Der Wattwiler Beda Klee ist bereit für die Tour de Ski

Langlauf «Kein Vergleich zum letzten Jahr!» – Beda Klee ist bereit für die Tour de Ski Der Wattwiler Beda Klee ist gut in die Saison gestartet und rechnet sich für die Tour de Ski einiges aus. Auch, weil er dieses Mal weniger Druck verspürt: Die Qualifikation für die WM in Planica dürfte er bereits geschafft haben. Ralf Streule Jetzt kommentieren 31.12.2022, 05.00 Uhr

Beda Klee im Einsatz beim 20-km-Skatingrennen in Davos. Bild: Gian Ehrenzeller/KEY

«Kein Vergleich zum letzten Jahr!» – Klee bereit für Tour de Ski Beda Klee ist gut in die Saison gestartet und rechnet sich für die Tour de Ski einiges aus. Auch, weil er dieses Mal weniger Druck verspürt. Ralf Streule Es sind Welten. Vor einem Jahr lief im Weltcup einiges schief bei Beda Klee. Lange war damals offen gewesen, ob der Toggenburger überhaupt an der Tour de Ski würde starten können. Von einer «Abwärtsspirale» spricht er rückblickend, weil er damals in Skandinavien und in Davos den Weltcupstart verpatzte und danach Ausscheidungsrennen für die Tour laufen musste, anstatt adäquate Trainings und vor allem Erholungszeit vor dem Mehretappenrennen einschalten zu können. Die Folgen waren eine Erkrankung zur Tour-Halbzeit – und letztlich die verpasste Olympiaqualifikation.

Seine derzeitige Form lasse sich nicht nur an Resultaten ablesen, sie fühle sich schlicht auch subjektiv besser an. Ob es an den neuen Impulsen liegt, die er im Krafttraining legte, oder daran, dass das er bisher von Erkältungen und Erkrankungen verschont blieb in dieser Saison, ist dabei nebensächlich. Auch im Heimrennen in Davos vor Weihnachten war er zufrieden, obschon Rang 27 über 20 km Skating dies nicht unbedingt widerspiegle. Nach der ersten Runde lag Klee auf dem fünften Platz – Tribut gezollt habe er diesem hohen Anfangstempo kaum. Einzig habe er nicht das Glück gehabt, mit einer Gruppe mitlaufen zu können, die seinem Tempo entsprach.

Seine derzeitige Form lasse sich nicht nur an Resultaten ablesen, sie fühle sich schlicht auch subjektiv besser an. Ob es an den neuen Impulsen liegt, die er im Krafttraining legte, oder daran, dass das er bisher von Erkältungen und Erkrankungen verschont blieb in dieser Saison, ist dabei nebensächlich. Auch im Heimrennen in Davos vor Weihnachten war er zufrieden, obschon Rang 27 über 20 km Skating dies nicht unbedingt widerspiegle. Nach der ersten Runde lag Klee auf dem fünften Platz – Tribut gezollt habe er diesem hohen Anfangstempo kaum. Einzig habe er nicht das Glück gehabt, mit einer Gruppe mitlaufen zu können, die seinem Tempo entsprach.

Und so kommt die Tour de Ski, die der Wattwiler ohnehin sehr schätzt und wenn immer möglich bis zum Ende laufen will, für ihn zum richtigen Zeitpunkt. Der Sprint, mit dem heute im Val Müstair gestartet wird, gilt zwar nicht als seine grosse Stärke – ganz abschreiben dürfe man ihn aber auch in der schnellsten Disziplin nicht, sagt er. Am Sonntag dann, wo auf einer kleinen und technisch wohl nicht allzu anspruchsvollen Runde 10 km klassisch im Massenstart gelaufen wird, sei ein Gerangel zu erwarten, bei dem man mental bereit sein müsse. Klee hört sich gerade so an, als sei das Mentale bei ihm keine Problemzone.

