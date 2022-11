Handball: St.Otmar braucht Punkte

Handball St.Otmar will die Negativserie beenden Am Sonntag trifft die St.Galler NLA-Mannschaft um 17 Uhr daheim auf GC Amicitia Zürich - nach fünf Spielen ohne Sieg. Barbara Jungclaus 11.11.2022, 17.25 Uhr

St. Otmar – im Bild mit Sadok Ben Romdhane (am Ball) – tut sich derzeit schwer. Bild: Donato Caspari

Noch am Donnerstagnachmittag hätte man sagen können, dass sich mit den St.Gallern und den Zürchern zwei Mannschaften gegenüberstehen, die aufgrund der jüngsten Resultate kaum über viel Selbstvertrauen verfügen.

Doch dann setzte GC Amicitia gegen Kriens-Luzern ein dickes Ausrufezeichen. Die Zürcher besiegten den Favoriten nach einer hart umkämpften Partie 29:28. Deshalb wird GC Amicitia mit breiter Brust in der Kreuzbleiche antreten und auch die Favoritenrolle nicht mehr von sich weisen können.

Für St.Otmar ist die Ausgangslage ungleich heikler, stehen die Ostschweizer doch seit fünf Spielen ohne Sieg zu Buche. Zwar waren die Möglichkeiten zu Punktgewinnen vorhanden – und dies trotz des Verletzungspechs –, doch diese konnten nie genutzt werden.

Beim ersten Aufeinandertreffen in dieser Saison zwischen GC Amicitia und St.Otmar gewannen die Zürcher 29:27. Für die St.Galler war es eine jener Niederlagen, die in der Rubrik «nicht zwingend» aufgelistet werden müssen. Deshalb haben sich die Ostschweizer einiges vorgenommen und werden am Sonntag ab 17 Uhr alles daransetzen, den Heimvorteil zu nutzen und die Negativserie zu beenden.