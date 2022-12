Handball: St.Otmar fordert den Meister bis zum Schluss

Handball Ineffizient und zu wenig stabil: Trotzdem fordern St.Otmars Handballer den Meister bis zum Schluss Die St.Galler verlieren in der Handball-NLA trotz grosser Gegenwehr gegen die Kadetten Schaffhausen 27:32. Fritz Bischoff Jetzt kommentieren 18.12.2022, 19.45 Uhr

Der 23-jährige Pole Ariel Pietrasik (rechts) ist für das Spiel von St.Otmar ein Gewinn. Bild: Michel Canonica

Das Erfolgserlebnis mit dem 34:24-Sieg vor einer Woche im Vierpunkte-Spiel gegen den RTV Basel hatte St.Otmar Rückenwind verliehen.

Und auch dank der Rückkehr des Topskorers Ariel Pietrasik nach einer zweimonatigen Verletzungspause schien St.Otmar für das Aufeinandertreffen mit dem Meister Kadetten Schaffhausen bestens gerüstet.

Die St.Galler als Tabellenachte zeigten gegen den Zweiten von Beginn weg eine beherzte Leistung. Dass es am Ende mit der 27:32-Niederlage trotzdem nicht zum ersten Sieg gegen die Schaffhauser nach vier Jahren reichte, liess sich leicht begründen.

Es war die fehlende Stabilität von St.Otmars Leistungskurve über die gesamte Partie und der Einbruch in den Schlussminuten, weshalb der Meister nicht wirklich arg in Bedrängnis geriet.

St.Otmar dreht auf, verpasst aber den Anschlusstreffer

Wenig hatte gefehlt und die Gäste aus Schaffhausen, denen auch keine souveräne Leistung zu attestieren war, hätten noch um die Punkte zittern müssen.

Zehn Minuten vor dem Ende führte der Favorit 26:22 und schien das Geschehen im Griff zu haben. Doch das Heimteam drehte auf und verkleinerte wenig später seinen Rückstand beim 25:27 auf zwei Treffer.

St.Otmar hatte wenig später die Möglichkeiten zum Anschlusstreffer. Doch Fehler und schlechte Abschlüsse spielten den Kadetten in die Hände. Sie nutzten die Mängel der Gastgeber zum 27:32-Endstand. Die Entscheidung war damit gefallen.

«Schade, dass wir die sich uns bietenden Möglichkeiten nicht nutzen konnten. Schaffhausen war heute nicht das souveräne Team, das wir nicht hätten bezwingen können», sagte Andrija Pendic im Rückblick.

«Quote an Fehlwürfen war zu gross»

Mit seiner Analyse lag St.Otmars Offensivregisseur durchaus richtig. Doch war die mangelnde Effizienz nicht nur ein Problem der Schlussphase, sondern der gesamten Partie. Immer wieder gelang es den St.Gallern, vielversprechend Abschlusssituationen zu kreieren.

Es mangelte aber zu oft am sicheren Abschluss. Zu viele aufgelegte Möglichkeiten wurden aus den verschiedensten Positionen vergeben. «Unsere Quote an Fehlwürfen war schlichtweg zu gross», stellte Pietrasik fest. Nach seiner zweimonatigen Verletzungspause kam der Pole in der Defensive von Beginn weg zum Einsatz und ab der 18. Minute auch in der Offensive.

Er war für das Spiel seines Teams ein Gewinn, wenngleich er noch nicht das Leistungsvermögen vor seiner Handverletzung abrufen konnte. «Ich denke, dass mein Einsatz ganz in Ordnung war. Ich musste aber auch feststellen, dass mir der Spielrhythmus noch fehlt.»

St.Otmars Benjamin Geisser muss sich gegen zwei Schaffhauser durchsetzen. Bild: Michel Canonica

Die Abschlussquote von lediglich 50 Prozent und einige Fehlpässe zeigten dies auf. Doch der Weg zurück zum dominierenden Akteur der St.Galler scheint zu stimmen. Dies auch im Hinblick auf die WM, die er im Januar für sein Heimatland bestreiten will.

Marian Zernovic als wichtiger Rückhalt

Auch dort wird er nicht nur offensiv, sondern auch defensiv eine wichtige Rolle zu erfüllen haben. Seine Verteidigungsarbeit war gegen die Schaffhauser ein wichtiger Leistungsbestandteil seines Teams. «Vor allem in der ersten Halbzeit funktionierte unsere Defensive gut, nach der Pause war dies jedoch weniger der Fall», sagte der Pole.

Einen wichtigen Defensivpart erfüllte auch wieder Torhüter Marian Zernovic. Der 32-jährige Slowake konnte in den vergangenen Partien die in ihn gesetzten Erwartungen immer mehr erfüllen. Auch gegen die Kadetten Schaffhausen parierte er zum Teil ausgezeichnet und wehrte zahlreiche freie Würfe ab.

Diese Unterstützung fehlte in den vergangenen Spielen nicht selten. Im Hinblick auf den weiteren Saisonverlauf bezüglich des Erreichens eines Playoff-Platzes könnte die Leistungssteigerung des Torhüters von entscheidender Bedeutung für das Team von Trainer Zoltan Cordas werden.

