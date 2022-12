St.Otmars Handballer müssen im Cup nach Herisau ausweichen.

Handball Wegen Baustelle in der Kreuzbleiche: St.Otmars Cup-Heimspiel gegen GC Amicitia findet in Herisau statt St.Otmars Handballer bestreiten am Donnerstagabend um 20.30 Uhr in Herisau den Cup-Achtelfinal gegen GC Amicitia. Im letzten Spiel des Jahres wollen die St.Galler noch einmal an die Grenzen gehen. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 22.12.2022, 05.00 Uhr

St.Otmars Kreisläufer Benjamin Geisser behauptet den Ball gegen zwei Schaffhauser. Bild: Michel Canonica

Die Kreuzbleiche gleicht derzeit im Innern mehr einer Baustelle als einer Handballhalle. Der Grund: Die Motoren der Trennwände müssen ersetzt werden. Das nimmt rund zwei Wochen in Anspruch. So lange bleibt die Heimspielstätte von St.Otmars Handballern geschlossen. Zur Terminkollision mit dem Heimspiel im Cup-Achtelfinal kam es, weil das Datum erst feststand, als die Sanierungsarbeiten längst vergeben worden waren.

Anstatt in der Kreuzbleiche findet der Cup-Achtelfinal am Donnerstagabend um 20.30 Uhr im Sportzentrum Herisau statt. «Wir sind dankbar, dass wir in Herisau Gastrecht geniessen dürfen. Das ist nicht selbstverständlich», sagt Präsident Hans Wey. Er weiss selbst am besten, dass die Hallen der Region zu dieser Zeit komplett ausgebucht sind. Das Sportzentrum Herisau zeigte sich entgegenkommend und machte den Termin möglich. «Wir hoffen, dass uns auch in Herisau viele Zuschauerinnen und Zuschauer unterstützen werden», sagt Benjamin Geisser. Der Kreisläufer der St.Galler weist auf die Bedeutung des letzten Spiels im Jahr 2022 für das Team hin. «Wir wollen das Jahr mit einer positiven Note abschliessen.» Der 32-Jährige gehörte zu jenen Akteuren, die zuletzt beinahe jede Partie durchspielten.

Verbesserte personelle Situation

Zuletzt hat sich die personelle Situation ein wenig entschärft. Ariel Pietrasik kehrte gegen die Kadetten zurück und eröffnet dem Trainer sowohl offensiv als auch defensiv neue Möglichkeiten. Einzig Peter Schramm steht noch auf der Verletztenliste. «Es hat sich in den vergangenen Wochen niemand geschont. Jetzt wollen wir noch einmal alle Kräfte mobilisieren», sagt Geisser. Die gute Stimmung in der Mannschaft habe auch in den schwierigen Phasen nicht gelitten. Auch wenn die Energie nach vielen Partien mit dezimiertem Kader immer mehr schwand. Mit einem Weihnachtsessen am Mittwochabend haben sich Mannschaft und Präsident auf die letzte Partie des Jahres eingeschworen.

Gegner GC Amicitia geht als Favorit in dieses Cupspiel. Die Zürcher belegen in der NLA-Tabelle den fünften Rang und sammelten dabei mehr als doppelt so viele Punkte wie St.Otmar. Zudem gewann das Team von Trainer Petr Hrachovec beide Direktbegegnungen mit den St.Gallern. St.Otmars Trainer Zoltan Cordas bezeichnet GC Amicitia als «ausgezeichnete Mannschaft, die auf jeder Position gut besetzt ist». Vor allem aber sei das Team sehr variabel. «Wir müssen uns auf viele verschiedene Defensivsysteme vorbereiten», so Cordas. Neben der 6:0-Deckung greift Trainer Hrachovec häufig auf eine 5:1-Formation oder gar eine Manndeckung auf St.Otmars Regisseur Andrija Pendic zurück. «Da müssen wir Antworten parat haben.»

Die Rückkehr Pietrasiks ist für Cordas eine gute Nachricht. Auch wenn er sagt: «St.Otmar ist keine One-Man-Show. Wir müssen vom linken bis zum rechten Flügel gut spielen, um in die nächste Cup-Runde einzuziehen.» Die Meldung von Pietrasiks Transfer nach Schaffhausen brachte derweil keine Unruhe in den Klub. «Wir wussten schon lange, dass er uns verlässt», sagt Wey. Mit den Angeboten der Konkurrenz konnte St.Otmar schlicht nicht mithalten. Einziger Vorteil: Weil schon seit einer Weile Klarheit in dieser Sache herrscht, kann der Suche nach einem potenziellen Nachfolger Pietrasiks mehr Zeit eingeräumt werden.

Am Donnertagabend will sich St.Otmar mit dem Einzug in die nächste Runde ein Geschenk machen. «Dieses Spiel ist sehr wichtig für den Klub», sagt Wey. Es besteht die Möglichkeit, mit einem Sieg eine schwierige Phase hinter sich zu lassen.

