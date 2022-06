St.Galler Sprinterin Salomé Kora kommt 2022 nicht auf Touren

Leichtathletik Trotz Training mit Mujinga Kambundji – St.Galler Sprinterin Salomé Kora rennt ihrer Bestzeit hinterher: «Aber die Richtung stimmt» Im letzten Sommer rannte Salomé Kora 11,12 Sekunden – das drittbeste Resultat, das je eine Schweizerin erzielt hat. In diesem Jahr ist Kora nur noch fünftschnellste Schweizerin. Doch in den nächsten zwei Monaten stehen die Welt- und Europameisterschaften an. Und die Startplätze sind umkämpft. Jörg Greb Jetzt kommentieren 18.06.2022, 05.00 Uhr

Salomé Kora kümmert sich in Bern um ihre Fans und verteilt Autogramme. Bild: Claudio De Capitani / Freshfocus (14. Juni 2022)

Seit zehn Tagen ist Salomé Kora 28-jährig. Mit ihren 11,12 Sekunden aus dem letzten Sommer ist sie die drittschnellste Sprinterin, welche die Schweiz je hatte. Und Erfolge feierte sie vor allem mit der 4x100-m-Frauenstaffel – als Olympia-, WM-, zwei Mal EM-Vierte sowie mit etlichen Verbesserungen des Schweizer Rekords.

Aber auch als Einzelathletin erreichte sie Herausragendes, als WM-Halbfinalistin, als Medaillengewinnerin an der Universiade sowie etlichen SM-Podestplätzen. Und gäbe es im Schweizer Frauensprint nicht Mujinga Kambundji und Ajla Del Ponte, die Hallen-Weltmeisterin vom März über 60 m und Olympia-Sechste über 100 m sowie die Olympia-Vierte und Schweizer Rekordhalterin (10,91), stünde Kora ganz oben – eigentlich.

In diesem Jahr zeigt die aktuelle Saisonbestenliste aber ein anderes Bild. Hinter Kambundji (11,11) folgen mit Géraldine Frey (11,29/25-jährig), Natacha Kouni (11,36/21) und Melissa Gutschmidt (11,39/20) drei deutlich jüngere Sprinterinnen. Erst dann folgt Kora (11,41) und die durch Corona und eine Oberschenkel-Verletzung zurückgeworfene Del Ponte (11,42). Deutet das auf einen Generationenwechsel?

Kora trainiert nun in Bern – in Trainingsgruppe von Mujinga Kambundji

Die Antwort scheint klar: nein. Dennoch, die Frage nach dem Warum drängt sich auf. Bei Del Ponte ist der Hauptgrund erklärt. Und bei Kora ist’s ähnlich. Sie laborierte seit der Hallensaison an «einer Bandscheibengeschichte», wie sie sagt. Diese hat sie arg zurückgeworfen und zu einem vorsichtigen Aufbau gedrängt.

Erst seit zwei Wochen läuft sie schmerzfrei. Und die Leistungen deuten in die richtige Richtung: Hatte sie sich beim Saisoneinstand mit 11.57 zu begnügen, lief sie in Regensburg ihre bisherige Saisonbestmarke. Letzten Dienstag in Bern blieb sie zwar um sieben Hundertstel darüber. Bei einem Gegenwind von 1,3 m/s dürfte das Handicap aber mehr ausgemacht haben. Kora sagt daher zu Recht:

«Die Richtung stimmt.»

Kora kommt in diesem Jahr noch nicht an ihre Leistungen vom vergangenen Sommer ran. Martial Trezzini / Keystone

Ein Trainerwechsel braucht seine Zeit

Die Verletzung ist das eine, ein Trainerwechsel das andere. Erst nach der Hallen-Saison vollzog sie diesen. Von Goran Obradovic in Serbien unter dem sie zuvor 15 Monate gearbeitet hatte, zog es sie zurück in die Schweiz. Sie sagt:

«Mit dem Hin und Her zwischen Serbien und der Schweiz gab’s für mich zu viel Unruhe – auch wenn gerade im letzten Jahr die Leistungen stimmten.»

In der Schweiz hat es sie nicht in ihr altes Umfeld um St.Gallen mit Chefcoach Christian Gutgsell zurückgezogen, sondern nach Bern. Der Gruppe um Staffel-Nationalcoach Adrian Rothenbühler hat sie sich angeschlossen – notabene jener Gruppe, der auch Mujinga und deren Schwester Ditaji (der Tophürdensprinterin) angehören. «Ganz eng mit Adrian zusammenarbeiten, mit Mujinga, Ditaji und anderen aufstrebenden Athletinnen – das ist speziell motivierend und cool», sagt Kora.

Leichtathletin Mujinga Kambundji mit ihrem Trainer Adrian Rothenbühler im Wankdorf Bern. Bild: Rainer Sommerhalder

Allerdings sind sich sie wie der Trainer bewusst: «Die kurze Abstimmung aufeinander stellt eine herausfordernde Situation dar.» Rothenbühler sagt es so: «Ein neues Umfeld und die Zusammenarbeit mit einem neuen Trainer brauchen Zeit.» Und der aktuelle Schweizer Trainer des Jahres ergänzt:

«Ich weiss, auf welche Reize Mujinga und Ditaji gut reagieren, aber ich weiss nicht, was Frauen generell schnell macht.»

Konkret spricht er davon, dass Kambundji «wenige Reize und viele Pausen» benötigt für Topzeiten. Bei Salome Kora ist er sich «noch nicht so sicher, was passt.»

Bereits eingespielt hat sich aber Koras neuer Alltag. Während der Woche lebt sie in Magglingen und trainiert dort oder in Bern – nach einem individuellen Plan. «Mit Mujinga trainiere ich unterschiedlich oft», sagt sie, «im Trainingslager täglich, hier wegen unterschiedlicher Trainings- und Wettkampfplanungen zum Teil während einer Woche nie.» Klar ist für Kora aber:

«Wenn’s dazu kommt, dann motiviert dies ungemein.»

Die drei Startplätze sind hart umkämpft

Trotz guter Gründe für den zwiespältigen Saisonauftakt: Bereits drängt die Zeit. Vor der Tür steht eine reich befrachtete Saison mit der WM in Eugene (USA) Mitte Juli und der EM in München Mitte August. Salomé Kora ist gefordert. Mit der Staffel leistete sie zwar ihre Beiträge für die Qualifikation, als Einzelathletin über 100 m ist von ihr aber die Limite (11,15) noch verlangt. Und diese hätte sie bis in acht Tagen zu erfüllen.

Für etwas Beruhigung sorgt ihre Klassierung im World Ranking: Mit ihren letztjährigen und teilweise diesjährigen Zeiten figuriert sie derzeit unter den besten 56. Hier geht es aber auch um die Schweizer Hierarchie, da einer Nation nur drei Startplätze zustehen. Und ihre Einstufung als Nummer 5 in der diesjährigen Bestenliste zeigt: Auch die Staffelplätze sind umkämpft und noch keineswegs vergeben. Die Schweizer Meisterschaften vom nächsten Wochenende dürften richtungsweisend sein.

Trotz aller Unsicherheit: Für Kora ist klar, wohin der Weg führen soll und wird: an die Grossanlässe. Und für diese formuliert sie die Ambitionen. «Mit der Staffel peilen wir eine Medaille an, an der EM, aber auch an der WM.» Mit ihr als Leistungsträgerin.

