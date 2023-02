Handball: St.Otmar spielt gut, verliert aber wieder einmal

Handball Vom Perfekten ins Ungenügende abgestürzt: St.Otmar verliert auswärts gegen Pfadi Winterthur mit 26:29 In der ersten Halbzeit spielt die St.Galler NLA-Mannschaft nahezu perfekt und führt 18:14. Nach dem Seitenwechsel flacht die Leistung ab und es setzt die 15. Niederlage in dieser Saison ab. Fritz Bischoff, Winterthur Jetzt kommentieren 09.02.2023, 21.53 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

St.Otmars Regisseur Andrija Pendic (am Ball). Bild: Martin Deuring

Es war ein überraschend frischer, mutiger und variantenreicher Auftritt, mit dem St.Otmar in die Auswärtspartie gegen Pfadi Winterthur startete. Die Gastgeber schienen vom unerschrockenen Spiel der St.Galler überrascht und fanden in der ersten Halbzeit kaum einmal zu ihrem erhofften Leistungsvermögen.

Dies liess sich auch statistisch belegen, denn die St.Otmar führten zur Pause 18:14. Das Heimteam hatte während der ersten 30 Spielminuten nicht ein einziges Mal die Führung inne. Zu sicher agierte St.Otmar in der Defensive, zu kompakt und agil wirkte die Verteidigungsarbeit. Auch gegen die ansonsten so schnellen und wirbligen Durchbrüche der Zürcher war das Team von Trainer Zoltan Cordas bestens vorbereitet.

Pietrasik die Zuverlässigkeit in Person

In der Offensive passten die Abstimmungen mehrheitlich. Das Umschalten vom eher langsamen Rückraumspiel zu schnellen und in die Tiefe gerichteten Abschlussaktionen führte immer wieder zu überraschenden und attraktiven Abschlüssen und Toren. Brachten die Passfolgen für einmal nicht den erwünschten Effekt, so war Ariel Pietrasik mit sechs Toren aus sechs Abschlüssen die Zuverlässigkeit in Person für einfachere Treffer.

So stellte der Pole denn auch fest: «Die erste Halbzeit war der perfekte Auftritt.»

Fehlerhaft und schwache Abschlüsse nach der Pause

Dass sich der perfekte Auftritt nicht fortsetzen würde, war in der zweiten Halbzeit schnell zu erkennen. Pfadi Winterthur hatte seine Verteidigungsarbeit nun extrem offensiv ausgerichtet und störte damit den Angriffsaufbau des Gegners nachhaltig. Die Fehlerzahl wuchs stetig an. Am Ende waren es deren 15 unerzwungene Ballverluste. Die Abschlüsse wurden immer ungenauer und verhalfen dem gegnerischen Torhüter Admir Ahematasevic zu einem eigentlichen Steigerungslauf bezüglich seiner Abwehrquote mit schliesslich 41 Prozent gehaltener Bälle.

Erstmals im Rückstand nach 45 Minuten

In dem Masse wie die Leistung der St.Galler abflachte, kamen die Winterthurer in ihren gewünschten Spielrhythmus. Beim 22:21 in der 45. Minute übernahmen sie erstmals die Führung, um diese dann nach dem 25:25 nicht mehr abzugeben.

«Bei uns passte je länger das Spiel dauerte, je weniger zusammen. Das Einlaufen in die gegnerische Defensive funktionierte nicht mehr. Damit ging bei uns die Sicherheit verloren. Über die gesamten 60 Spielminuten waren wir ganz einfach zu wenig konstant», sagte der polnischen Internationalen Pietrasik.

Damit hatte der neunfache Torschütze das ernüchternde Fazit eines Spiels, das durchaus hätte anders verlaufen können, gezogen. Dass für die Ostschweizer ein Punktegewinn im Bereich des Möglichen gelegen hatte, zeigte die erste Halbzeit.

Das Team schien insbesondere defensiv gestärkt und kompakt aus der WM-Pause gekommen zu sein. Das seit Monaten wieder einmal ohne Verletzungsprobleme behaftete Team zeigte seine Möglichkeiten auf.

Auch im Angriff waren vermehrt neue Impulse und Varianten auszumachen. Die Enttäuschung ob der 26:29-Niederlage war bei St.Otmar umso grösser, da sich jeder wohl bewusst war, dass weit mehr möglich gewesen wäre.

Pfadi Winterthur - St.Otmar 29:26 (14:18)

AXA Arena – 1312 Zuschauer – Sr. Abalo/Meier.

Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen Pfadi Winterthur, 3-mal 2 Minuten gegen St.Otmar.

Pfadi Winterthur: Wipf (2 Paraden)/Ahmettasevic (11); Osterwalder, Schönfeldt, Tynowski (4), Dragasevic (5), Heer, Radovanovic (5), Jud (3/1), Freivogel, Morros (1), Lagerquist (2), Hadj Sadok, Leopold (9/1), Mendonca.

St.Otmar: Zernovic (10 Paraden)/Peraciz(0); Pendic (5/1), Geisser (4), Ben Romidhane, Jurilj (1), Haas, Pietrasik (9), Schramm (2), Kaiser (2), Gangl, Juric , Schneider (1), Kürsteiner, Rojnica (2), Onamade.

Bemerkungen: Verhältnis vergebener Penaltys 3:0.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen