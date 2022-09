St.Otmar siegt in der Handball-NLA deutlich gegen Suhr Aarau.

Handball St.Otmar zaubert in der Offensive und gewinnt gegen Suhr Aarau deutlich Die St.Galler NLA-Handballer überzeugen beim 37:29-Heimsieg gegen Suhr Aarau. Im Angriff wissen St.Otmars Spieler auf allen Positionen zu gefallen. Auch die Defensive steigert sich im Spielverlauf. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 24.09.2022, 21.33 Uhr

War für die Gäste nie zu greifen: St.Otmars Captain Andrija Pendic (Mitte). Bild: Reto Martin

Wer 37 Tore erzielt, hat vieles richtig gemacht. St.Otmars Handballer verwöhnten die 630 Zuschauerinnen und Zuschauer in der Kreuzbleichehalle mit zahlreichen gelungenen Offensivaktionen. Von Beginn an nahm der St.Galler Spielgestalter Andrija Pendic das Zepter in die Hand und kreierte im Akkord Wurfgelegenheiten für seine Mitspieler. Um den Sieg in der zweiten Halbzeit ins Trockene zu bringen, bedurfte es jedoch einer Steigerung in der Defensive des Heimteams.

Aleksandar Stevic, Trainer des HSC Suhr Aarau, wirkte auch nach Spielende noch ratlos:

«Wir wissen, dass St.Otmar eine Offensivmannschaft ist. Dennoch haben wir es nicht geschafft, Regisseur Andrija Pendic zu kontrollieren.»

Die St.Galler nutzten diese Freiheiten von Beginn an gnadenlos aus. Egal, ob über den eingespielten und wurfgewaltigen Rückraum um Ariel Pietrasik und Dominik Jurilj oder über die Flügel Marija Rojnica und Severin Kaiser. St.Otmar traf in den allermeisten Fällen den richtigen Entscheid und spielte so problemlos den bestpostierten Spieler frei. «Wir sind im Positionsspiel zu offen gestanden. Dann hat St.Otmar einfach eine sehr hohe Qualität und nutzt das aus», sagte Stevic.

St.Otmars Zwischensprint nach der Pause

Nach dem torreichen ersten Durchgang – es stand zur Pause 19:18 – mussten die Gäste aus dem Aargau zu Beginn der zweiten Hälfte abreissen lassen. St.Otmar nutzte die ersten fünf sich bietenden Wurfgelegenheiten, während Suhr Aarau Fehler über Fehler produzierte. Nach 35 Minuten hiess es 24:18. Wenig später gelang gar die erste Sieben-Tore-Führung. Eine Viertelstunde vor Schluss verkürzten die Aarauer zwar nochmals auf 24:28. Doch nach dem Time-out von Trainer Zoltan Cordas kehrte die Konzentration und der alte Vorsprung schnell wieder zurück.

Flügel Rojnicas perfekte Ausbeute

Captain Pendic, der sieben Tore erzielte, lobte nach der Partie das Zusammenspiel mit seinen Rückraumkollegen. «Wir fühlen uns wohl und lassen den Ball gut zirkulieren.» Durch die Wurfkraft Juriljs (sechs Treffer) und Pietrasiks (neun) musste sich die Gästedeckung etwas einfallen lassen. Den sich im Anschluss bietenden Platz nutzten die Flügelspieler Kaiser und Rojnica gnadenlos aus. Der österreichische Neuzugang Rojnica wies am Ende die perfekte Bilanz von sieben Toren bei ebensovielen Versuchen aus. Der Schlusspunkt war jedoch dem Goalie vergönnt. Mit seiner 17. Intervention parierte Marian Zernovic zum zweiten Mal einen Penalty und verhinderte so den 30. Gegentreffer St.Otmars.

St.Otmar – Suhr Aarau 37:29 (19:18)

Kreuzbleiche – 630 Zuschauer – Sr. Keist/Winkler.

Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen St.Otmar. 5-mal 2 Minuten gegen Suhr Aarau.

St.Otmar: Zernovic (17 Paraden)/Perazic (0 P.); Pendic (7/5), Lakicevic, Geisser (3), Ben Romdhane, Jurilj (6), Haas, Pietrasik (9), Kaiser (4), Gangl, Juric (1), Schneider, Rojnica (7), Onamade.

Suhr Aarau: Scheidiger (1 P.)/Marjanac (15 P.); Willecke, Sarlos (4), Faluvegi (6), Hofer (2), Ferraz (9/3), Kalt (1), Aufdenblatten (1), Gomboso, Parkhomenko, Pejkovic, Bieri, Maric (1), Gnehm, Slaninka (5).

