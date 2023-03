Herzstück oder Altlast? Der FCSG prüft Alternativen zur Talentakademie in Winkeln – eine Geschichte über Mietzinsen, Wirtschaftsprüfer und Ex-Präsident Dölf Früh Die Nachwuchsakademie des FC St.Gallen in Winkeln wurde 2015 mit viel Hurra eingeweiht. Doch derzeit ist offen, ob der Klub den Mietvertrag verlängern wird. Er prüft Alternativen. Weshalb nur? Die Geschichte führt weit zurück – und auch ins Büro von Ex-FCSG-Präsident Dölf Früh. Ralf Streule Jetzt kommentieren 25.03.2023, 05.00 Uhr

Die Nachwuchsakademie an der Kunklerstrasse 1 in St.Gallen-Winkeln. Der Klub fragt sich derzeit: Ist die Infrastruktur ihren Mietzins wert? Bild: Hanspeter Schiess

Im Oktober 2015 erschien eine 25 Seiten dicke Sonderausgabe des Ostschweizer Wirtschaftsmagazins «Leader» mit dem Thema «Neubau der FCSG-Nachwuchsakademie». Wer heute darin blättert, schmunzelt.

Der Leser blickt in eine Zeit, in der der FC St.Gallen ein anderer war. Dölf Früh, damals Klubpräsident, steht auf dem Rasen im Kybunpark (damals AFG Arena) und blickt zuversichtlich hinauf zum Stadiondach. «Die Fussball-Akademie symbolisiert die hohen Ambitionen an unseren Nachwuchs», steht da.

Auf der nächsten Seite strahlen Marco Otero und Ferruccio Vanin in die Kamera und halten die Daumen in die Höhe, der damalige technische Leiter zusammen mit dem CEO des Nachwuchsprojekts Future Champs Ostschweiz (FCO).

Stephan Häuselmann, Präsident des Ostschweizer Fussballverbands, erklärt im Editorial, dass mit der Akademie in Winkeln «ein Meilenstein» gelegt worden sei. «Ich bin stolz, dass wir in der Ostschweiz schon geschafft haben, was andernorts noch Zukunftsmusik ist.»

Die Zukunftsmusik tönte so: Früh trat 2017 zurück, Anfang 2018 übernahm Matthias Hüppi das Amt, Otero und Vanin sind seither ebenso weg, der Umsturz war ein lautes Getöse, im Klub haben heute andere das Sagen.

Ivo Forster, CEO der FC St.Gallen Event AG.

Zum Beispiel Ivo Forster. Der CEO der FC St. Gallen Event AG sagte kürzlich in einem Gespräch: «Wir machen uns Gedanken zu Alternativen zum Akademie-Gebäude an der Kunklerstrasse 1.» Das überrascht. Ist die Akademie in Stadionnähe tatsächlich nicht mehr sakrosankt?

2025, nach zehn Jahren also, wird der Mietvertrag mit der aktuellen Vermieterin, der «Crowdhouse AG», auslaufen. Da sei es normal, wenn man sich Gedanken mache, ob die Akademie auch heute noch zu den Vorstellungen der Klubführung passe, sagt Forster. Und darüber, ob zum Beispiel ein Konzept mit Gastfamilien angebrachter wäre. Oder ob ein Standort in Stadtzentrum-Nähe, mit etwas Abstand zum Fussballalltag, für die Jugendlichen sinnvoll wäre. «Wir hatten ja nie Alternativen geprüft.»

All dies habe man in einer Auslegeordnung diskutiert, in der auch die Überlegung gemacht wurde, wie früh die Spieler in die Akademie kommen sollen. Tendenz: Spieler sollen länger in den Stammvereinen bleiben, frühestens ab der U15 in die Akademie kommen.

Lage, Infrastruktur und Stadionnähe: die Vorteile sind unbestritten

Natürlich gibt es auch einiges, das für die aktuelle Lösung spricht, gerade in Sachen Infrastruktur: Da sind zwölf Zimmer samt Lern- und Gemeinschaftsräumen, Küche und Essraum, untergebracht in den unteren zwei Stockwerken des Gebäudes, mit einer engen Betreuung der rund 30 jungen Sportler und Nähe zum Stadion.

An sportlichen Erfolgen lässt sich die Akademie ebenfalls messen: Immer wieder sind Talente aus der Akademie in die erste Mannschaft eingefügt worden. Dennoch: Der definitive Entscheid, ob man dem Standort treu bleibt, ist noch nicht gefällt.

Blick ins Akademiegebäude, während der Eröffnung 2015. Bild: Ralph Ribi

«Teure Altlast» aus der Zeit vor dem Führungswechsel?

Ein Hauptgrund für die Zurückhaltung des Klubs wird in Hintergrundgesprächen immer wieder erwähnt: Es ist die Rede davon, dass dem FC St.Gallen das Finanzielle ein Dorn im Auge ist und dass man sich deshalb mit preiswerteren Optionen auseinandersetze. «Die Mieten sind nicht marktkonform», heisst es von Personen, die dem Verein nahestehen und damals in die finanziellen Belange Einsicht hatten. Und die die Akademie gerne auch als «teure Altlast» aus der Zeit vor dem Führungswechsel bezeichnen.

2015 gebaut, 2018 verkauft: Dölf Frühs Rolle

Es braucht den Blick zurück, um diese Stimmen einzuordnen. Dölf Früh, der den Klub 2010 vor dem Konkurs rettete und Präsident wurde, rief bald mit dem FC Wil das Nachwuchsprojekt FCO ins Leben. Er sicherte sich mit seiner Immobilienfirma Tecti AG 2014 einen Teil des Armstrong-Areals in Winkeln.

Für rund zehn Millionen Franken zog die Firma den Akademiebau hoch, die unteren zwei von vier Geschossen wurde an FCO vermietet. Die Akademie wechselte die Strassenseite, vom Stadion ins neue Gebäude. In den frei werdenden Räumen im Stadion zog die Geschäftsstelle des FCSG ein.

Der damalige FC-St.Gallen-Präsident Dölf Früh während der Grundsteinlegung der Fussballakademie 2014. Bild: Michel Canonica

2017 trat Dölf Früh aus gesundheitlichen Gründen als Präsident zurück. Auf ihn folgte Stefan Hernandez, die Zeit war geprägt von undurchsichtigen Seilschaften, von Gerüchten zu Frühs «Schatten-Präsidentschaft» und zu finanziellem Überborden, bis Früh sein Aktienpaket abgab. 2018, die neue Führung war am Ruder, entschloss er sich, das Gebäude zu verkaufen. Es ging an «Crowdhouse», eine Firma, die Kleininvestoren für Immobilien zusammenschliesst. Die Akademie hat gegen 40 Teileigentümer.

Prüfer reden von «Mieten deutlich über Marktniveau»

Als die neue FCSG-Führung die Mietverträge der Akademie übernahm, schluckte sie leer, wie sich Beteiligte erinnern. Was einige stutzig machte: In den oberen zwei Stöcken werden Wohnungen angeboten, deren Quadratmeterpreise weit tiefer liegen als jene der Akademie. 240'000 Franken bezahlt der FC St.Gallen jährlich für die Akademiemiete – 80'000 Franken zu viel, wenn man sich am Markt orientiere, so sehen es Insider. Dies hätten eigens in Auftrag gegebene Marktanalysen ergeben.

Darauf deutet aber auch eine Akquisitionsbewertung hin, die das Wirtschaftsprüfungs-Unternehmen Price Waterhouse Cooper (PWC) 2018 für Crowdhouse vor dem Kauf erstellte und die dieser Zeitung vorliegt. Sie geht von einer Rendite von sechs Prozent aus. Folgende (nachträglich offenbar entfernte) Passage im Dossier ist besonders pikant:

«Die Bewertung geht vom Szenario aus, in welchem das Mietverhältnis mit dem FC St. Gallen nach Ablauf der Vertragsdauer (Oktober 2025) zu gleichen Konditionen verlängert wird. Dies obwohl die aktuellen Mieten sowohl für die Gewerbe- (EG), als auch für die Wohnflächen (1.OG) deutlich über dem Marktniveau liegen.»

