Motorsport: Peter Sauber am Walzenhauser Bergsprint am Start

motorsport Auch Peter Sauber nimmt am Walzenhauser Bergsprint teil - mit seinem ersten Rennwagen Am 6. Historischen Bergsprint Walzenhausen-Lachen am 21. und 22. August 2022 ist reichlich Prominenz vertreten. 131 Autos und 34 Motorräder oder Seitenwagengespanne sind am Start. Auch mit dabei ist der ehemalige Formel-1-Rennstall-Chef Peter Sauber mit dem C1, den er 1970 konstruiert hat. Daniel Good 29.07.2022, 11.36 Uhr

Der C1 von Peter Sauber während einer Ausfahrt im Jahr 2003 in Hinwil. Bild: Keystone

Der Sauber C1 war der erste Rennwagen, den Peter Sauber 1970 im Alter von 26 Jahren im Keller seiner Eltern entwarf und baute. Die Bezeichnung C1 wählte Peter Sauber nach dem ersten Buchstaben des Vornamens seiner Frau Christiane und behielt ihn bei den später folgenden Rennwagenserien bei.

Sauber bestritt mit dem Auto Rennen und gewann 1970 mit dem C1 die Schweizer Sportwagen-Meisterschaft. Der C1 ist eine Rarität. Es gibt bloss zwei Exemplare.

Peter Sauber (links) mit einem C7, ebenfalls benannt nach dem Vornamen seiner Frau Christiane, im Jahr 1983 in Monza. Bild: Keystone

Am Historischen Bergsprint Kanton Appenzell Ausserrhoden geht es um Fahrspass ohne Zeitmessung und um die Atmosphäre vergangener Zeiten. Zahlreiche Oldtimer aus allen Epochen der Automobil- und Motorradgeschichte sind zu sehen.

Der Ford, der Ferrari in die Knie zwang

So ein Ford GT40 aus dem Jahr 1965, mit dem die Amerikaner die Dominanz von Ferrari am 24-Stunden-Rennen von Le Mans brechen wollten. Was ab 1968 auch viermal in Folge gelang. Am Steuer sitzt in Walzenhausen Roger Ehrbar aus Güttingen. Ein Ford GT40 ist auch im Fliegermuseum Altenrhein ausgestellt.

Wohl den stärksten Wagen bringt der Unternehmer Fredy Lienhard mit. Er ist mit einem mit 700 PS ausgestatteten Ferrari 333SP aus dem Jahr 1995 unterwegs.

Louis Christen, der erfolgreiche Seitenwagenkonstrukteur aus Rheineck, sitzt in einem Fahrzeug mit vier Rädern, einem Eigenbau (LCR) aus dem Jahr 1972.

Der beste Motorenbauer nimmt es gemütlich

Der ehemalige Formel-1-Fahrer Jo Vonlanthen (3 Rennen) ist mit einem Formel-2-Wagen Baujahr 1973 mit 240 PS zu Gast. Der heute 80-Jährige war auch Autohändler in Frauenfeld.

Ein älteres Fahrzeug nennt der Bündner Motorenbauer Mario Illien sein eigen. Er bringt einen Citroën aus dem Jahr 1955 mit. 1998 und 1999 wurde der Finne Mika Häkkinen Formel-1-Weltmeister mit Triebwerken von Illien.

Der Organisator Erwin Steingruber fährt auch mit. Er sitzt in einem March-BMW aus der Formel 2 mit 300 PS. Baujahr 1980.