Handball: St.Otmar verliert in der NLA gegen den BSV Bern.

Handball Zuerst steht der BSV Bern im Stau, dann stockt der Spielverlauf: St.Otmar gibt den Heimsieg in letzter Sekunde aus der Hand St.Otmar vergibt in der NLA den sichergeglaubten Sieg gegen den BSV Bern in den letzten Spielminuten und unterliegt nach einer Sechs-Tore-Führung noch mit 28:29 (17:13). Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 24.03.2023, 22.27 Uhr

St.Otmars Kreisläufer Antonio Juric erzielt gegen Bern sechs Treffer – aus ebenso vielen Versuchen. Bild: Michel Canonica / TAGBLATT

Mit exakt 22 Minuten Verspätung begann die Partie zwischen dem TSV St. Otmar und dem BSV Bern. Die Gäste aus der Bundeshauptstadt waren bei der Anfahrt während längerer Zeit im Stau gestanden, weshalb sich der Spielbeginn verzögerte. Der gestörte Ablauf in der Vorbereitung auf die Begegnung hinterliess zunächst vor allem bei den Bernern Spuren.

In der Offensive agierten die Gäste über weite Strecken der ersten Halbzeit desaströs. Alleine fünfmal schafften sie es nach einem Tempogegenstoss nicht, den Ball im Tor unterzubringen. Entweder sie begingen einen technischen Fehler oder sie scheiterten am eigenen Unvermögen im Abschluss. Zudem überzeugte im Tor St. Otmars Marian Zernovic in der ersten Halbzeit mit acht Paraden und einer exzellenten Abwehrquote von knapp 40 Prozent.

Bern kommt unverhofft zurück

Weil Bern auch in der Defensive nicht in die Gänge kam, führte St. Otmar in der 22. Minute 13:9, ohne wirklich zu brillieren. Neben Goalie Zernovic war es vor allem der St. Galler Rückraum, der mit einer hohen Effizienz aufwartete. Peter Schramm und Sadok Ben Romdhane warfen in der ersten Halbzeit zusammen zehn Treffer. Am Ende kam Schramm auf deren sechs, Ben Romdhane gar auf neun. Regisseur Pendic blieb derweil für einmal gänzlich ohne Torerfolg, bestach vor allem in der zweiten Halbzeit aber mit zahlreichen Kreisanspielen auf den stämmigen Antonio Juric, der jeden seiner sechs Versuche versenkte.

Da es St. Otmar verpasste, den Gegner nach der Sechs-Tore-Führung (19:13) in der 33. Minute auf Distanz zu halten, holte Bern gegen Ende der Partie Treffer um Treffer auf. Zwei Minuten vor Schluss gelang den Gästen tatsächlich noch der Ausgleich. Nach einem Ballverlust Pendics aus dem Nichts gar noch der Siegtreffer zum 29:28.

Telegramm:

St.Otmar – BSV Bern 28:29 (17:13)

Kreuzbleiche – 730 Zuschauer – Sr. Brunner/Salah.

Strafen: 4-mal 2 Minuten gegen St.Otmar. 3-mal 2 Minuten gegen Bern.

St.Otmar: Zernovic (8 Paraden)/Perazic (4 P.); Pendic, Geisser (1), Ben Romdhane (9/2), Schramm (6), Kaiser (4/2), Gangl, Juric (6), Schneider (1), Kürsteiner, Rojnica, Onamade (1).

BSV Bern: Bringolf (8 P.)/Ferrante (0 P.); Eggimann (3), Kaleb (5/2), Baumgartner (1), Getzmann (9), Aellen (3), Weingartner (4), Strahm (1), Nyström (1), Arn, Zetterman (2/1), Vögtli, Gantner, Hirt.$

Bemerkungen: St.Otmar ohne Pietrasik und Jurilj (beide verletzt). Verhältnis vergebener Penaltys: 1:1.

