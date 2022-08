Kommentar zum Scheitern der Nordostschweizer Favoriten.

Super League Babic trifft für Lugano, Guillemenot mit einem Traumtor, Watkowiak mirakulös: Wie der FC St.Gallen in Lugano kurzzeitig die Tabellenführung eroberte

Der FC St.Gallen kann im Spiel gegen Lugano einen Rückstand drehen und gewinnt mit 3:2. «Wir hätten uns nicht beklagen können, wenn es am Schluss 3:3 oder 3:4 geheissen hätte», sagt Espen-Cheftrainer Peter Zeidler nach dem Spiel. Am Sonntag in einer Woche kommt es nun zum Spitzenkampf: Die zweitplatzierten St.Galler empfangen YB, das mit einem Sieg gegen Winterthur wieder an den Ostschweizern vorbeigezogen ist.