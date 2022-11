Leichtathletik: Läuferin Selina Rutz-Büchel hört auf

Leichtathletik Rekordhalterin Selina Rutz-Büchel über ihren Rücktritt: «Ich hätte mir nicht gedacht, dass ein Virus meine Karriere beendet» Die 31-jährige Toggenburgerin Selina Rutz-Büchel kehrt nicht mehr zum Spitzensport zurück. Die nationale Rekordhalterin über 800 m leidet weiter an Long Covid. «Es tut weh, dass ich aufhören muss. Aber es fühlt sich auch stimmig an», sagt die zweifache Hallen-Europameisterin aus Bütschwil. Ralf Streule 1 Kommentar 09.11.2022, 17.58 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Es fühlt sich stimmig an», sagt Selina Rutz-Büchel, hier in einer Aufnahme von 2019. Bild: Urs Bucher

Einen Rücktritt wie diesen wünscht man keinem Sportler, keiner Sportlerin. Einen Rücktritt nämlich, der nicht selbst gewählt, sondern quasi aufgezwungen ist. Noch im vergangenen Frühling sagte Selina Rutz-Büchel: «Der Traum von einer Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris lebt.»

Lange hatte sie unter Long Covid gelitten, endlich schien sie es Anfang 2022 aber überstanden zu haben. Nach der Geburt ihrer Tochter im April dieses Jahres fühlte sie sich guter Dinge, im Herbst wieder ins Training einzusteigen. Auch wenn sie sagte: «Es muss nicht um jeden Preis sein, da habe ich in letzter Zeit eine gewisse Lockerheit erlangt.»

Nun ist Herbst - und statt zu neuen sportlichen Höhenflügen anzusetzen, beendet die 31-Jährige ihre Karriere. Die oben angesprochene Lockerheit aber scheint sie weiterhin zu begleiten. Zwar ist Wehmut in der Stimme, aber auch Erleichterung, als sie sagt:

«Es tut weh, dass ich aufhören muss. Aber es fühlt sich auch stimmig an. Und eher wie ein ‹nicht zurückkehren›, und nicht wie ein Rücktritt. Am schwersten war es 2021, als ich vor den Olympischen Spielen an Covid erkrankte und aus allem herausgerissen wurde.»

Ausgerechnet in einer Zeit war das, in der sie endlich wieder an ihre Spitzenleistungen herankam, wieder unter zwei Minuten lief - und gute Aussichten auf die Olympiateilnahme in Tokio hatte. Mit 1:58,37 Minuten über 800 Meter stellte sie in Bellinzona zum Saisonabschluss 2020 gar die zweitbeste Zeit ihrer Karriere auf.

Selina Büchel gewinnt 2015 in Prag EM-Gold in der Halle. Zwei Jahre später schafft sie dasselbe in Belgrad noch einmal.

Immer wieder gebremst, irgendwann ging's nicht mehr

Long Covid war letztlich auch in diesem Sommer das Problem. Zwar habe sie immer wieder während mehrerer Wochen gut trainiert, habe eine sehr gute Form erlangt, zum Beispiel im Juni war sie guter Dinge. Aber immer wieder wurde sie gebremst, von Infekten, vom verrückt spielenden Nervensystem, eben: von Long Covid.

Vor zwei Wochen, als sie abermals einen Infekt erlitt, war für sie klar: «Eine Rückkehr zum Spitzensport ist nicht mehr möglich.» Lange habe sie sich nicht vorstellen können, dass tatsächlich ein Virus ihre Karriere beenden soll.

«Aber so ist es. Es geht einfach nicht mehr.»

Damit endet eine Karriere, die mit dem Schweizer Rekord, zwei Hallen-EM-Goldmedaillen, WM- und Olympia-Halbfinalteilnahmen und einem vierten Platz an einer EM viele Höhepunkte kannte. «Als mir klar wurde, dass es vorbei ist, kamen viele Erinnerungen wieder hoch, es wurde mir bewusst, was ich alles erleben durfte», sagt Rutz-Büchel. Und nach einer Pause: «Ich liebe diesen Sport so sehr.»

Grosse Treue zu den Jugendtrainern brachte Erfolg

Hochs und Tiefs hatte Büchel schon zuvor gekannt, immer wieder bremste sie ihr Asthma, die Balance zwischen Ruhe und Belastung wurde zur Herausforderung. Bemerkenswert ist: Fast während ihrer ganzen Karriere und den grössten Erfolgen blieb Selina Rutz-Büchel ihren Jugendtrainern Urs und Marlis Göldi vom KTV Bütschwil treu.

Erst 2019 suchte sie andere Wege, um neue Impulse im Training zu setzen. Sie schloss sich damals Louis Heyer an, dem Lauf-Cheftrainer der Schweizer. Den Olympiatraum musste sie dennoch begraben, die Spiele in Rio 2016 blieben ihre einzigen.

Olympische Spiele in Rio 2016: Erst im Halbfinal war Endstation. Bild: Peter Klaunzer / KEYSTONE

«Irgendwann einmal Trainerin sein? Könnte ich mir gut vorstellen.»

Stets hatte sie den 800-m-Lauf als grosses Spiel angeschaut, als ein Spiel mit Gegnerinnen, Sekunden und den eigenen Fähigkeiten. Fast immer trainierte sie gerne, wie sie sagt, «ob bei minus zehn oder plus 35 Grad». «Ich hatte das Privileg, den Sport ins Zentrum meines Lebens zu rücken. Dafür bin ich sehr dankbar. Irgendwann ist ein Sportlerinnenleben halt vorbei, das wusste ich ja.»

Gut möglich aber, dass sie ihre Laufleidenschaft auch künftig ausleben wird. Sie könne sich gut vorstellen, als Trainerin ihr Wissen weiter zu geben, sagt die gelernte Raumplanungszeichnerin. Derzeit sei aber nicht daran zu denken, «es ist spazieren angesagt».

Was nebst den Erinnerungen und den Medaillen bleibt, ist ihr Schweizer Rekord, den sie 2015 als 24-Jährige lief. Noch immer hat sie ein Polster von einer halben Sekunde und mehr auf die aktuellen, aufstrebenden 800m-Läuferinnen wie Laure Hoffmann. Gut möglich, dass Rutz-Büchel noch Hunderte Long-Covid-Spaziergänge macht, oder längst Trainerin ist, bis ihr nationaler Rekord gebrochen wird.

1 Kommentar Alle Kommentare anzeigen