im WM-Klassement wieder nach vorne zu arbeiten.

Zumal sein schärfster Konkurrent Tim Gajser aus Slowenien nach einer schweren Verletzung noch länger ausfällt und auch am 10. April an den WM-Rennen in Frauenfeld nicht am Start sein wird. «Natürlich bin ich heute ein Siegfahrer», sagt Seewer. «Aber es muss immer alles zusammen passen, damit es dann auch so weit kommt.»

Als Nächstes stehen für Seewer am übernächsten Wochenende die Rennen in Sardinien an. Frauenfeld ist die dritte Station im WM-Kalender.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen