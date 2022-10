Handball St.Otmars Benjamin Geisser nach der Niederlage bei den Kadetten Schaffhausen: «Wir haben uns mit unserem Rumpfkader sehr gut verkauft» Seit dem Abschlusstraining ist St.Otmars Verletztenliste noch länger: Neuzugang Peter Schramm hat sich eine Oberschenkelverletzung zugezogen. Trotz eines schmalen Kaders halten die St.Galler bei den Kadetten Schaffhausen lange gut mit und führen zur Pause 19:14. Am Ende aber verliert St.Otmar gegen den Meister trotzdem mit 33:38. Fritz Bischoff, Schaffhausen Jetzt kommentieren 29.10.2022, 21.33 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

St.Otmars Benjamin Geisser trifft in Schaffhausen sechsmal. Bild: Michel Canonica

Wenn der Tabellenerste der NLA mit 18 Punkten auf seinem Konto gegen den Siebten mit nur 6 Punkten antritt, so sind die Vorzeichen unmissverständlich.

Noch einseitiger werden sie, wenn die Kader zweier Teams derart unterschiedlich sind wie bei den Kadetten Schaffhausen und St.Otmar. Konnten die Gastgeber mit ihrem 22-Mann-Kader aus dem Vollen schöpfen, so ist das Kader der St.Galler noch weiter geschrumpft.

Zu den bereits rekonvaleszenten Ariel Pietrasik, Noah Haas und Andrin Schneider kam jetzt noch Peter Schramm dazu. «Im Abschlusstraining zog ich mir eine Oberschenkelverletzung. Die genaue Analyse wird sich erst am Montag bei einem MRI ergeben», so der 32-jährige Deutsche, der vor zehn Tagen in einem eigentlichen Blitztransfer als Ersatz für Ariel Pietrasik von Konstanz zu St.Otmar gewechselt hatte.

Mit dem Blick auf den an Stöcken in die Halle gehumpelten Schramm meinte St.Otmars sportlicher Leiter Andy Dittert:

«Ich habe die Freude am Ganzen verloren.»

Trainer Zoltan Cordas, der seinen 60. Geburtstag begehen durfte, fügte an:

«Meine Frau hat mich heute Morgen gefragt, was ich mir zum Geburtstag wünsche. Meine einfache Antwort war, dass ich ganz einfach einmal keine verletzten Spieler möchte.»

Unerwarteter Spielverlauf

So war der zu erwartende Spielverlauf eigentlich ein klarer. Das dachten sich wohl auch die Schaffhauser – im Gegensatz zum Team von Zoltan Cordas. Der Meister und Teilnehmer an der Gruppenphase der European Handball League liess von Beginn weg erkennen, dass er sich auf einen einfachen Spielabend eingestellt hatte.

Konsequenz, Biss und Kampf schienen für ihn Fremdwörter zu sein. St.Otmar profitierte von der Tatsache, dass es im Angesicht der Vorzeichen nichts zu verlieren hatte, es von jeglichem Druck befreit war.

Mit einer offensiven Deckungsarbeit wurden die Abläufe beim Gegner frühzeitig gestört und in der Offensive entwickelte sich ein druckvolles Spiel in die Tiefe, gepaart mit wuchtigen Abschlüssen aus der zweiten Reihe durch Dominik Jurilj.

19:14-Pausenführung St.Otmar

So kam es, dass der Favorit in der ersten Halbzeit nur ein einziges Mal beim 10:9 die Führung behaupten konnte. Ansonsten waren es die St.Galler, die mit bis zu fünf Toren vorne lagen - so auch zur Pause beim 19:14.

Es war eine eindrückliche Leistung, die das Team zeigte. Wer nach der Pause den Einbruch der Gäste prophezeit hatte, lag falsch. St.Otmar agierte weiterhin mit viel Geschick und Einsatz.

«Es war das ganze Team, das an den scheinbar unmöglichen Sieg glaubte», stellt der neunfache Torschütze Sadok Ben Romdhane fest. Für den Linkshänder war das Spiel ein besonderes, ist er doch von seinem Stammverein Kadetten nur an die St.Galler ausgeliehen.

«Jetzt konnte ich zeigen, wo meine Fähigkeiten sind. Leider reichte es am Ende nicht zum Sieg. Aber wir sind alle stolz auf unsere Leistung.»

Damit sprach er an, dass das Spiel in der Schlussphase doch noch den Verlauf nahm, den am Anfang alle erwartet hatten. Der Favorit, dessen Nerven zum Teil blank lagen, profitierte in den letzten Minuten von seiner breiten Kaderstärke.

Bei St.Otmar schwanden die Kräfte, die Fehler häuften sich. Dies nutzte das Heimteam im Schlussspurt zu Gegenstössen im Halb-Minutentakt – deren 16 waren es am Ende. Bis zur 56. Minute und dem 32:32 hatten St.Otmars Kräfte gereicht. Dann war Schluss. Benjamin Geisser sagte:

«Die Kraft, die Energie und auch die mentale Stärke waren aufgebraucht. Aber wir haben uns mit unserem Rumpfkader gegen den Meister sehr gut verkauft. Herz, Kopf und Kampf waren hervorragend. Darauf können wir stolz sein. Leider gibt es dafür aber keine Punkte.»

Es war als Ganzes eine eindrückliche Leistung, die St. Otmar zeigte. Der Meister spielte wegen der Leistung des Gegners alles andere als meisterlich auf. Sein Nervenkostüm litt.

Mit dieser Gegenwehr der St.Galler hatte er nicht gerechnet. Dies wusste auch das Gästeteam und war wohl deswegen noch motivierter und abgeklärter – mit Ausnahme der letzten fünf Minuten, die dann zur zu deutlichen Niederlage führten.

Kadetten Schaffhausen – St.Otmar 38:33 (14:19)

BBC Arena – 404 Zuschauer – Sr. Abalo/Maurer.

Strafen: 4-mal 2 Minuten gegen Kadetten und 8-mal 2 Minuten gegen St. Otmar.

Kadetten Schaffhausen: Biosca (6 Paraden)/Ziemer (2 Paraden); Heinis, Mehdi Ben Romdhane (1), Matzken (3), Rikhardsson (10/2), Canellas (2), Schopper (1), Bartok (5), Lier (5), Brücker (2), Maros (6), Sahin, Tominec (3), Obranovic, Herburger.

St.Otmar: Zernovic (9 Paraden)/Peraciz (2 Paraden); Pendic (5/3), Geisser (6), Sadok Ben Romdhane (8), Jurilj (9), Kaiser (3), Gangl, Juric, Weber, Rojnica (2), Onamade (1).

Bemerkungen: Verhältnis vergebener Penaltys 2:0. St.Otmar ohne die verletzten Pietrasik, Haas, Schramm und Schneider.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen