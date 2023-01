Leichtathletik: Siege für Ehammer und Kora im Ausland

Leichtathletik In bestechender Form: Siege für Simon Ehammer und Salomé Kora im Ausland Am Sonntag zeigen sich mehrere Schweizer Athletinnen und Athleten bei Meetings im Ausland in bestechender Form. Simon Ehammer gewinnt den Siebenkampf im französischen Aubière mit 6292 Punkten, Salomé Kora triumphiert in Stockholm im 60-m-Final in 7,27 Sekunden. 29.01.2023, 22.02 Uhr

Bereits vor einer Woche stellte Simon Ehammer (links) seine gute Form am Hallenmeeting in St.Gallen unter Beweis. Bild: Arthur Gamsa

Die Leichtathletiksaison 2023 ist noch jung und bereits jetzt grüsst Simon Ehammer von der Spitze der europäischen Saisonbestenliste. Der 22-jährige Appenzeller setzte sich beim Mehrkampfmeeting in Aubière souverän durch und realisierte mit 6292 Punkten das zweitbeste Resultate seiner Karriere.

Am zweiten Tag gelangen ihm mit 7,71 Sekunden über 60 m Hürden – nur fünf Hundertstelsekunden über der Schweizer Saisonbestzeit von Jason Joseph – 5,11 m im Stabhochsprung und 2:51,33 Minuten über 1000 m drei sehr gute Leistungen.

Ehammer muss auf die Zähne beissen

Im abschliessenden 1000-m-Lauf musste Ehammer auf die Zähne beissen, nachdem er sich beim Stabhochsprung ein Knie ins Gesicht gerammt und sich dabei eine blutige Nase geholt hatte. Auch diese Prüfung meisterte der Silbermedaillengewinner der letztjährigen Hallen-WM mit Bravour.

Die St.Gallerin Salomé Kora. Bild: PD

Einen Schweizer Sieg gab es am Sonntag auch in Stockholm. Salomé Kora war über 60 m die Schnellste und kam in einer persönlichen Saisonbestzeit von 7,27 Sekunden bis auf drei Hundertstel an die Limite für die Hallen-EM, die vom 2. bis 5. März in in Istanbul ausgetragen wird, heran. Diesen Wert haben mit Mujinga Kambundji (7,11) und Géraldine Frey (7,24) bereits zwei Schweizerinnen erfüllt. An der EM hat die Schweiz maximal drei Startplätze pro Disziplin.

Rang vier für Bündnerin Kälin

Applaus verdiente sich auch Annik Kälin. Die Mehrkämpferin, die in diesem Winter ausschliesslich Weitsprung-Wettkämpfe bestreitet, stellte beim Hallenmeeting in Düsseldorf in 6,41 m eine Schweizer Saisonbestleistung auf und näherte sich ihrem persönlichen Hallen-Bestwert bis auf 6 Zentimeter. Im von der deutschen Olympiasiegerin und Weltmeisterin Malaika Mihambo gewonnenen Wettkampf belegte Kälin Rang vier. (red)