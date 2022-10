Lausanne Sport eine Nummer zu gross – Wil verliert mit 0:4 Im Duell der beiden Tabellenersten ziehen die Wiler deutlich den Kürzeren. Lausanne zeigte deutlich, warum sie der Topanwärter im Kampf um den Aufstieg sind. Gianluca Lombardi 01.10.2022, 13.40 Uhr

Der FC Wil blieb in Lausanne für einmal torlos. Bild: Gianluca Lombardi

Es war eine Partie, die den Titel «Topspiel» völlig zurecht trug. Von Beginn kannten beide Mannschaften nur eine Spielrichtung. Den Anfang machten die Wiler, die mit zwei Ecken zu zwei guten Möglichkeiten kamen. Die bessere davon besass Timothie Zali, der mit dem Kopf knapp an Lausanne Torhüter Thomas Castella scheiterte.

Das Heimteam gestaltete seinen Angriffswelle dann ein wenig erfolgreicher. Zuerst parierte Marvin Keller einen Freistoss mirakulös, ehe dann kurze Zeit später Alvyn Sanches zur Stelle war und Lausanne in Führung brachte. Ein Start, den die Wiler sich so sicher nicht gewünscht hatten. So waren es nun die Ostschweizer, die gefordert waren.

Unnötiger Gegentreffer

Chancen zum Ausgleich waren da, doch immer wieder scheiterten die Wiler an sich selbst oder an Castella im Westschweizer Tor. In der 23. Minute kam Génis Montolio aus bester Position zum Kopfball, brachte aber keinen Druck und Präzision hinter den Ball. Deutlich spektakulärer versuchte es Philipp Muntwiler, der mit seinem Fallrückzieher am Torhüter scheiterte.

Just in der Phase in der die Äbtestädter dabei waren den Ausgleich zu erzielen, erhöhte Lausanne auf 2:0. Die Wiler haben dabei einen schnell ausgeführten Freistoss verpennt und liessen sich überrumpeln. Marcin Dickenmann deckte seinen Gegenspieler Toichi Suzuki zu wenig energisch ab, so dass dieser dankend die Führung erhöhte.

Klare Verhältnisse

Nach dem Seitenwechsel fackelten die Hausherren nicht lange und wollten die Entscheidung herbeiführen. Als Abschluss einer schönen Kombination traf Trae Coyle zum 3:0. Genug hatten die Waadtländer aber noch nicht. Nur sieben Minuten später erhöhte Labeau gar auf 4:0. Nun wurden die Wiler zu hart bestraft, denn diese Führung war deutlich zu hoch.

Die Partie plätscherte in der Folge vor sich hin. Einem eigenen Treffer kamen die Ostschweizer im zweiten Durchgang nur selten nahe, so dass der Sieg von Lausanne am Ende in Ordnung ging. Über die Richtigkeit der Höhe lässt sich aber streiten.

Telegramm

FC Lausanne Sport – FC Wil 1900 4:0 (2:0)

Stade de la Tuilière, Lausanne: 3150 Zuschauer – Sr: Cibelli.

Tore: 11. Sanches 1:0, 43. Suzuki 2:0, 60. Coyle 3:0, 67. Labeau 4:0.

Lausanne: Castella; Dabanli, Husic (57. Grippo), Brown; Custodio; Giger, Sanches, Guadino, Suzuki (70. Schwizer); Coyle (70. Turkes), Labeau (70. Koyalipou).

Wil: Keller; Dickenmann, Zali, Montolio (65. Wallner), Heule; Ndau (65. Cueni), Muntwiler, Reichmuth (85. Staubli); Bahloul (65. Mayer), Silvio (78. Muci), Lukembila.

Bemerkungen: Lausanne ohne Zoukit (gesperrt), Kukuruzovic, Spielmann (beide verletzt) und Nanizayamo (nicht im Aufgebot). Wil ohne Brahimi (verletzt), Abazi und Strübi (beide nicht im Aufgebot).

Verwarnungen: 17. Suzuki, 31. Zali, 41. Custodio, 77. Lukembila, 80. Brown,