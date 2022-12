St.Otmar verliert im Cup-Achtelfinal gegen GC Amicitia Zürich.

Handball Von Fehlentscheiden und Sisyphusarbeit: Ein Jahresabschluss zum Verzweifeln für St.Otmar im Cup-Achtelfinal gegen GC Amicitia Zürich Die St.Galler NLA-Handballer unterliegen im Cup-Achtelfinal GC Amicitia Zürich mit 30:33 (15:17). Der Abend ist ein Abbild der bisherigen Saison. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 22.12.2022, 23.30 Uhr

St.Otmar muss auch im Cup unten durch: im Bild Regisseur Andrija Pendic (gelb-schwarz). Bild: Michel Canonica

St.Otmars Präsident Hans Wey war nach dem verlorenen Cup-Heimspiel im Sportzentrum Herisau nicht zu beneiden. «Immer wieder betreiben wir einen riesigen Aufwand. Und immer wieder geht das Ganze nach hinten los. Es ist zum Verzweifeln.» Die St.Galler NLA-Handballer unterlagen in der letzten Partie des Jahres einmal mehr knapp. Zum wiederholten Mal in dieser Spielzeit schwanden gegen Ende der Partie die Kräfte. GC Amicitia, das während der gesamten Partie munter durchwechselte, wirkte frischer.

Die Zürcher führten die Entscheidung in den Schlussminuten herbei. In der 57. Minute erzielte Kreisläufer Luigj Quni das 30:27 für GC Amicitia. Diesen Vorsprung verwalteten die Gäste in der Folge gekonnt. Davor hatte sich St.Otmar nie abschütteln lassen, verkürzte immer wieder bis auf ein Tor. «Es lief wie fast immer in den vergangenen zwei Monaten», sagte Rückraumspieler Dominik Jurilj. «Wir kämpften wie verrückt, um dranzubleiben, verlieren aber gegen Ende die Kraft.»

Die St.Galler spielten in der Offensive fast durchgehend mit denselben sechs, sieben Spielern. Auch defensiv verteidigten die fast gleichen Akteure. Wechsel gab es nur wenige. Das Kader der Zürcher ist in der Breite viel besser bestückt. Bereits nach zehn Minuten wechselte Trainer Petr Hrachovec den gesamten Rückraum aus. Er verteilte die Spielminuten auf sehr viele Schultern, was sich spätestens in der Schlussphase auszahlte.

Fehlendes Spielglück

Das Spielglück fehlte auf Seiten St.Otmars gänzlich. Abpraller wanderten zum Gegner, abgefälschte Würfe landeten in der Offensive in den Armen des Goalies Paul Bar, in der Defensive im eigenen Tor. Zu allem Überfluss mussten die St.Galler vor allem in der zweiten Halbzeit mehrere eindeutige Fehlentscheide der Schiedsrichter verdauen. «Es ist schwierig, dann die Ruhe zu behalten», sagte Jurilj. Den Spielern gelang das. Trainer Zoltan Cordas eher weniger. Er erwies der Mannschaft einen Bärendienst, indem er eine Zweiminutenstrafe kassierte. Ob diese zu Recht ausgesprochen wurde, sei dahingestellt. Und so fehlten am Ende dieses für St.Otmar bitteren Abends drei Tore für das Unentschieden oder vier für den Einzug in die nächste Cup-Runde – je nach Ansicht.

Pietrasik trifft erst im siebten Versuch

Die fehlenden Tore vorne oder die zu hohe Anzahl Gegentreffer hinten sind an vielen Orten zu finden. Zu Beginn der Partie tat sich St.Otmars Rückraum mit dem Toreschiessen schwer. Kreisläufer Benjamin Geisser sprang mit sechs Treffern alleine in der ersten Halbzeit in die Bresche. Er erhielt Unterstützung von Sadok Ben Romdhane mit drei Toren und Flügel Severin Kaiser mit zwei Treffern. Ariel Pietrasik blieb bei seinen fünf Versuchen gänzlich ohne Erfolg und musste sich bis zur 34. Minute gedulden, ehe er im siebten Versuch reüssierte. Am Ende kam er auf sieben Treffer – bei 16 Würfen. Jurilj brauchte für seine acht Treffer deren 14. Als der Rückraum St.Otmars in der zweiten Halbzeit ins Rollen kam, gestalteten die St.Galler den Spielstand ausgeglichen, gingen gar zweimal in Führung.

Die Anstrengungen der tapfer kämpfenden Handballer St.Otmars führten wie meist in der bisherigen Saison nicht ans Ziel. Im Duden gibt es dafür eigens einen Begriff: Sisyphusarbeit. Und so endete auch das letzte Spiel des Jahres mit einer Niederlage. Eine Niederlage, die besonders schmerzt, weil die Mannschaft noch einmal alle Kräfte mobilisierte. Die Weihnachtspause kommt zwar zum richtigen Zeitpunkt, startet aber für die Beteiligten mit einem denkbar schlechten Gefühl.

St.Otmar – GC Amicitia Zürich 30:33 (15:17)

Sportzentrum Herisau – 250 Zuschauer – Sr. Capoccia/Jucker.

Strafen: 4-mal 2 Minuten gegen St.Otmar. 3-mal 2 Minuten gegen GC Amicitia.

St.Otmar: Zernovic (9 Paraden)/Perazic (0 P.); Pendic (2), Geisser (7), Ben Romdhane (3), Jurilj (8), Haas, Pietrasik (7), Kaiser (2/1), Juric, Schneider, Rojnica (1).

GC Amicitia: Bar (14 P.)/Saldatsenka (1 P.); Harbuz (1), Blättler (8), Popovski (9), Sluijters (3), Hayer, Bamert (4), Zeltner, Laube, Bader, Hrachovec (3/3), Quni (3), Poloz, Platz (1), Maros (1).

Bemerkungen: St.Otmar ohne Schramm (verletzt). – Verhältnis vergebener Penaltys: 1:1.

