HEIMSIEG Der FC Wil antwortet auf dem Platz und bodigt Lausanne-Sport Die Lidl Arena in Wil bleibt weiterhin eine unbezwingbare Festung. Gegen den Leader aus der Westschweiz erkämpfen sich die Ostschweizer einen 1:0 Heimsieg. Gianluca Lombardi 18.10.2022, 23.29 Uhr

Josias Lukembila (re.) vergab gegen seinen Ex-Klub gleich mehrere Grosschancen. Bild: Gianluca Lombardi

Wils Trainer Brunello Iacopetta veränderte seine Startaufstellung im Vergleich zum Bellinzona-Spiel auf gleich auf vier Positionen. Silvio rückte wenig überraschend zurück in die Anfangsformation, gefolgt von Umar Saho, Lavdim Zumberi und Sofian Bahloul. Völlig überraschend stand dafür Dauerbrenner Kastrijot Ndau nicht in der Anfangsformation.

Nach dem 1:5 im Tessin lastete an diesem Abend wohl das erste Mal Druck auf der Mannschaft des FC Wil. Nicht weil irgendjemand einen Aufstieg der Äbtestädter erwartet, sondern vielmehr, weil es darum ging eine Reaktion zu zeigen. Dies ausgerechnet gegen den Ligakrösus aus Lausanne, der nur knapp drei Wochen zuvor die Wiler mit 4:0 schlug.

Zuhause eine Macht

Es war der FC Wil der deutlich besser in die Partie startete und von Beginn weg den Leader aus Lausanne unter Druck setzte. Phasenweise waren die Äbtestädter ihrem Gegner überlegen, was man so wohl dann doch nicht erwartet hätte. Die erste Grosschance liessen die Hausherren bereits in der fünften Spielminute liegen, als Josias Lukembila allein vor dem Tor auftauchte und sein Abschluss neben das Gehäuse setzte.

Der gleiche Akteur scheiterte auch 20 Minuten später allein vor dem Tor. Dieses Mal blieb er am glänzend reagierenden Thomas Castella im Tor der Westschweizer hängen. Doch auch davor und danach zeigten die Wiler immer wieder großartige Offensivaktionen und kamen zu einigen nennenswerten Torchancen. Am Ende fehlte aber das letzte Quäntchen Glück, um in Führung zu gehen.

Und die Gäste aus Lausanne? Ja, die waren auch da. Aber bis hin zur Pause kam von den Westschweizern erschreckend wenig. So stand bei den Waadtländern nicht nur auf dem Totomat eine glatte Null, sondern auch in der Statistik unter «Schüsse aufs Tor». Da musste vom Team von Cheftrainer Ludovic Magnin mehr kommen.

Schuss ins Glück

In der Kabine schien man bei Lausanne die richtigen Worte gefunden zu haben. Die Waadtländer agierten nun zielstrebiger, bissen sich aber an der Wiler Defensive regelrecht die Zähne aus. Nennenswerte und gute Torchancen blieben auf Seiten der Gäste weiterhin Mangelware. Einmal mehr war es der FC Wil, der es im heimischen Stadion deutlich besser machte.

Bis zur Führung mussten sich die Hausherren aber gedulden. Brunello Iacopetta bewies ein goldenes Händchen als der Kastrijot Ndau in der 72. Minute einwechselte. Nur sechs Zeigerumdrehungen später stand die Lidl Arena dann Kopf, als ein Ndaus Freistoss unhaltbar im Tor der Westschweizer einschlug. Exktase auf den Rängen, überschwängliche Freude auf dem Feld. Man darf in Wil weiter träumen!

Telegramm:

FC Wil 1900 – FC Lausanne-Sport 1:0 (0:0)

Lidl Arena, Wil: 1307 Zuschauer – Sr: Schärli.

Tore: 79. Ndau 1:0.

Wil: Keller; Saho (57. Dickenmann), Montolio, Wallner, Heule; Zumberi (72. Ndau), Muntwiler, Reichmuth (85. Staubli); Bahloul (72. Maier), Silvio, Lukembila (85. Zali).

Lausanne: Castella; Giger, Husic, Brown; Zoukit (87. Okuka); Suzuki, Sanches, Custodio, Schwizer (87. Sow); Coyle (57. Labeau), Koyalipou.

Bemerkungen: Wil ohne Strübi (verletzt), Brahimi, Haarbo, Abazi und Baralija (alle nicht im Aufgebot). Lausanne ohne Dabanli (gesperrt), Grippo, Kukuruzovic, Nanizayamo, Guadino (alle verletzt), Spielmann und Mastil (alle nicht im Aufgebot).

Verwarnungen: 26. Zumberi, 43. Saho, 55. Montolio, 64. Suzuki, 78. Husic, 82. Schwizer, 93. Muntwiler.