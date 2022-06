Ostschweizer Leichtathleten mittendrin

Leichtathletik Die Ostschweizer mittendrin: Chiara Scherrer & Co. halten Schritt mit der nationalen Leichtathletik-Elite An den Schweizer Meisterschaften holen gleich drei Leichtathletinnen den Titel für die Ostschweiz: Chiara Scherrer, Miryam Matzenauer und Alina Tobler. Auch die Männer haben ihre regionalen Zugpferde. Jörg Greb, Zürich 26.06.2022, 15.37 Uhr

Chiara Scherrer aus Bütschwil lässt im 1500-m-Rennen Lore Hoffmann, die Olympia-Neunte über 800 m, hinter sich. Michael Buholzer/KEY

Der Schweizer Rekord von Mujinga Kambundji in der Königsdisziplin

100 m am ersten Wettkampftag, die Topzeit (unter 13 Sekunden) von Noemi Zbären über 100 m Hürden sowie die 13,27 Sekunden von Jason Joseph über 110 m Hürden bildeten die leistungsmässigen Höhepunkte der zweitägigen Landesmeisterschaften.

Allerdings wäre es falsch, sich auf dieses Trio zu beschränken. Diverse Athletinnen und Athleten zeigten einen exzellenten Wettkampf. Die Schweizer Leichtathletik demonstrierte an ihrer Spitze eine noch nie gesehene Breite und Kompaktheit. Im Hinblick auf die beiden internationalen Saisonhöhepunkte – die WM Mitte Juli in Eugene (USA) und die EM Mitte August in München – eröffnet dies vielversprechende Perspektiven.

Ehammer und das Risiko

Unter den anderen wussten auch die Ostschweizer zu gefallen. Zum Beispiel der Appenzeller Zehnkämpfer Simon Ehammer. Er mass sich in seinen beiden Paradedisziplinen mit den Spezialisten. Im Weitsprung war für den 22-Jährigen bei strömendem Regen, tiefer Temperatur und Gegenwind eine Topweite kein Thema. «Es galt, das Risiko einzukalkulieren», sagte er. Die 7,81 m (im sechsten und letzten Versuch) illustrierten dies. Sein Kommentar: «Ich fand nie zum gewünschten Wettkampfrhythmus.»

An SM-Tag zwei spielte das Wetter viel besser mit. Und Ehammers Explosivität zeigte sich im Hürdensprint. Im Halbfinal kam er mit 10,56 Sekunden bis auf 8 Hundertstel an seine persönliche Bestmarke heran. Im Final aber standen ihm andere vor der Sonne: Favorit Joseph, der erstaunliche Frauenfelder Mathieu Jaquet (13,60) und Ehammers Zehnkampfkolege Finley Gaio (13,67). Zu seinen 13,73 Sekunden sagte Ehammer: «Nach dem guten Start wurde es immer schwieriger.» Die Halbfinalzeit wirkt auf jeden Fall ermutigend. Der Steiner weiter:

«Die Zeit zeigt, dass der Aufbau stimmt, zumal ich erst ab Hürde drei richtig in Fahrt gekommen bin.»

Nach dem Hürdenlauf feiern lassen durfte sich derweil Jaquet. Der

24-Jährige sagte nach seinem zweiten Rang hinter Joseph: «Ich hatte mit Jason eine tolle Lokomotive.» Von einem optimalen Rennen wollte Jaquet aber nicht sprechen. «Der Start war gut, war aggressiv, und die ersten sechs, sieben Hürden passierte ich wunderbar, doch dann ging die Luft aus.» Mit Rang zwei und der Topzeit (13,60) holte Jaquet wichtige Punkte für das World Ranking. Dieses soll ihn an die Europameisterschaften führen. «Jetzt suche ich weitere Möglichkeiten, um schnell zu rennen.» Bis Ende Juli bleibt ihm noch Zeit.

Für die Ostschweiz holen drei Frauen die Titel

Mit Chiara Scherrer aus dem Toggenburg (1500 m), Miryam Matzenauer (TV Teufen/Kugel) und Alina Tobler (LC Brühl/Dreisprung) sicherten sich drei Ostschweizerinnen den nationalen Titel. Vor allem die neue 3000-m-Steeple-Rekordhalterin Scherrer tat dies überzeugend. Sie bezwang im «Tempotest» die Olympia-Neunte über 800 m, Lore Hoffmann, in einem langgezogenen Endspurt. «Cool, dass mein Konzept aufgegangen ist», sagte die 26-Jährige. Mit 4:13,40 Minuten verbesserte sie ihre persönliche Bestzeit um rund eine Sekunde.

Mit den Schweizer Meisterschaften ging die Selektionsperiode für die Weltmeisterschaften zu Ende. Neben Ehammer und Scherrer wird Yasmin Giger zu den Selektionierten zählen – sie, die ihre Ambitionen über 400 m Hürden bei den Frauen wegen eines Sturzes im Halbfinal vorzeitig begraben musste.

Offenes Rennen um Staffelplatz

Im Hinblick auf die 4x100-m-Staffel der Frauen – sie peilt nach vierten Plätzen bei den Olympischen Spielen und an der WM (endlich) eine Medaille an – erlangte das 100-m-Final grösste Bedeutung. Neben Mujinga Kambundji, Ajla Del Ponte und Saisonaufsteigerin Géraldine Frey dürfen sich auch die beiden St. Gallerinnen Salomé Kora (SM-Fünfte/11,41) und Riccarda Dietsche (SM-Sechste/11,42) berechtigte Hoffnungen auf eine Staffelteilnahme machen. Vor allem Dietsche brachte sich mit einer Steigerung um neun Hundertstelsekunden in Position.