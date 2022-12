Eiskunstlauf: Thurgauerin Livia Kaiser ist Schweizer Meisterin

Eiskunstlauf 0,8 Punkte Vorsprung – Schweizer Meistertitel für die 18-jährige Thurgauerin Livia Kaiser Die Eiskunstläuferin aus Amlikon setzt sich in Chur durch und ist neue Schweizer Meisterin. 19.12.2022, 14.53 Uhr

Siegreich: Livia Kaiser. Bild: Worldfotos/Albert René Kolb

An den Schweizer Elite-Eiskunstlauf-Meisterschaften in Chur wurden neue Titelträgerinnen und Titelträger ermittelt. In Abwesenheit der erkrankten Titelverteidigerin Alexia Paganini und des verletzten Lukas Britschgi siegten die 18-jährige Frauenfelderin Livia Kaiser und der 22-jährige Zürcher Nurullah Sahaka.

Livia Kaiser, die am Freitag nach dem Kurzprogramm bereits in Führung lag, gewann knapp vor der 16-jährigen Baslerin Kimmy Vivienne Repond, der Gewinnerin der Kür. Livia Kaiser liess sich 175,93 Punkte gutschreiben, Repond 175,13 Zähler. Der dritte Platz ging an Sarina Joos aus Zürich. (red)