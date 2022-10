St.Otmars Handballer kassieren zu viele Tore nach Gegenstössen.

Handball Zu viele schnelle Gegentreffer: Berner Tempo überfordert behäbige Defensive St.Otmars St.Otmars Handballer verlieren in der NLA daheim gegen den BSV Bern mit 29:36 (14:14). Die Defensive wirkt überfordert, das Rückzugsverhalten der St.Galler ist ungenügend. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 19.10.2022, 22.40 Uhr

Peter Schramm (links) bei seinem Début für St.Otmar. Bild: Donato Caspari

Die drängendste Frage, die der TSV St.Otmar zu beantworten hatte, war jene nach dem Ersatz für den verletzten Topskorer Ariel Pietrasik. Die Antwort überraschte, denn die Verantwortlichen zauberten einen Blitztransfer aus dem Hut. Der Deutsche Peter Schramm wechselte kurzfristig von der HSG Konstanz aus der 2. Bundesliga nach St.Gallen. Schramm ist ein NLA-erfahrener Spieler mit 184 Einsätzen. Er ging 2020 von Pfadi Winterthur zurück nach Deutschland. Schramm, 1,95 m gross, gilt als Defensivspezialist, der aber auch offensiv als Rückraumspieler eingesetzt werden kann.

Die Verpflichtung wurde möglich, weil sich Schramm, der in Oberuzwil wohnt und am Kantonsspital Winterthur in einer 70-Prozent-Anstellung als Aktivitätsassistent tätig ist, mit Konstanz auf eine Vertragsauflösung einigen konnte. Wie der deutsche Verein mitteilte, zahlte St.Otmar eine Ablöse. «Peter kam mit dem Wunsch auf uns zu, kürzertreten und deshalb kurzfristig in die Schweiz wechseln zu wollen», sagte André Melchert, Geschäftsführer der HSG Konstanz auf der vereinseigenen Internetseite. Schramm führte für seine Bitte an, näher an seinem Wohnort sowie seinem Arbeitsort sein zu wollen.

Kaiser und Zernovic zu Beginn stark

Am Montag kam das Angebot aus St.Gallen, am Mittwochabend debütierte Schramm nach nur einer Trainingseinheit mit seinen neuen Teamkollegen für den TSV St.Otmar. Zunächst wurde er nur in der Defensive eingesetzt, wo er mit Antonio Juric den Mittelblock bildete. Vorne sollte im rechten Rückraum Sadok Ben Romdhane für den besten Torschützen Pietrasik in die Bresche springen. Doch zunächst waren es andere Akteure, die für St.Otmar überzeugten.

Marian Zernovic beginnt stark und wird in der zweiten Halbzeit von seinen Kollegen im Stich gelassen. Bild: Donato Caspari

Goalie Marian Zernovic glänzte zu Beginn mit zahlreichen Paraden. Nach nur etwas mehr als 13 Minuten kam er bereits auf sechs Interventionen und damit auf eine Quote von über 50 Prozent. Aurel Bringolf auf der anderen Seite tat sich zu Beginn der Partie gegen seine ehemaligen Teamkollegen schwer, steigerte sich aber vor der Pause auf eine Quote von 30 Prozent. Auffallend häufig fand St.Otmar den Weg über die Flügel. Vor allem Linksaussen Severin Kaiser erwischte einen ausgezeichneten Tag und verwertete in der ersten Halbzeit sieben seiner neun Würfe. Sein Pendant und direkter Gegenspieler Simon Getzmann hielt mit dem Basler in Diensten der St.Galler mit und setzte in der zweiten Halbzeit gar noch einen drauf. Am Ende erzielte der Topskorer der Berner zehn Treffer und war einer der Hauptverantwortlichen für den Sieg der Gäste.$

Immer postwendend das Gegentor

Womit die grösste Schwäche der St.Galler bereits erwähnt ist: der Rückzug. In der zweiten Halbzeit, als Bern die Führung stetig ausbaute, war ein eindeutiges Muster erkennbar. St.Otmar schoss im besten Fall vorne das Tor, um dann im direkten Gegenzug nur Sekunden später das Tor zu kassieren. So konnten auch die Defensivspieler um Neuzugang Schramm und Juric, die jeweils auf schnelle Wechsel angewiesen waren, nicht viel ausrichten. Kamen die St.Galler nämlich einmal in die Positionsverteidigung, taten sich die Gäste schwer. Doch mit mehr als zehn Gegentreffern aus dem Tempospiel der Berner schnitten sich die St.Galler ins eigene Fleisch. 36 Gegentore sind in einem Heimspiel deutlich zu viel, um gewinnen zu können.

Pendic mangelte es an Unterstützung

In der Offensive machte sich das Fehlen Pietrasiks in vielen Szenen bemerkbar. Die Tore mussten teilweise regelrecht erkämpft werden. Spielgestalter Andrija Pendic versuchte sein Möglichstes und ging immer wieder in die Eins-gegen-eins-Situationen. Doch ihm fehlte es an Unterstützung. Dominik Jurilj, der seinen Vertrag um ein Jahr bis 2024 verlängerte, erzielte zwar fünf Treffer, benötigte dafür aber zehn Versuche. Auch Ben Romdhane und Schramm blieben in der Offensive ohne grosse Erfolgserlebnisse. So siegten am Ende die Gäste deutlich, St.Otmar muss derweil dringend am Rückzugsverhalten arbeiten. Das ist nichts Neues.

Telegramm:

St.Otmar – BSV Bern 29:36 (14:14)

Kreuzbleiche – 830 Zuschauer – Sr. Hennig/Meier.

Strafen: 4-mal 2 Minuten gegen St.Otmar. 6-mal 2 Minuten gegen Bern.

St.Otmar: Zernovic (10 Paraden)/Perazic (1 P.); Pendic (7/3), Geisser (1), Ben Romdhane (2), Jurilj (5), Schramm (1), Kaiser (8/3), Gangl (1), Juric, Kürsteiner, Weber, Rojnica (4), Onamade.

BSV Bern: Bringolf (14 P.)/Ferrante; Eggimann (1), Jauer, Kaleb (3), Baumgartner (5), Getzmann (10/1), Aellen (9/6), Weingartner (1), Strahm (3), Rohr (1), Arn (2), Gantner (1), Hirt.

Bemerkungen: St.Otmar ohne Haas, Pietrasik und Schneider (alle verletzt).

