Leichtathletik-EM Plötzlich juckte es ihn doch noch: So schaffte der Frauenfelder Hürdensprinter Mathieu Jaquet den Sprung in die nationale Spitze Eigentlich rechnete Mathieu Jaquet nicht mehr mit einer Karriere auf hohem Elite-Niveau. Dann wollte der Frauenfelder Hürdensprinter plötzlich doch noch mehr - im Sog von Jugendfreund und Trainingspartner Jason Joseph. Nun steht der 24-jährige Thurgauer zum zweiten Mal an einer EM am Start. In Istanbul will er mindestens in den Halbfinal. Und 2024 nach Paris. Ralf Streule Jetzt kommentieren 03.03.2023, 05.00 Uhr

Immer schneller: Mathieu Jaquet an einem Meeting in Magglingen von Anfang Jahr.

In der Rangliste der Schweizer Hallen-Meisterschaften von Mitte Februar leuchtete neben Mathieu Jaquets Zeit ein «PB» auf. Persönliche Bestzeit, schon wieder, zum x-ten Mal in den vergangenen Monaten. Beeindruckend, von aussen betrachtet.

Ihn selbst überrascht es aber wenig. Für ihn war die Frage nicht, ob er über 60 m Hürden Bestzeit laufen würde. Sondern, um wie viele Hundertstelsekunden er seine Marke diesmal nach unten drücken würde. Eigentlich hatte er noch mit etwas weniger als den 7,76 Sekunden gerechnet. «Ich kann schneller rennen, ich sehe die Zeit als Zwischenschritt, unter 7,70 liegen drin.»

Die nächste Bestleistung in Istanbul?

Gut möglich also, dass es schon am kommenden Wochenende wieder eine «PB» für Jaquet gibt. Der Frauenfelder startet morgen an der Indoor-Hallen-EM in Istanbul zum Vorlauf. Und sagt: «Der Halbfinal muss, der Final kann drinliegen.» Der rasante Aufstieg überrascht den 24-Jährigen selbst wenig, weil er zuletzt ganz bewusst mehr in seinen Sport investierte. «Ich muss rausfinden, wohin es gehen kann», so sagte er sich vor zwei Jahren. Und er sagt es sich noch immer.

Fussball? Mama war dagegen

Jaquet wuchs im Weiler Erzenholz bei Frauenfeld auf. Dass er zur Leichtathletik fand, hatte mit seinem grossen Bewegungsdrang zu tun, sagt er. Und vielleicht damit, dass sein anderer Wunschsport, der Fussball, bei der Mutter auf weniger Liebe stiess. Bald merkte er, dass er schneller sprintete als andere, spätestens mit 16 Jahren hatte er sich in die Hürden «verliebt», wie er sagt. Die Liebe dauert bis heute an.

Lange Zeit aber lag sein Potenzial brach – er war ambitionierter Amateur, «ich hatte mich damit abgefunden, dass es national nicht ganz nach vorne reicht.» Als aber die Matura abgeschlossen und das Wirtschaftsstudium in Zürich angelaufen war, mit 22 Jahren, da packte ihn der Ehrgeiz.

Jason Joseph als sportliches Vorbild und Freund

Was auch damit zu tun hat, dass einer seiner engsten Freunde Jason Joseph heisst – der als Schweizer Vorzeigeathlet die nationalen Hürdensprint-Rekorde hält. Die Freundschaft war in Jugendjahren zwischen den beiden Athleten entstanden, Jaquet verfolgte Josephs Weg genau und entschied 2021, sich dessen Trainerin Claudine Müller in Basel anzuschliessen. Dort wohnt der Frauenfelder seit dem vergangenen Oktober – in einer Wohngemeinschaft mit Mehrkämpfer Finley Gaio, der den Hürdensprint ebenso zu seinen besten Disziplinen zählt.

Jason Joseph und Mathieu Jaquet an den Schweizer Meisterschaften 2022 als Gegner... Bilder: Michael Buholzer/KEY

...und als Freunde.

Zusammen standen die drei in St.Gallen an der Schweizer Meisterschaft auf dem Podest, Jaquet als Dritter. Der Trainingsumfang stieg beim Frauenfelder zuletzt, einst waren es in der Vorbereitungsphase vier bis fünf Trainings pro Woche, heute sind es bis zu acht.

0,7 Sekunden schneller in nur einem Jahr

Und so kam es, dass Jaquet im vergangenen Jahr seine Zeit über 110 m Hürden um ganze 0,70 Sekunden auf 13,48 verbesserte. Zum Vergleich: Derselbe Sprung war ihm zuvor innerhalb von sechs Jahren gelungen. Zu Joseph, der inzwischen auf Weltniveau läuft, fehlen ihm jedoch weiterhin drei Zehntel. Dass er näherkommen wird, ist für Jaquet so gut wie sicher: «Mir fehlen die Rennen, der Winter war kurz, die Vorbereitung nicht ideal.» Potenzial sieht er viel, eben auch gegenüber seinen Kollegen Joseph und Gaio. «Vor allem die Kraft ist noch nicht auf dem Level der anderen, mein Start noch verhalten.»

Bis Paris 2024 bleibt Zeit für weitere Fortschritte

Bereits im vergangenen Sommer war Jaquet an der EM in München gestartet. Die WM in diesem Jahr in Budapest liege für ihn aber wohl kaum drin: Die Limite von 13,30 s müsste schon früh im Jahr fallen. Hauptziel bleiben die Olympischen Sommerspiele von 2024 in Paris. Bis dahin sieht er genügend Zeit, einen weiteren Sprung nach vorne zu machen. Eine Zeit unter 13,3 Sekunden sei bald möglich.

Schulisch aber wird er trotz all der sportlichen Ziele nicht zurückstecken. Zwar ist er in seinem Bachelorstudium etwas langsamer unterwegs als seine Mitstudentinnen und Mitstudenten, vorantreiben will er das Wirtschaftsstudium dennoch. Im Mai ist Abgabetermin für seine Bachelorarbeit, Thema ist der Unternehmensskandal um die Firma Enron um die Jahrtausendwende. Nahtlos will er darauf das Masterstudium anschliessen.

Was noch Nachholbedarf hätte, sei sein Französisch, sagt Jaquet. Sein Name deute zwar auf Zweisprachigkeit hin, dem sei aber nicht so. Der Vater stammt aus Fribourg. Doch sobald in der Familie früher Französisch gesprochen wurde, habe das seinen älteren Bruder zum Weinen gebracht, erklärt Jaquet und lacht. «Bei mir haben sie’s dann schon gar nicht mehr versucht.» Für Paris 2024 reicht auch Schulfranzösisch.

