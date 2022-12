Handball: Wie der TSV St.Otmar Andy Dittert ersetzen will.

Handball St.Otmar steht ohne Sportchef und Co-Trainer da: Diese Lücken entstehen durch Andy Ditterts Ausfall St.Otmars Sportchef und Co-Trainer Andy Dittert muss kürzertreten – das sind die Folgen für den Klub, der am Samstag in der NLA beim BSV Bern spielt. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 03.12.2022, 05.00 Uhr

Andy Dittert übernahm als Co-Trainer eine aktive Funktion auf St. Otmars Bank. Bild: Benjamin Manser

Unter der Woche teilte der TSV St.Otmar mit, dass Andy Dittert aus gesundheitlichen Gründen seine Funktionen rund um die erste Mannschaft ruhen lassen müsse. Der Ostschweizer Handballakademie (OHA) stehe Dittert aber nach wie vor zur Verfügung und werde dort sein Fachwissen dem Nachwuchs weiterhin vermitteln.

Der St.Galler Traditionsverein muss in nächster Zeit also die Aufgaben Ditterts auf andere Schultern verteilen. Präsident Hans Wey sagt:

«Es bleibt uns nichts anderes übrig, als seine Zuständigkeiten unter jenen aufzuteilen, die da sind.»

Die Bereiche Ditterts sind vielfältig. Als Sportchef war er in Zusammenarbeit mit Wey und Trainer Zoltan Cordas für die Transfers und die Kaderplanung zuständig. Als Co-Trainer unterstützte er Cordas während Trainings und Spielen. Zudem koordinierte er unter anderem die Trainings der Nachwuchsspieler aus der OHA in der ersten Mannschaft und erledigte zahlreiche administrative Aufgaben. Dazu kamen die Aufgaben als sportlicher Leiter der OHA, auf die sich Dittert nun ausschliesslich konzentriert. Eines bestätigt der Blick auf Ditterts Pflichtenhefte eindeutig: Auf mittel- bis langfristige Sicht muss personelle Verstärkung her.

Wey will Schnellschuss vermeiden

Doch genau dieses Unterfangen sei nicht zu unterschätzen. Präsident Wey sagt: «Im Moment können wir keine Lösung präsentieren. Wir wollen keinen Schnellschuss abfeuern und lassen uns deshalb Zeit, um uns gründlich vorbereitet für die Zukunft aufzustellen.» Fest steht aber auch für Wey, dass nach einer Übergangsphase eine Lösung her muss.

St.Otmars Präsident Hans Wey muss demnächst Sportchef und Co-Trainer Andy Dittert ersetzen. Bild: Michel Canonica / TAGBLATT

Aktuell sind es vor allem Trainer Cordas und Wey, die gefordert sind. Sie erhalten Unterstützung von Noah Haas, der administrative Arbeiten erledigt. Der Spieler der ersten Mannschaft koordiniert derzeit beispielsweise die Einsätze der Nachwuchsspieler in Trainings und Spielen des NLA-Teams. In Sachen Kaderplanung stehen Wey und Cordas in der Verantwortung. Besonders brisant: Die Mannschaft für die kommende Saison muss zusammengestellt werden. Der sich abzeichnende Abgang Ariel Pietrasiks muss aufgefangen werden. Auch wenn das Gerüst der Mannschaft steht – unter anderen besitzen Leistungsträger wie Andrija Pendic, Dominik Jurilj, Goalie Marian Zernovic oder Severin Kaiser weiterlaufende Verträge –, sind noch einige Positionen zu besetzen.

Jurilj übernimmt in der Offensive Verantwortung

Des Weiteren steht Trainer Cordas derzeit kein Assistent zur Verfügung. Aufgefallen ist im Derby gegen Kreuzlingen, dass der erfahrene Goalietrainer Lubomir Svajlen vermehrt unterstützte. «Er ist ein ausgewiesener Handballfachmann», sagt Cordas. Dennoch dürfte auch das, bei aller Kompetenz, keine langfristige Lösung darstellen.

Sportlich wirkte sich Ditterts Ausfall bisher nicht auf das Team des TSV St.Otmar aus. Im Gegenteil. Die Ironie der Geschichte will es, dass die St.Galler ausgerechnet im ersten Spiel ohne Dittert eine der besten Saisonleistungen zeigten und das Ostschweizer Derby gegen Kreuzlingen souverän gewannen. Auch die Mannschaft musste in letzter Zeit einige Lücken schliessen. Der Ausfall Pietrasiks konnte zu keinem Zeitpunkt gänzlich aufgefangen werden. Bei der Qualität des Polen auf beiden Seiten des Spielfelds ist dies ohnehin keine Selbstverständlichkeit.

Zuletzt übernahm in der Offensive Distanzschütze Jurilj viel Verantwortung. Mit 100 Toren in 14 Partien führt der Steinacher die interne Torschützenliste an. Doch seinem Beispiel müssen noch weitere Spieler folgen, damit St.Otmar wieder regelmässig punkten kann. Die erste Gelegenheit bietet sich am Samstagabend um 19 Uhr in Gümligen beim BSV Bern.

