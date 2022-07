Yasmin Giger bangt trotz WM-Halbfinal um EM-Ticket

Leichathletik Yasmin Giger mit einsamem WM-Rennen am Ende des Felds: «Die Batterien waren leer» – trotz WM-Halbfinal bangt sie nun um EM-Teilnahme Die Thurgauer 400m-m-Hürden-Spezialistin Yasmin Giger kommt im WM-Halbfinal in Eugene nicht an ihre Leistung vom Vorlauf heran. Ohnehin hätte es einen Riesenexploit gebraucht, um dem Final nahe zu kommen. «Es war dennoch eine tolle Erfahrung, hier überhaupt im Halbfinal zu stehen.» Ob sie an der EM in München starten kann, ist noch offen. Ralf Streule 21.07.2022, 11.51 Uhr

Yasmin Giger sieht die Weltklasse-Gegnerinnen im Halbfinal nur noch aus der Ferne. Bild: Jean-Christophe Bott/KEY

24 Frauen hatten sich am Dienstag für die drei Halbfinalläufe über 400 m Hürden qualifiziert. Die Romanshornerin Yasmin Giger war eine von ihnen, als Nummer 22 des Vorlaufs hatte sie den Sprung in die nächsten Ausscheidungsrennen geschafft. Dies mit 55,9 Sekunden, der zweitbesten Zeit ihrer Karriere. Gestern Nacht nun blieb die 22-Jährige chancenlos und wurde, über alle drei Halbfinalrennen gerechnet, 24. und letzte. In ihrem Lauf, in dem wiederum die Weltrekordhalterin Syney McLaughlin am Start stand, lief sie ein einsames Rennen am Ende des Felds. Sie blieb mit 56,31 Sekunden deutlich über ihrem Halbfinalresultat. «Die Batterien waren leer.»

«Die Konkurrenz in diesem Halbfinal war unglaublich stark», sagte Giger danach. Sie habe gewusst, dass sie noch nicht so weit sei, nur ansatzweise mit diesen Athletinnen mitlaufen zu können. Für eine Finalqualifikation hätte es gar eine Zeit unter 54 Sekunden gebraucht. Zur Verdeutlichung dieses hohen Niveaus: Lea Sprunger lief 2019 in Doha mit 54,06 Sekunden mit Schweizer Rekord auf den vierten WM-Platz. Diesmal wäre sie mit dieser Zeit ebenfalls im Halbfinal hängengeblieben.

«Mit der Halbfinalqualifikation bin ich sehr zufrieden»

Es seien trotz allem sehr inspirierende Weltmeisterschaften gewesen, sagte Giger hinterher im Schweizer Fernsehen.

«Der Wettkampf zeigte mir, dass ich an mich glauben darf. Und mit der Halbfinalqualifikation bin ich sehr sehr zufrieden.»

Tatsächlich war dieser Vorstoss unter die besten 24 nicht zu erwarten gewesen, zumal sie in der Jahresbestenliste nicht über den 51. herauskommt. Jetzt gehe es darum, dranzubleiben und weiter zu arbeiten.

Während die Weltspitze schneller und schneller wird, machte sie selbst zuletzt kleinere Schritte, mit Ausnahme ihres persönlichen Rekords vor einem Jahr in Tallin (55,25 Sekunden und U23-EM-Bronze), der ihr die WM-Teilnahme überhaupt bescherte. Es ist das Ziel der erst 22-Jährigen, sich bald noch näher an die Weltspitze vorzuarbeiten.

Die Chance stehen gut, dass Giger an der WM in der Nacht auf Sonntag auch noch in der 4x400-m-Staffel starten wird.

EM-Limite noch nicht geknackt - trotzdem Chancen auf eine Teilnahme?

Nach der Rückkehr aus den USA geht es schliesslich um die Frage, ob Giger an der EM Mitte August in München wird starten können. Noch hat sie die EM-Limite von 55,85 Sekunden nicht geschafft, im WM-Vorlauf verpasste sie diese um 5 Hundertstelsekunden. Die Selektionsphase begann für die EM später als jene der WM, der Rekordlauf von Tallin wurde somit nicht für die EM berücksichtigt. Giger kann darauf hoffen, die Limite in den kommenden Wochen doch noch zu schaffen. Oder darauf, über das World Ranking doch noch berücksichtigt zu werden - zumal sie die EM-Limite im WM-Vorlauf nur knapp verpasst hat.