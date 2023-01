Eishockey: Kevin Fiala weiter in Skorerlaune

JUBEL King Kevin Fiala erzielt in der NHL den 50. und 51. Skorerpunkt in dieser Saison Es ist ein toller Abend für den 26-jährigen St.Galler im Wells Fargo Center zu Philadelphia: Kevin Fiala verbucht in der 62. Minute den Siegtreffer zum 4:3-Erfolg der Los Angeles Kings gegen die Flyers. Zudem wird Fiala zum besten Spieler der Partie gewählt - einmal mehr in dieser Saison. Daniel Good 25.01.2023, 11.15 Uhr

Kevin Fiala (links) erzielt in der Verlängerung den Siegtreffer für die Los Angeles Kings. Bild: Matt Slocum/AP (Philadelphia, 24. Januar 2023)

Los Angeles lässt sich den Transfer Fialas, der in der vergangenen Saison für Minnesota Wild gespielt hat, einiges kosten. Insgesamt 55 Millionen Dollar erhält der Ostschweizer in den kommenden sieben Jahren. Aber Fiala ist sein Geld wert. «Wir sind glücklich, ihn in unseren Reihen zu haben», sagt Kings-Coach Todd McLellan nach der Partie in Philadelphia.

Fiala hatte soeben in der zweiten Minute der Verlängerung den Siegtreffer erzielt. Auch vom Kings-Captain Anze Kopitar erhielt der Neuzugang reichlich Lob. «Ein grossartiger Schuss, der uns den Sieg brachte», so der Slowene, der gegen Philadelphia zwei Treffer erzielte.

Torgefährlicher Flügelstürmer

Es war schon Fialas 51. Skorerpunkt im 50. Spiel für die Kings in dieser Saison. Der technisch äusserst versierte und läuferisch ausserordentlich starke linke Flügel aus Zuzwil hatte in Philadelphia auch den Treffer zum 1:1 vorbereitet.

Zum 15. Mal in dieser Saison glückten Fiala in einer Partie mindestens zwei Skorerpunkte. Zweimal war er 2022/23 sogar viermal in einer NHL-Begegnung erfolgreich - am 29. November gegen Seattle und am 9. Januar gegen Edmonton.

Der beste Spieler der Kings

Die regelmässig überdurchschnittlichen Leistungen trugen Fiala auch das erste Aufgebot für das All-Star-Game ein, das am 4. Februar in Sunrise, Florida, stattfindet. Pro Klub wurde bloss ein Spieler nominiert. Er ist der einzige Schweizer am All-Star-Game 2023.

Mit den Los Angeles Kings steht Fiala an zweiter Stelle der Tabelle der Pacific Division. Die Chancen, das Playoff zu erreichen, stehen gut.

Fast Weltmeister

Fiala bestritt mit der Schweiz auch schon einen WM-Final, der 2018 in Kopenhagen gegen Schweden im Penaltyschiessen verloren ging. Der damals 21-Jährige hatte in der Schlussphase des Endspiels die grosse Möglichkeit, der Schweiz den ersten WM-Titel zu sichern.

Timo Meier (rechts) im Spiel gegen die Detroit Red Wings. Paul Sancya/AP (Detroit, 24. Januar 2023)

Auch Timo Meier trifft

Im Final von Kopenhagen stand auch Timo Meier im Schweizer Team. Er brachte die Schweiz in der 24. Minute 2:1 in Führung. In der Nacht auf Mittwoch war der Herisauer auch in der NHL wieder einmal erfolgreich für die San Jose Sharks. Der 26-Jährige erzielte im Auswärtsspiel gegen Detroit das 1:1, sein Team verlor aber 2:3 nach Verlängerung.

Es war Meiers 48. Skorerpunkt im 49. Saisonspiel. Er ist zusammen mit dem schwedischen Verteidiger Erik Karlsson der beste Profi in den Reihen San Joses. Sein Vertrag mit den Sharks läuft Ende Saison aus. Er hat gute Perspektiven, was seine sportliche und finanzielle Zukunft anbelangt.

In dieser Saison verdient der Appenzeller 10 Millionen Dollar. Aber mit San Jose wird er das Playoff wohl erneut verpassen.