Frauenfelder Hürdensprinter Mathieu Jaquet unterbietet EM-Limite

Leichtathletik Frauenfelder Hürdensprinter Mathieu Jaquet im Hoch: Nach Silber an den Schweizer Meisterschaften folgt die EM-Qualifikation Es ist ein schneller Aufstieg: Der 23-jährige Frauenfelder Mathieu Jaquet lief in der vergangenen Saison über die 100 m Hürden noch Zeiten von über 14 Sekunden. Nun hat er mit 13,48 Sekunden die Limite für die EM in München unterboten. Ralf Streule 04.07.2022, 11.13 Uhr

Der Frauenfelder Mathieu Jaquet, hier an den Schweizer Meisterschaften gegen Simon Ehammer (rechts). Bild: LC Frauenfeld (Facebook)

Es war eine überraschende Meldung aus La Chaux-de-Fonds: Mathieu Jaquet, der 23-jährige Hürdensprinter vom LC Frauenfeld, ist am Wochenende über 110 m Hürden zu einer starken Zeit von 13,48 Sekunden gelaufen. Dies bedeutet persönliche Bestzeit und Thurgauer Rekord.

Gleichzeitig hat Jaquet die EM-Limite um zwei Hundertstelsekunden unterboten. Er wird somit zur Schweizer Delegation gehören, die im August in München zur Europameisterschaft antritt.

Ein erstes Ausrufezeichen an den Schweizer Meisterschaften

Bereits an den Schweizer Meisterschaften von Ende Juni hatte Jaquet auf sich aufmerksam gemacht. In einem starken Feld holte er die Silbermedaille hinter dem nationalen Dominator Jason Joseph.

Schon damals hatte der Thurgauer mit 13,60 Sekunden einen neuen persönlichen Rekord aufgestellt und gleichzeitig Simon Ehammer hinter sich gelassen, den Mehrkämpfer auf Weltklasseniveau, der die 110 m Hürden zu einer seiner stärksten Disziplinen zählt.

Jaquets Aufstieg hat sich angedeutet: Seit 2016 konnte er seine Bestzeiten kontinuierlich verbessern. Noch in der vergangenen Saison hatte er die 14-Sekunden-Marke nie unterboten. Ehe ihm in dieser Saison nun der Durchbruch gelungen ist.

Kora und Giger mit persönlichen Saisonbestleistungen

Am Meeting in La Chaux-de-Fonds waren zudem zwei Ostschweizerinnen erfolgreich: Die St.Gallerin Salomé Kora und die Romanshornerin Yasmin Giger stellten persönliche Saisonbestleistungen auf. Kora über 100 m mit 11,32 Sekunden, Yasmin Giger über 400 m Hürden mit 56,2 Sekunden. Beide werden auch an der WM Mitte Juli dabei sein. Giger über die Hürdenrunde, Kora mit grosser Wahrscheinlichkeit als Teil der Schweizer Sprintstaffel. Mit ihrer Leistung von La Chaux-de-Fonds hat sie ihren Platz im stark umkämpften Sprinterinnenteam wohl gefestigt.

Apropos WM: Für einen WM-Auftritt reicht es dem Hürdensprinter Mathieu Jaquet hingegen noch nicht. Dafür müsste er seine eigene Bestzeit noch einmal um 16 Hundertstelsekunden verbessern - bei seinem derzeitigen Steigerungslauf ist dies für die Weltmeisterschaften der kommenden Jahre aber kein Ding der Unmöglichkeit.