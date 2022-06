Kariem Hussein: WM-Limite ist weg, jetzt steht EM-Quali im Fokus

Leichtathletik Für die WM reicht es nicht – wie Kariem Hussein nun immerhin die EM-Limite schaffen will Der 33-jährige Thurgauer Hürdenläufer Kariem Hussein musste an den Schweizer Meisterschaften am vergangenen Wochenende nach dem Vorlauf aufgeben - Knieschmerzen hinderten ihn an einer Finalteilnahme. Dies bedeutet gleichzeitig: Die WM-Limite ist nicht erfüllt. Nun soll nach kurzer Pause der Angriff auf die EM-Limite folgen. Ralf Streule Jetzt kommentieren 28.06.2022, 16.30 Uhr

Kariem Hussein beim Vorlauf über 400 Meter Hürden an der Schweizer Meisterschaft. Bild: Michael Buholzer/KEY

400-m-Hürdenläufer Kariem Hussein nennt sein Motto auf seiner Webseite: «Sei realistisch – glaube an das Unmögliche!» Am vergangenen Wochenende hat der 33-jährige Thurgauer das Unmögliche nicht in die Realität umgesetzt. Sein Ziel, nach einer neunmonatigen Dopingsperre die WM-Limite zu schaffen, war hoch gesteckt. Eine Zeit von 48,9 Sekunden hätte er laufen müssen, um sich für die WM in Eugene (USA) von Mitte Juli zu qualifizieren. An den Schweizer Meisterschaften im Zürcher Letzigrund lief er im Vorlauf mit einer Zeit von 49,98 Sekunden ins Ziel. Und musste seine WM-Träume also dort begraben, wo er 2014 in 48,96 Sekunden Europameister geworden war.