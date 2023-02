Handball: St.Otmar spielt wieder in der NLA-Meisterschaft

Handball Nach Negativserie ist St.Otmar nur auf Rang acht – folgt nun die Aufholjagd? Am Donnerstag spielt die St.Galler NLA-Mannschaft erstmals nach der WM-Pause wieder in der Meisterschaft. Gegner ist um 19 Uhr auswärts Pfadi Winterthur. Nach 19 Spielen und viel Verletzungspech ist St.Otmar nur Achter in der Tabelle. Daniel Good Jetzt kommentieren 09.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

St. Otmars Ariel Pietrasik hat eine starke WM hinter sich. Bild: www.imago-images.de

Das hatte man sich im Vorfeld der Saison bei St.Otmar schon anders vorgestellt. Platz vier und das Heimrecht im NLA-Playoff hatten die St.Galler im Visier. Aber die Mannschaft geriet nach einem ordentlichen Start ins Taumeln. Eine Negativserie stellte sich ein und wollte kaum mehr enden – auch weil der Schlüsselspieler Ariel Pietrasik nach einer Operation am Daumen wochenlang ausfiel. Es setzte eine Handvoll knapper Niederlagen ab. Mit dem polnischen Topskorer wäre das eine oder andere Spiel wohl auf die Seite St.Otmars gekippt.

Platz acht mit bloss zehn Punkten vor den verbleibenden acht Partien in der Hauptrund ist die Quittung. Das auf Rang sieben platzierte Thun hat schon einen erklecklichen Vorsprung auf St.Otmar.

Im Playoff Pfadi Winterthur bis zuletzt gefordert

Nun erhält St.Otmar Gelegenheit zur Korrektur. Am Donnerstag, 9. Februar, steht um 19 Uhr das Auswärtsspiel gegen Pfadi Winterthur auf dem Programm, am Mittwoch nächster Woche gastiert Wacker Thun in St.Gallen.

Rangmässig wird es für St.Otmar schwierig, noch Boden gut zu machen. Auch wenn der Ende Saison zurücktretende Kreisläufer Benjamin Geisser sagt: «Um eins, zwei Plätze wollen wir uns schon verbessern. Und uns dann im Playoff so teuer wie möglich verkaufen.»

St.Otmars Präsident Hans Wey Bild: Michel Canonica / TAGBLATT

Auch St.Otmars Präsident Hans Wey steht der Sinn eigentlich nach einer Aufholjagd. Aber er bleibt realistisch: «Da müssten wir noch fast alle Spiele gewinnen. Wichtig ist es zunächst, dass wir das Playoff erreichen.»

Acht Teams qualifizieren sich für die entscheidende Phase der Meisterschaft. St.Otmars Vorsprung auf das auf Platz neun liegende Basel ist nicht beruhigend. Der Achte spielt nach der Hauptrunde gegen den Sieger der Qualifikation. Leader ist im Moment Kriens-Luzern, das mit seinem Star Andy Schmid die Hallen im Land füllt.

Nicht nur Ariel Pietrasik fiel verletzt aus, auch dessen Ersatz

Für Präsident Wey ist das Verletzungspech ausschlaggeben für St.Otmars Baisse im Spätherbst. «Nicht nur Pietrasik fiel aus, auch Peter Schramm, den wir als Ersatz verpflichteten, und Noah Haas fehlten uns wegen Verletzungen. Unser Kader ist einfach zu wenig breit besetzt, um solch wichtige Ausfälle adäquat zu kompensieren.»

In der Partie am Donnerstag gegen Pfadi Winterthur dürften bei St.Otmar aber alle Mann an Bord sein. Wey sagt: «Wir haben in der langen Pause intensiv trainiert. Die Stimmung in der Mannschaft ist gut. Wir rechnen uns sicher etwas aus im heutigen Auswärtsspiel.»

Enge Spiele - auch in dieser Saison

Pfadi ist eines der stärksten Teams der Liga und hat in dieser Saison fast dreimal so viele Punkte gewonnen wie St.Otmar. Interessant ist, dass die St.Galler die Winterthurer noch im Mai im Playoff-Halbfinal bis aufs Äusserste forderten. Mit der fast gleichen Mannschaft wie in der neuen Saison. Im fünften und entscheidenden Spiel unterlag St.Otmar mit einem Tor Differenz. Auch zu Beginn dieser Spielzeit entschied bloss ein Treffer zu Gunsten der Winterthurer.

Das letzte Meisterschaftsspiel vor der Partie am Donnerstag bestritt St.Otmar am 18. Dezember gegen Meister Schaffhausen. Es setzte die 14. Saisonniederlage für die St.Galler ab.

St.Otmars WM-Star wollte keine Pause

Damals bereits wieder dabei, aber noch nicht im Wettkampfrhythmus nach der längeren Zwangspause war der 23-jährige Pietrasik. Nachher bestritt er mit Polen die Heim-WM und wartete mit soliden bis starken Leistungen auf. Einmal wurde er sogar zum besten Spieler einer WM-Partie gewählt.

Eine Pause wollte Pietrasik nicht. Er stiess nach der strapaziösen WM direkt zu St.Otmar, um sich an der Klubvorbereitung zu beteiligen. Es wird seine letzte gewesen sein mit St.Otmar. Ab der kommenden Saison spielt er für Serienmeister Kadetten Schaffhausen. Die vorletzte Saison soll es für Präsident Wey sein. Für 2024 hat der 70-Jährige den Rücktritt angekündigt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen