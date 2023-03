Handball: St.Otmar tritt beim Leader Kriens-Luzern an

Handball St.Otmars Topskorer zu Andy Schmid: «Was dieser Spieler zeigt, ist Kunst» Am Samstag trifft St.Otmar in der NLA auswärts auf Leader Kriens-Luzern. Zum dritten Mal bekommen es die St.Galler in dieser Saison mit dem nach wie vor herausragenden Andy Schmid zu tun. Auch Dominik Jurilj, der beste Saisontorschütze St.Otmars, ist begeistert von den Leistungen des ehemaligen Bundesligaprofis. Daniel Good Jetzt kommentieren 04.03.2023, 05.12 Uhr

St.Otmars Topskorer Dominik Jurilj. Bild: Michel Canonica

«Was Andy Schmid auf dem Handballfeld zeigt, ist Kunst», sagt Dominik Jurilj. «Er füllt deshalb im ganzen Land die Hallen. Und nicht umsonst steht Kriens-Luzern an der Tabellenspitze.»

Nur eine knappe Auswärtsniederlage im Herbst

Der über zwei Meter grosse Jurilj ist mit 132 Saison­toren – ohne einen einzigen Siebenmeter – der Topskorer St.Otmars. Am Samstag, 4. März, trifft der Steinacher mit den St.Gallern um 20 Uhr in Sursee auf den Leader. Das erste Auswärtsspiel in dieser Saison gegen Kriens-Luzern verloren die Ostschweizer 34:37.

Nun sieht es aber besser aus. Nach drei Siegen in Folge ist St.Otmar die Playoff-Qualifikation so gut wie sicher. Und die St.Galler haben Lunte gerochen. «Am besten gewinnen wir noch alle Spiele. Dann reicht es vielleicht sogar für Platz sechs. Aber das hängt auch von den Resultaten der anderen Mannschaften ab», sagt der 27-jährige Jurilj.

Der Schweizer Handballstar ist ein Zuschauermagnet

Nach 23 von 27 Runden ist St.Otmar immer noch Achter in der Tabelle. Sollte es auch am Ende des Qualifikationspensums so sein, träfen die Ostschweizer Handballer im Playoff-Viertelfinal auf den Leader.

Wenn Kriens-Luzern auch am Ende der Hauptrunde an der Spitze steht, käme Schmid mit seinen Teamkollegen nochmals mindestens einmal nach St.Gallen. Als die Innerschweizer im November in der Ostschweiz gastierten, fanden sich fast 2000 Zuschauerinnen und Zuschauer in der St.Galler Kreuzbleichehalle ein.

Der dienstälteste St.Galler

Der Informatiker Jurilj spielte nicht nur im vergangenen Herbst zweimal gegen den langjährigen Bundesligaprofi Schmid, sondern auch schon früher, als der Schweizer Ausnahmespieler bei Rhein-Neckar unter Vertrag stand.

«Er bringt mit seiner Klasse vor allem auch Konstanz in die Reihen von Kriens-Luzern. Das Team hat kaum noch Schwächephasen. Wir müssen sehr aufpassen, dass wir nicht schon zu Beginn der Partie ins Hintertreffen geraten. Ein Rückstand von mehreren Toren ist gegen Kriens kaum mehr aufzuholen», sagt der St.Galler Rückraumspieler vor der Begegnung vom Samstag.

Auch St.Otmar hat einen ähnlich starken Spieler

Jurilj bestreitet seine zehnte NLA-Saison mit St.Otmar. Er ist der dienstälteste Spieler im Kader der Ostschweizer. Neben dem Spitzenhandball arbeitet er in einem 80-Prozent-Pensum.

Mit Ariel Pietrasik hat Jurilj einen Teamkollegen an seiner Seite, der ähnlich stark wie Schmid ist. «Er ist mit der WM-Teilnahme noch einmal stärker geworden. Er tritt mit sehr viel Selbstvertrauen auf», sagt Jurilj über den 23-jährigen Polen.

Tabelle. NLA Männer (je 23 Spiele): 1. Kriens-Luzern 41 (753:663). 2. Kadetten Schaffhausen 36 (738:659). 3. Pfadi Winterthur 32 (711:658). 4. GC Amicitia Zürich 24 (686:683). 5. Suhr Aarau 24 (646:649). 6. BSV Bern 21 (728:711). 7. Wacker Thun 21 (665:683). 8. St.Otmar 16 (713:714). 9. Basel 8 (615:728). 10. Kreuzlingen 7 (596:703).

