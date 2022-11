Handball: St.Gallerin reist an die EM in Slowenien

HANDBALL «Unbeschreiblich»: Ihr grösster Traum geht in Erfüllung – die St.Gallerin Malin Altherr nimmt an der Elite-EM teil Die 19-Jährige aus Muolen bestritt schon als 15-Jährige ihr erstes Länderspiel. Danach gab es umgehend ein Angebot aus der deutschen Bundesliga. An der EM in Slowenien kommt es diese Woche zu einer Schweizer Premiere. Daniel Good Jetzt kommentieren 02.11.2022, 05.00 Uhr

Malin Altherr im EM-Qualifikationsspiel der Schweizerinnen gegen Litauen. Bild: Claudio De Capitani/Freshfocus

Die Vorfreude ist riesig. Es sprudelt nur so aus ihr heraus. «Unbeschreiblich. Ich kann es noch gar nicht glauben. Es war mein grösster Traum, als Handballerin an so einem bedeutenden Turnier zu spielen», sagt Malin Altherr.

Sie wohnt in Muolen, läuft für den Schweizer Rekordmeister Brühl auf und bestritt schon als 15-Jährige ihr erstes Länderspiel. Anschliessend gab es eine konkrete Anfrage eines Klubs aus der Bundesliga.

Malin Altherr vor dem WM-Qualifikationsspiel in Russland Bild: Tobias Garcia

Der Sport führt Altherr schon zum zweiten Mal in diesem Jahr nach Slowenien. Sie war auch schon Teil jenes Teams, das sich für die U21-WM qualifiziert hatte. Nun bestreiten die Schweizerinnen am Freitag um 18 Uhr in Ljubljana gegen Ungarn ihr allererstes Spiel im Rahmen einer EM. Es ist eine Premiere. Nie zuvor schafften Schweizer Frauen die Qualifikation für ein bedeutendes Elite-Titelturnier.

Mit Unbeschwertheit gegen die Favoritinnen

Altherr musste freilich noch bangen, ob es ihr überhaupt reicht. Nicht wegen fehlender Klasse, sondern weil sie sich vor knapp sechs Wochen am Fuss verletzte. Kapsel und Bänder wurden in Mitleidenschaft gezogen. Erst seit vergangener Woche ist die 19-Jährige wieder im Training. Regelmässig musste sie Nationalcoach Martin Albertsen Informationen über den Verlauf der Genesung zukommen lassen. Altherr sagt:

«Ich war mir nicht sicher, ob es reicht.»

Aber es ging auf. Vor zwei Wochen erhielt sie das Aufgebot für die EM, an der die Schweizerinnen gegen Ungarn, Norwegen und Kroatien spielen.

Viel mehr als an Erfahrungen werden die Schweizerinnen angesichts der Qualität der EM-Gegnerinnen kaum gewinnen. Die Norwegerinnen etwa holten schon acht EM- und zwei WM-Titel sowie zweimal Olympiagold. Altherr sagt: «Wir haben den Vorteil, dass wir nichts zu verlieren haben. Wir können nur gewinnen. Unter Druck stehen die Gegnerinnen.»

Die Qualifikation für die EM 2022 ist für die Schweiz auch deshalb bedeutend, weil 2024 eine Heim-EM stattfindet. Altherr sagt:

«Nun sehen wir schon jetzt, wie sich die ganzen Abläufe an einem grossen Turnier entwickeln und sind 2024 keine Neulinge mehr auf diesem Niveau.»

Mehrere Angebote aus dem Ausland

Dimitra Hess, Flügel, die Zugerin im Team Brühls. Bild: PD

Die torgefährliche Altherr ist Linkshänderin, 1,78 Meter gross und spielt im rechten Rückraum. Diese Position teilt sie mit Xena Hodel, die auch schon in der Bundesliga unter Vertrag stand. Im September begann für Altherr das Studium an der Pädagogischen Hochschule. Die Ausbildung zur Primarlehrerin dauert drei Jahre. So lange sollte sie noch für Brühl spielen, obschon sie schon mehrere Angebote aus dem Ausland hatte.

Altherr ist eine von vier Spielerinnen des St.Galler Vereins, die ein EM-Aufgebot erhielten. Kein anderer Klub ist im 18-köpfigen Schweizer Kader so zahlreich vertreten. Altherr sagt:

«Die Einstellung Brühls ist zu hundert Prozent auf den Erfolg ausgerichtet. Will ich zum Beispiel ein Zusatztraining fürs Schiessen oder Werfen, wird mir das umgehend ermöglicht.»

Da wird es Zeit, dass Brühl erstmals seit 2019 wieder Meister wird. «Ja, das will ich doch sehr hoffen», sagt Altherr.

Sladana Dokovic, Goalie, seit bald 19 Jahren beim LC Brühl. Bild: PD

Einen finanziellen Zustupf gibt es auch noch

Die Schweizer Handballerinnen sind keine Grossverdienerinnen. Neuerdings erhalten sie aber ein Taggeld – abgestuft nach Anzahl Länderspielen. Altherr hat 20 Einsätze auf dem Konto. Erfolgsprämien aber gibt es keine. Zur EM-Vorbereitung bestritt das Schweizer Team auch ein Turnier in Spanien, wo es auf Ägypten, Tunesien und die Gastgeberinnen traf.

Im Nationalteam steckt viel Ostschweiz

Tabea Schmid, erst 19-jährig und schon ein sicherer Wert. Bild: PD

Vier Spielerinnen des LC Brühl erhielten ein Aufgebot für die EM. Neben Malin Altherr sind auch Sladana Dokovic, Tabea Schmid und Dimitra Hess dabei. Die 27-jährige Dokovic wurde zusammen mit zwei Spielerinnen aus der Bundesliga als Goalie nominiert. Schmid hat schon ein Jahr in Frankreich, im Land der Olympiasiegerinnen, hinter sich und ist auch im Nationalteam ein sicherer Wert. Die Mörschwilerin spielt am Kreis. Flügel Dimitra Hess stiess 2021 von Zug zu Brühl. Sie war Schweizer Newcomerin des Jahres 2020.