Geht man davon aus, dass die Mieten nicht marktkonform sind, kommt man um eine Frage nicht herum: Weshalb setzte sie Früh damals so hoch an, wo es doch um seine Herzensangelegenheit, den St.Galler Fussball-Nachwuchs ging? Und: Konnte seine Tecti AG dank dieser hohen Mieten und der entsprechenden Bewertung einen marktunüblich hohen Verkaufspreis erzielen?

Damals hiess es doch, dass seine Tecti AG mit dem Akademiebau in den Nachwuchs investiere.

Früh: «Akademie war nie ein Renditeobjekt»

Besuch in Teufen im Büro bei Dölf Früh, weiterhin VR-Präsident der Tecti AG und weitgehend genesen von seiner Krankheit, die ihn damals während des Abgangs zu schaffen machte, wie der 71-Jährige sagt. Weiterhin liebe und verfolge er den FC St. Gallen – «ich sehe jedes Spiel im Fernsehen». Auf den Gang ins St. Galler Stadion aber verzichte er. «Es wäre zu aufwühlend.»

Verzichten will er auch auf ein grösseres Interview zu damaligen Zeiten. Die Diskussion zur Marktkonformität kommentiere er aber gern – und er könne nur den Kopf schütteln. Kleine Wohneinheiten wie im Bereich der Akademie hätten stets höhere Quadratmeterpreise, das sei nichts Ungewöhnliches.

Dazu komme die Profi-Gastroküche und die anderen, spezifisch benutzbaren Räume, die ihren Preis hätten. «Es war zu keinem Zeitpunkt ein Renditeobjekt für die Tecti AG», sagt Früh. Dazu komme, dass die Miete über FCO bezahlt wird und wurde – für deren Gelder er damals selber geweibelt und Sponsoren gesucht habe.

Er habe das Gebäude den neuen Aktionären des Klubs zum Kauf angeboten und sich erst danach an einen Makler gewandt, sagt Früh. «Ich wollte nichts mehr damit zu tun haben.» Wenn nun jemand den Mietzins oder den Verkauf als Renditestrategie sehe, sei das eine Suche nach «einem Haar in der Suppe» und ein Versuch, ihn zu diskreditieren. Den PWC-Bericht habe er nicht gekannt. «Wohl haben die Prüfer es zu wenig genau angeschaut, gerade die Sache mit den kleinen Einheiten. Auch sie können sich irren.»

FC St.Gallen will Mieten neu verhandeln

Dass die Diskussion um Marktkonformität schwierig ist, zeigen Gespräche mit anderen involvierten Personen. Man möge Früh Schwächen in der Kommunikation oder ein falsches Händchen in der Auswahl von Vertrauenspersonen vorwerfen, sagt ein damals Früh-kritischer Geist. Die Sache mit den Mietpreisen sei aber schwer zu beurteilen – zu kompliziert sei die Frage der Marktkonformität in der so spezifisch gestalteten Akademie.

Von offizieller Seite fährt man beim FC St.Gallen kommunikativ einen defensiven Kurs, wenn es um Vergangenes geht. Man wolle sich nicht mit den alten Fragen aufhalten, sagt Event-AG-CEO Ivo Forster. Immer wieder ist von der «Vorwärtsstrategie» die Rede. Was aber gemäss Forster stimmt: Man habe es grundsätzlich mit hohen Mieten zu tun.

«Es liegt auf der Hand, dass nach zehn Jahren für eine allfällige Verlängerung eines Mietvertrages Verhandlungen geführt werden.»

Wie sich ein allfälliger neuer Vertrag mit den Eigentümern ab 2025 ausgestalten lasse, sei derzeit aber noch offen. Die Akademie, so scheint es, ist Herzstück und Altlast zugleich.