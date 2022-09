Halbmarathon Läuft Dominic Lobalu die 21 Kilometer unter einer Stunde? Am Sonntag tritt Dominic Lobalu vom LC Brühl beim schnellen Halbmarathon in Kopenhagen an. Knüpft er an die vergangenen Leistungen an, wäre eine Zeit unter einer Stunde nicht überraschend. Ralf Streule 17.09.2022, 12.00 Uhr

Dominik Lobalu verpasst vergangene Woche bei Weltklasse Zürich den Sieg im Finalrennen über 5000 m nur knapp. Bild: Marc Schumacher/freshfocus

Dominic Lobalu vom LC Brühl, der zuletzt in der Diamond League auf sich aufmerksam machte, kehrt auf die längeren Distanzen zurück. In Kopenhagen tritt der in Abtwil wohnhafte Südsudanese am Sonntag über die Halbmarathondistanz an. In Berlin im Frühjahr lief er die 21 Kilometer in einer Zeit von 1:01:01 Stunden. Aufgrund von Formstand und Material – sein Schuhhersteller hat in Sachen Sohlentechnologie inzwischen aufgeholt – erwartet er in Kopenhagen bei idealem Verlauf eine deutlich bessere Leistung: Er peilt sogar eine Zeit unter einer Stunde an.