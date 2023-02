Handball: Katarina Simovas Kampf gegen die Verletzungshexe

verletzungshexe Ihre Karriere stand auf der Kippe: Wie das St.Galler Handballtalent Katarina Simova nach der dritten Schulteroperation wieder auf die Beine kam Die Handballerinnen des LC Brühl haben wichtige Spiele vor sich. Cup und Finalrunde stehen an. Wieder im Einsatz ist die 20-jährige Katarina Simova, die eine siebenmonatige Zwangspause hinter sich hat. Die Tochter der NLA-Rekordschützin erzählt, wie sie in der Reha zu kämpfen hatte. Daniel Good Jetzt kommentieren 03.02.2023, 04.45 Uhr

Seit diesem Jahr steht Katarina Simova wieder auf dem Spielfeld – nach der dritten Schulteroperation. Bild: Alexander Wagner

Sie ist 20-jährig und eines der grössten Talente im Schweizer Frauenhandball. Aber Katarina Simova hat auch schon drei Schulteroperationen hinter sich. Zuletzt musste sie Mitte April 2022 unters Messer. Es folgte eine mehr als siebenmonatige Zwangspause. Ein Arzt sagte zu ihr sogar, sie müsse den Spitzensport eventuell aufgeben.

Aber Simova steht der Sinn nicht nach einem frühen Karrierenende. Talentproben gab sie schon reichlich ab. So erzielte Simova im August 2021 im Supercup, im Spiel zwischen Landesmeister und Cupsieger, neun Tore für Sieger Brühl.

Katarina Simova (am Ball) war im Supercup 2021 ein sicherer Wert für Brühl. Bild: Michael Buholzer / KEYSTONE

Die neuerliche Aufbauphase war nicht einfach. «Es gab ein Auf und Ab, auch mental. Aber weil ich schon zweimal nach einer Operation durch die Reha musste, hatte ich gewisse Erfahrungswerte. Das hat mir geholfen», sagt sie.

Erstmals seit langem Ferien anstatt WM-Einsätze

Wegen der neuerlichen Verletzung verpasste Simova im Sommer auch die Teilnahme an der U20-WM. Es war der erste Auftritt eines Schweizer Frauenteams an einer WM-Endrunde. «Das tat schon weh. Ich hätte für den weiteren Verlauf meiner Karriere sicherlich profitieren können», sagt sie. «Aber es ist nicht zu ändern. Ich versuchte immer, das Beste aus der Situation zu machen. So ging ich erstmals seit drei Jahren mit meinen Liebsten wieder einmal richtig in die Ferien. Das tat gut.»

Seit Januar steht Simova in der NLA mit Rekordmeister Brühl wieder auf dem Feld. Alles ist noch nicht gut, ihr Gefühl aber schon. «Es ist jetzt mehr eine Kopfsache», sagt sie. Manchmal zieht es in der Hüfte, weil von dort Knochenteile entnommen und in die lädierte Schulter implantiert wurden.

Punktgleich mit Leader Nottwil

Die Brühlerinnen stehen nach der Hauptrunde auf dem zweiten Tabellenplatz – punktgleich mit Leader und Titelverteidiger Nottwil. Die verletzte Simova war an allen Spielen mit dabei. Als Zuschauerin, auch auswärts. Es gab zuletzt lauter hohe Siege für Brühl – aber zuvor auch schier unerklärliche Niederlagen gegen Herzogenbuchsee und GC Amicitia Zürich.

Für die am 11. Februar beginnende Finalrunde sollten die Brühlerinnen bereit sein. Die beiden Tabellenersten bestreiten hernach den Playoff-Final um den Meistertitel. Das können eigentlich nur Nottwil und Brühl sein. «Aber wir dürfen niemanden unterschätzen, müssen alle Gegnerinnen ernst nehmen. Denn umsonst stehen auch diese nicht in der Finalrunde», sagt die 1,82 Meter grosse Rückraumspielerin Simova.

Es geht auch um das Heimrecht im Playoff-Final

In der Finalrunde geht es für Brühl insbesondere auch darum, das punktgleiche Nottwil vom ersten Platz zu verdrängen, um mit dem Heimrecht zum Playoff-Final zu starten. Das könnte im Kampf um den Meistertitel entscheidend sein. «Wir schauen aber nur auf uns», sagt die St.Galler Kauffrau.

Im Cup-Viertelfinal kommt es zum dritten Derby

Den letzten Titel holte der frühere Serienmeister Brühl 2019. Es war der 31. für die St.Gallerinnen. Für Brühl spricht auch, dass die verletzt gewesene Nationaltorhüterin Sladana Dokovic schneller als erwartet genesen ist und schon bald wieder zum Einsatz kommen kann. Ob zum 32. Mal Meister oder nicht – sicher ist, dass Trainer Nicolaj Andersson kommende Saison nicht mehr dabei ist. Er wird durch den Flawiler Raphael Kramer ersetzt.

Mindestens einen Titel wollen die Brühlerinnen in dieser Saison holen. Bereits am Samstag steht um 18 Uhr der Cup-Viertelfinal in Kreuzlingen auf dem Programm. In der Meisterschaft besiegte Brühl die Thurgauerinnen vor gut einer Woche daheim 37:23, aber auswärts gab es nur ein Unentschieden.

Monika Simova mit Tochter Katarina. Bild: Ralph Ribi

Die Tochter der Rekordschützin

Monika Simova kam als 21-Jährige aus der Slowakei nach St.Gallen. Sie hatte bei St. Otmar, das 1995 auch ein Frauen-Team in der NLA hatte, einen Halbjahresvertrag als Profi erhalten. Sie war gut und blieb. Ein halbes Jahr später kam ihr Ehemann nach – als Volleyballer in der NLA. Monika Simova ist eine der besten Handballerinnen, die je in der Schweiz gespielt haben. Mit St. Otmar holte sie drei Meistertitel, viermal wurde sie Topskorerin in der NLA.

Monika Simova als erfolgreiche Torschützin. Bild: Sam Thomas

Mit 2631 Treffern ist Mutter Simova die unbestrittene Rekordschützin in der höchsten Schweizer Liga. 2010 hörte die slowakische Nationalspielerin auf. Sie wurde Trainerin bei Brühl und hatte auch Tochter Katarina unter ihren Fittichen. Monika Simova spielte mit der Rückennummer sieben, Katarina hat deshalb die 77 gewählt. «Wir haben ein gutes Verhältnis», sagt die Tochter, «und logisch, dass es zu Hause immer wieder einmal Tipps gibt, was ich auf dem Handballfeld besser machen kann.»

