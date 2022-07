Leichtathletik Hürdenläuferin Yasmin Giger kommt vor der WM besser in Form: «Oft geht mit dem Adrenalin der Knopf auf» Die Thurgauer Hürdenläuferin Yasmin Giger ist an Nachwuchs-Grossanlässen immer wieder über sich hinausgewachsen. Das will die 22-Jährige nun auch an der WM schaffen, die kommende Woche in Eugene (USA) beginnt. Nebst ihrem Start über 400 m Hürden ist für sie auch ein Einsatz in der 4 x 400m-Staffel Thema. Ralf Streule Jetzt kommentieren 06.07.2022, 17.39 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

An der WM in Eugene startet Yasmin Giger über 400 m Hürden – und vielleicht in der 4 x 400-m-Staffel.

Gut, dass Yasmin Giger am vergangenen Wochenende beim Meeting in La Chaux-de-Fonds angetreten ist. Diesen Aufsteller konnte die 22-jährige Romanshornerin gut gebrauchen vor der WM in Eugene (USA), die in einer Woche beginnt. In ihrer Paradedisziplin, den 400 m Hürden, lief sie im Jura so schnell wie noch nie in diesem Jahr: 56,20 Sekunden brauchte sie für die Bahnrunde. Nach einem misslungenen Auftritt und einem Sturz an den Schweizer Meisterschaften in der Woche zuvor kam dieses Resultat wie gerufen.

Yasmin Giger bei ihrem Einsatz in La Chaux-de-Fonds, wo sie so schnell lief wie noch nie in diesem Jahr. Bild: Jean-Christophe Bott/KEY

Am kommenden Montag wird Giger ins Flugzeug steigen, los geht es in die USA, in den Bundesstaat Oregon, wo ein «Pre-Camp» der Schweizer Leichtathletinnen und Leichtathleten stattfindet – bevor es für die WM ernst gilt ab dem 15. Juli. Im Gepäck hat Giger also: Nicht nur Zuversicht, wie sie es ohnehin meist hat und ausstrahlt. Sondern eben auch: Eine Laufzeit, auf der sie aufbauen kann.

Nachwuchsläuferin, das war einmal

Yasmin Giger steckt, wie sie selber sagt, in einer speziellen, herausfordernden, aber motivierenden Phase ihrer Karriere. Die Zeit der Nachwuchs-Wettkämpfe ist für sie vorbei. Was einerseits schade ist für die 22-Jährige: Schliesslich hatte sie in den vergangenen Jahren an U-Europa- und Weltmeisterschaften regelmässig Edelmetall geholt. Zuletzt in Tallinn vor einem Jahr, als sie über 400 m Hürden U23-EM-Bronze gewann und mit 55,25 Sekunden gleichzeitig die WM-Limite unterbot. Oder 2017 in Grosseto, als sie U20-Europameisterin wurde.

Andererseits ist die definitive Abkehr vom Nachwuchsstatus für Yasmin Giger auch ein Ansporn. «Lange waren Rennen bei den Senioren das i-Tüpfelchen. Jetzt kommt der nächste Schritt.» Mit anderen Worten: Jetzt gehört sie definitiv zu «den Grossen» und sucht im Feld der weltbesten 400-m-Hürden-Läuferinnen ihren Platz.

Wie schwierig dies ist, hat sie kürzlich bei ihrem Diamond-League-Début erfahren. Anfang Juni mass sie sich in Rom mit den Besten – und kam mit einigem Rückstand im Ziel an. «Es ist schon etwas anderes, mit den absoluten Topleuten zu laufen. Du musst dich selber fühlen können, dich total auf dich konzentrieren.» Gelungen sei ihr das in Rom weniger als auch schon in ähnlichen Rennen.

Ein Exploit nun auch bei den Grossen?

Solche Rennsituationen sind nun also auch an der WM zu erwarten für Giger. Ganz unvorbereitet wird sie darauf aber nicht sein. Bereits zum dritten Mal nimmt sie an Weltmeisterschaften teil. 2017 schon, als 17-Jährige, startete sie in London über die 400 m Hürden. In Doha 2019 gab es für sie einen Einsatz in der 4x400-m-Staffel. Dazu kam der Auftritt an den Olympischen Spielen in Tokio 2021, wo sie mit der Staffel einen Schweizer Rekord schaffte. «Ich denke, dass mir diese Erfahrungen helfen können.» Vor allem aber hofft sie etwas anderes: Dass sie einen jener Exploits schaffen kann, die ihr seinerzeit jeweils an Nachwuchs-Grossanlässen gelungen waren.

2017 in Grosseto zum Beispiel lief sie – als es um die Medaillen ging – zwei Sekunden schneller als im Durchschnitt in jener Saison. «Oft geht bei mir im wichtigsten Wettkampf, mit dem Adrenalin, der Knopf auf und ich kann das Beste aus mir herausholen.» Oder, wie «Swiss Athletics» nach ihrer U20-WM-Bronze in Tampere 2018 schrieb: «Yasmin Giger ist ein Phänomen! An Grossanlässen weiss sie sich stets zu steigern und sich gegen scheinbar übermächtige Konkurrenz durchzusetzen.»

Die Hauptfrage wird sein, ob ihr das gleich gut gelingt, wenn sie – anders als in Nachwuchszeiten – nicht als Erste auf die Zielgerade einbiegt. Das Motto heisse: «Bei sich bleiben. Die Kunst ist es, das eigene Rennen zu laufen. Dann kommt das gut.» Eine Zielzeit setzt sie sich für die WM nicht, «ich will mir ja keine Grenzen setzen». Was sich Giger bewusst ist: Mit den vordersten Plätzen wird sie nichts zu tun haben. 2022 gab es schon über zehn Frauen, die unter 54 Sekunden blieben. Der Spitze näher wäre Giger an der EM in München Mitte August, doch: Jene Limite von 55,85 Sekunden muss sie erst noch schaffen, weil die EM-Qualifikationsperiode später startete.

Gute Karten für eine weitere WM-Staffelteilnahme

Yasmin Giger, die derzeit gleichzeitig in der Prüfungsphase für die Berufsmaturität steckt, wird in Eugene nicht nur im Einzel, sondern wohl auch mit der 4x400-m-Staffel laufen. Was keine Selbstverständlichkeit sei derzeit, sagt sie. Viele Schweizer Athletinnen, die Stärken über diese Distanz haben, erhöhten nach dem Rücktritt von Lea Sprunger ihr Trainingspensum – in der Hoffnung, dass es für die Staffel reicht. Giger ist selektioniert, hat gute Chancen. Sie würde sich freuen: «Es hilft sehr, in verschiedenen Rennen am Start zu stehen.» Sie profitiere in der einen Disziplin von der anderen. Noch muss sie sich aber etwas gedulden. Giger steigt am 20. Juli in den Wettkampf ein mit den Vorläufen über 400 m Hürden, drei Tage später steht die Staffel an.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen